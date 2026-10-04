O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 foi caótico, para dizer o mínimo. Foram 100 minutos de atraso, diversos incidentes mas, no final, uma vitória triunfal de Max Verstappen, com Andrea Kimi Antonelli em segundo e Lewis Hamilton completando o pódio.

Já Gabriel Bortoleto foi o 18º, tendo seu resultado comprometido por um toque em Carlos Sainz, que rendeu danos em sua asa dianteira, além de uma punição de 10s.

Resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1:

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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