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Com vitória de Verstappen, confira o resultado final da corrida sprint do GP de Singapura de F1

Prova curta sofreu com atraso pela chuva, que trouxe ainda o caos, com diversos incidentes e abandonos

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:

A chuva veio com tudo novamente, e trouxe, para além do atraso, o caos para a corrida sprint do GP de Singapura de Fórmula 1. A última prova curta da temporada 2026 foi marcada por uma série de acidentes e abandonos, além da vitória de Max Verstappen.

Leia também:

Lewis Hamilton e Charles Leclerc completaram o top 3, enquanto um impressionante total de nove pilotos abandonaram, incluindo Gabriel Bortoleto que tomou uma pancada por trás de Alex Albon.

Resultado final da corrida sprint do GP de Singapura:

SPRINT

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 20

-

     3 8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 20

+2.591

2.591

 2.591   3 7   Ferrari Ferrari
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 20

+16.871

16.871

 14.280   3 6   Ferrari Ferrari
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 20

+17.238

17.238

 0.367   3 5   Mercedes Mercedes
5 New Zealand L. Lawson RB 30 20

+20.632

20.632

 3.394   3 4   RB Red Bull
6 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 20

+24.321

24.321

 3.689   3 3   Haas Ferrari
7 Germany N. Hulkenberg Audi 27 20

+27.525

27.525

 3.204   3 2   Audi Audi
8 United Kingdom L. Norris McLaren 1 20

+28.272

28.272

 0.747   3 1   McLaren Mercedes
9 France P. Gasly Alpine 10 20

+36.220

36.220

 7.948   3     Alpine Mercedes
10 France E. Ocon Haas F1 Team 31 20

+37.640

37.640

 1.420   3     Haas Ferrari
11 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 20

+50.464

50.464

 12.824   3     Aston Martin Honda
12 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 20

+52.467

52.467

 2.003   3     Williams Mercedes
13 United Kingdom A. Lindblad RB 41 20

+55.792

55.792

 3.325   3     RB Red Bull
14 Australia O. Piastri McLaren 81 19

1 Lap

     3     McLaren Mercedes
15 Thailand A. Albon Williams 23 14

6 Laps

     5     Williams Mercedes
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 6

14 Laps

     4     Audi Audi
17 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 6

14 Laps

     4     Cadillac Ferrari
18 Argentina F. Colapinto Alpine 43 2

18 Laps

     1     Alpine Mercedes
19 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 2

18 Laps

     1     Red Bull Red Bull
20 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 1

19 Laps

           Mercedes Mercedes
21 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 1

19 Laps

     1     Cadillac Ferrari
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 0

20 Laps

           Aston Martin Honda
Ver resultados completos

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