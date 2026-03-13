Com interesse na F1, BYD avalia compra da Alpine ou Aston Martin, diz portal
Além disso, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, manifestou apoio à entrada da BYD na F1 ao Le Figaro; veja
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Em meio aos rumores de entrada da montadora chinesa BYD na Fórmula 1, o portal especializado Auto Motor und Sport, da Alemanha, reporta que a fabricante avalia comprar Alpine ou Aston Martin para ingressar na categoria máxima do automobilismo mundial.
De acordo com a publicação jornalística germânica, o momento negativo vivido pelas equipes na elite global do esporte a motor faz com que elas sejam suscetíveis a uma boa proposta da BYD, o que facilitaria a entrada a marca chinesa no campeonato.
No caso da Alpine, a Auto Motor und Sport cita os recentes encerramentos das operações de motor da marca francesa na F1 e também da equipe azul no Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês), da qual a marca de propriedade da Renault se despede em 2027.
Quanto à Aston Martin, a crise enfrentada na nova era da F1, iniciada em 2026 com a parceria de motores com a Honda, é determinante. Além disso, o presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed ben Sulayem, manifestou apoio à entrada da BYD na F1 ao Le Figaro.
Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Russell lidera dobradinha na Mercedes e é pole da sprint na China! Acompanhe debate AO VIVO
F1: Russell confirma favoritismo e faz a pole da corrida sprint do GP da China; Bortoleto é 14º
F1: Briatore confirma interesse da Mercedes em compra de ações da Alpine
Marko critica novas regras da F1: "Habilidade do piloto não é mais o principal"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários