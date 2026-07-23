Esteban Ocon confirmou que "ainda não tem nada a anunciar" sobre seu futuro na Fórmula 1 após o início de temporada mais difícil de sua carreira. O piloto da Haas somou apenas três pontos nas 10 primeiras etapas da temporada de 2026, alegando ter dificuldades com as inconsistências do VF-26.

Mas isso foi apenas uma continuação de sua má fase de 2025, temporada em que terminou em 15º lugar na classificação, três pontos atrás do companheiro de equipe estreante Oliver Bearman, que já está 15 pontos à frente neste ano.

Assim, com o contrato de Ocon expirando no final de 2026, sua vaga está ameaçada para 2027 e entende-se que a Haas está considerando Leonardo Fornaroli ou Rafa Câmara como o próximo companheiro de equipe de Bearman.

Ocon comentou sua própria situação nesta quinta-feira, antes do GP da Hungria, última corrida antes da pausa anual de verão, período em que as contratações de pilotos para a temporada seguinte costumam ser confirmadas.

“Claro que ainda não temos nada a anunciar”, disse o piloto de 29 anos. “As férias de verão serão bastante agitadas. Veremos. No momento, estamos focados nesta corrida e veremos o que acontece.”

“Há sempre muitas opções. No momento, vamos conversar primeiro com a equipe. Estou aqui há dois anos. Fui convencido por Ayao [Komatsu] a vir para cá. A primeira conversa certamente será com esta equipe.”

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O vencedor do GP da Hungria de 2021 simplesmente decepcionou desde que se juntou à Haas vindo da Alpine para 2025, principalmente por ter se tornado o primeiro piloto da equipe americana a vencer uma corrida.

Quando lhe pediram em Budapeste para resumir sua temporada até o momento, ele respondeu: “Talvez não seja frustração, mas muitas dificuldades. Muitos problemas. Muitas coisas que nos impediram de ter um bom desempenho.”

“Provavelmente a primeira metade da temporada mais difícil que já tive. Em termos de consistência do carro, de uma corrida para outra, e da quantidade de problemas que enfrentei este ano.”

"Espero que melhore. Estamos trabalhando duro para que melhore, todos juntos, e não é difícil apenas para mim, é difícil para toda a equipe."

“Mas sabemos o que temos que fazer e estamos unidos para resolver os problemas. Isso é o importante.”

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