Oscar Piastri garantiu o melhor tempo nos treinos livres da sexta-feira (16) do GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, realizado no tradicional circuito de Ímola, na Itália. Foi um dia dominado pela McLaren, com o companheiro de equipe do australiano, Lando Norris, que garantiu à escuderia britânica dobradinhas 1-2 nos dois TLs.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, conquistou bons resultados e garantiu o 9º e a 16º tempo mais rápido no TL1 e no TL2, respectivamente. No entanto, no final da primeira sessão, ele perdeu o controle do carro e bateu na barreira, sem graves danos ao carro e saindo ileso.

Treino Livre 1 de Ímola 2025

Treino Livre 2 de Ímola 2025

PIASTRI BATE NORRIS e lidera dia em Ímola! BORTOLETO À FRENTE DE HULK, Gasly 3º, Max 5º, Lewis 11º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!