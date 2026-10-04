Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

F1 AO VIVO: Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 AO VIVO: Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate

Com vitória de Verstappen e Antonelli em segundo, confira o resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Com vitória de Verstappen e Antonelli em segundo, confira o resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1

F1: Verstappen domina e vence GP do Bahrein na Malásia marcado por chuva e caos; Bortoleto é 18º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Verstappen domina e vence GP do Bahrein na Malásia marcado por chuva e caos; Bortoleto é 18º

F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Largada do GP do Bahrein na Malásia é atrasada devido à chuva
Fórmula 1 GP do Bahrein

Com vitória de Verstappen e Antonelli em segundo, confira o resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1

Gabriel Bortoleto foi o 18º, tendo sua corrida comprometida pelo toque em Sainz

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 foi caótico, para dizer o mínimo. Foram 100 minutos de atraso, diversos incidentes mas, no final, uma vitória triunfal de Max Verstappen, com Andrea Kimi Antonelli em segundo e Lewis Hamilton completando o pódio.

Leia também:

Gabriel Bortoleto foi o 18º, tendo seu resultado comprometido por um toque em Carlos Sainz, que rendeu danos em sua asa dianteira, além de uma punição de 10s.

Resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1:

Corrida

Todas as estatísticas
 
Cla Piloto # Voltas Tempo Intervalo km/h Pits Pontos Abandono Chassi Motor
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 55

-

     3 25   Red Bull Red Bull
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 55

+2.307

2.307

 2.307   3 18   Mercedes Mercedes
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 55

+4.919

4.919

 2.612   2 15   Ferrari Ferrari
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 55

+7.258

7.258

 2.339   4 12   Ferrari Ferrari
5 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 55

+8.571

8.571

 1.313   3 10   Red Bull Red Bull
6 Australia O. Piastri McLaren 81 55

+9.454

9.454

 0.883   4 8   McLaren Mercedes
7 New Zealand L. Lawson RB 30 55

+12.753

12.753

 3.299   3 6   RB Red Bull
8 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 55

+13.372

13.372

 0.619   3 4   Aston Martin Honda
9 United Kingdom L. Norris McLaren 1 55

+13.993

13.993

 0.621   3 2   McLaren Mercedes
10 United Kingdom A. Lindblad RB 41 55

+15.928

15.928

 1.935   3 1   RB Red Bull
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 55

+17.404

17.404

 1.476   4     Audi Audi
12 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 55

+18.052

18.052

 0.648   4     Aston Martin Honda
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 55

+18.997

18.997

 0.945   3     Alpine Mercedes
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 55

+22.305

22.305

 3.308   3     Haas Ferrari
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 55

+22.532

22.532

 0.227   3     Haas Ferrari
16 France P. Gasly Alpine 10 55

+23.315

23.315

 0.783   4     Alpine Mercedes
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 55

+25.431

25.431

 2.116   3     Williams Mercedes
18 Brazil G. Bortoleto Audi 5 55

+28.233

28.233

 2.802   5     Audi Audi
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 55

+29.310

29.310

 1.077   7     Cadillac Ferrari
dnf United Kingdom G. Russell Mercedes 63 49

6 laps

     3   Abandono Mercedes Mercedes
dnf Thailand A. Albon Williams 23 41

14 laps

     3   Acidente Williams Mercedes
dnf Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 7

48 laps

         Acidente Cadillac Ferrari
Ver resultados completos

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen domina e vence GP do Bahrein na Malásia marcado por chuva e caos; Bortoleto é 18º
Próximo artigo F1 AO VIVO: Verstappen vence no caos malaio, Hamilton é pódio e Alonso em oitavo; veja debate

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com

Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
Márquez reduz vantagem de Martín para dois pontos; veja a classificação da MotoGP após o GP do Japão

Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º

MotoGP
MotoGP
GP do Japão
Confira o resultado final do GP do Japão de MotoGP, com vitória de Márquez e Martín em 2º

Últimas notícias

F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1 - Alonso 'corneta' atraso de quase 2h na Malásia por falhas em carros: "Primeira vez que vi isso"

Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
Russell vê título como "muito difícil" e critica decisões da F1 em Sepang

F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Bortoleto se desculpa por '"acabar com corrida" de Sainz e dele próprio na Malásia

Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia