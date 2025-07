Com rumores de uma possível ida de Max Verstappen para a Mercedes em 2026 agitando o paddock do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, a situação de Andrea Kimi Antonelli na equipe das 'flechas de prata' foi questionada. O jovem italiano revelou a sua posição no momento e se está negociando com outras equipes ou não.

Durante o dia de mídia da etapa de Silverstone, Antonelli negou que está negociando com qualquer outra escuderia: "Se eu estou conversando com outras equipes? Não, não, não. Você sabe, eu recebi essa oportunidade da Mercedes e não há conversas com mais ninguém".

O jovem italiano afirmou que segue feliz com a equipe de Brackley: "Acho que estou bem, estou muito feliz onde estou e também estou bastante seguro com a equipe e com o que eles querem de mim".

Antonelli também disse que a equipe tem muita confiança nele: "Portanto, acho que agora, no meu caso, preciso apenas dar o meu melhor, minimizar todos os erros e tentar fazer o melhor possível, mas sei que a equipe tem muita confiança em mim e, portanto, não estou realmente preocupado".

O piloto da Mercedes segue na sétima colocação do campeonato de pilotos de 2025, com 63 pontos, e com um pódio no GP do Canadá. No entanto, uma batida com Verstappen na Áustria pautou o debate da corrida no Red Bull Ring.

