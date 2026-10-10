A chuva veio com tudo novamente, e trouxe, para além do atraso, o caos para a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1. A última prova curta da temporada 2026 foi marcada por uma série de acidentes e abandonos, além da vitória de Max Verstappen.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc completaram o top 3, enquanto um impressionante total de nove pilotos abandonaram, incluindo Gabriel Bortoleto que tomou uma pancada por trás de Alex Albon.

Resultado final da corrida sprint do GP de Singapura:

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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