Fórmula 1

Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal

Além disso, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, manifestou apoio à entrada da BYD na F1 ao Le Figaro; veja

Redação Motorsport.com
Publicado:
Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Em meio aos rumores de entrada da montadora chinesa BYD na Fórmula 1, o portal especializado Auto Motor und Sport, da Alemanha, reporta que a fabricante avalia comprar Alpine ou Aston Martin para ingressar na categoria máxima do automobilismo mundial.

De acordo com a publicação jornalística germânica, o momento negativo vivido pelas equipes na elite global do esporte a motor faz com que elas sejam suscetíveis a uma boa proposta da BYD, o que facilitaria a entrada a marca chinesa no campeonato.

No caso da Alpine, a Auto Motor und Sport cita os recentes encerramentos das operações de motor da marca francesa na F1 e também da equipe azul no Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês), da qual a marca de propriedade da Renault se despede em 2027.

Quanto à Aston Martin, a crise enfrentada na nova era da F1, iniciada em 2026 com a parceria de motores com a Honda, é determinante. Além disso, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, manifestou apoio à entrada da BYD na F1 ao Le Figaro.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

