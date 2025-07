Depois de cinco anos na Bandeirantes, as transmissões da Fórmula 1 retornarão à Globo em 2026, oficializou a organização da categoria máxima do automobilismo. Com isso, uma dúvida que pode surgir nos fãs da F1 é como funcionarão as transmissões e quantas corridas passarão em sinal aberto. Confira!

O acordo plurianual, divulgado pela F1, prevê a transmissão de 15 corridas na TV Globo, ou seja, com sinal aberto para todo o território nacional das corridas, enquanto a totalidade das sessões serão transmitidos no Sportv, canal fechado do grupo de comunicação, e no Globoplay, serviço de streaming por assinatura.

Todas as corridas sprints, treinos livres e classificatórios dos GPs serão transmitidos integralmente no Sportv e no Globoplay. As gravações de cada uma das sessões, incluindo as corridas de domingo, poderão ser assistidas posteriormente no serviço de streaming da emissora carioca.

O Motorsport.com apurou que as etapas que não serão transmitidas na TV Globo serão aquelas que terão corridas no período da tarde, sendo elas Bahrein, Arábia Saudita, Miami, Canadá, EUA, México e Catar. Além disso, pelo conflito de datas da F1 com a Copa do Mundo de Futebol de 2026, mais duas corridas não devem estar presentes na seleção de transmissões em TV aberta.

Leonora Bardini, diretora executiva da TV Globo, disse: "A TV Globo tem uma longa história de sucesso com a Fórmula 1, que remonta à época em que os brasileiros acordavam cedo nos finais de semana para assistir Ayrton Senna e outros pilotos brasileiros excepcionais competindo no auge das corridas. Agora, a Fórmula 1 está de volta à casa, e os fãs terão a chance de ter uma experiência complementar e ainda mais rica na Globo".

Eduardo Gabbay, diretor de Canais de Esportes da Globo, disse: "É uma alegria anunciar o retorno da Fórmula 1 no Sportv. O Sportv proporcionará aos fãs uma cobertura completa de todos os treinos, treinos classificatórios e GPs pelos próximos anos. Com uma programação de qualidade e análises de especialistas, oferecemos aos fãs a cobertura de primeira classe que eles merecem".

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!