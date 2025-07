A Globo será a 'nova velha casa' da Fórmula 1 em 2026, depois de cinco anos da categoria na Band. O novo contrato do grupo de comunicação carioca com a Liberty Media, proprietária da F1, prevê a transmissão de 15 corridas com sinal aberto, na TV Globo, enquanto a temporada completa será exibida no SporTV, por assinatura. O esquema gerou polêmica e, por isso, o Motorsport.com mostra como são transmitidas as corridas da elite do esporte a motor ao redor do mundo. Veja abaixo:

Reino Unido e Irlanda

Desde 2011, a F1 é transmitida em sua totalidade pelo canal de televisão por assinatura Sky Sports, com os treinos livres, classificatórios, corridas sprints e principais. Apenas o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, é exibido em sinal aberto, no Channel 4.

Uma particularidade da transmissão britânica e irlandesa é que o sinal da F1TV, serviço de streaming da categoria, é barrado por um contrato com a Sky Sports.

Estados Unidos

A ESPN é a atual detentora dos direitos de televisão da F1 nos EUA, transmitindo as sessões em seus canais fechados. No sinal aberto, a ABC é responsável pela transmissão de cinco etapas ao ano, incluindo Canadá, Miami, México, EUA e Mônaco.

América Latina

Nos países da América Latina, com exceção da Argentina e do México, as sessões são passadas pela ESPN em sinal fechado, sem transmissões abertas. Na Argentina e no México, parte das sessões são exibidas no Fox Sports, com o país norte-americano exibindo o GP da casa em sinal aberto, pelo Canal 5.

Alemanha e Áustria

Na Alemanha, sete corridas são transmitidas pela RTL em sinal aberto, sendo elas China, Emilia-Romagna, Espanha, Canadá, Bélgica, Holanda e Las Vegas, enquanto as sprints e os treinos classificatórios são exibidos em sua totalidade. A transmissão de todas as sessões acontece na Sky Sports alemã.

Na vizinha Áustria, um acordo entre o canal por assinatura ServusTV e a ORF, uma emissora pública, permite a exibição em alternância das corridas. Em 2025, 12 são exibidas em sinal aberto, enquanto 12 são exibidas na emissora fechada.

Itália

Na Itália, apenas as duas corridas locais (Ímola e Monza) são exibidas em sinal aberto na TV8, com o restante das etapas, incluindo as sessões de treinos e de corridas, sendo exibidas na Sky Sports italiana em sinal fechado.

Espanha e Portugal

Na Espanha e em Portugal, o direito de transmissão das sessões é do serviço de streaming DAZN, que exibe todas as sessões com exclusividade, menos o GP espanhol, que também é transmitido pela Telecinco, na televisão aberta castelhana.

França

Na França, as corridas são exibidas no canal de televisão fechado Canal+, enquanto o restante das sessões são transmitidas na emissora particular de esportes, Canal+ Sports.

Austrália

Na Austrália, o sinal da Sky Sports britânica é replicado pelo Fox Sports (do grupo Foxstel) em canal fechado, com apenas o GP local transmitido em sinal aberto, pelo canal 10.

Luxemburgo, Hungria e Romênia

Os únicos países que seguirão transmitindo todas as corridas de Fórmula 1 de forma gratuita são Luxemburgo (pela RTL Zwee), Hungria (pela M4 Sport) e Romênia (pela Antena).

