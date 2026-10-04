Com vitória de Verstappen e Antonelli em segundo, confira o resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1
Gabriel Bortoleto foi o 18º, tendo sua corrida comprometida pelo toque em Sainz
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
O GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 foi caótico, para dizer o mínimo. Foram 100 minutos de atraso, diversos incidentes mas, no final, uma vitória triunfal de Max Verstappen, com Andrea Kimi Antonelli em segundo e Lewis Hamilton completando o pódio.
Já Gabriel Bortoleto foi o 18º, tendo seu resultado comprometido por um toque em Carlos Sainz, que rendeu danos em sua asa dianteira, além de uma punição de 10s.
Resultado final do GP do Bahrein na Malásia de F1:
Corrida
|Cla
|Piloto
|#
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Pits
|Pontos
|Abandono
|Chassi
|Motor
|1
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|55
|
-
|3
|25
|Red Bull
|Red Bull
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|55
|
+2.307
2.307
|2.307
|3
|18
|Mercedes
|Mercedes
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|55
|
+4.919
4.919
|2.612
|2
|15
|Ferrari
|Ferrari
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|55
|
+7.258
7.258
|2.339
|4
|12
|Ferrari
|Ferrari
|5
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|55
|
+8.571
8.571
|1.313
|3
|10
|Red Bull
|Red Bull
|6
|O. Piastri McLaren
|81
|55
|
+9.454
9.454
|0.883
|4
|8
|McLaren
|Mercedes
|7
|L. Lawson RB
|30
|55
|
+12.753
12.753
|3.299
|3
|6
|RB
|Red Bull
|8
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|55
|
+13.372
13.372
|0.619
|3
|4
|Aston Martin
|Honda
|9
|L. Norris McLaren
|1
|55
|
+13.993
13.993
|0.621
|3
|2
|McLaren
|Mercedes
|10
|A. Lindblad RB
|41
|55
|
+15.928
15.928
|1.935
|3
|1
|RB
|Red Bull
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|55
|
+17.404
17.404
|1.476
|4
|Audi
|Audi
|12
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|55
|
+18.052
18.052
|0.648
|4
|Aston Martin
|Honda
|13
|F. Colapinto Alpine
|43
|55
|
+18.997
18.997
|0.945
|3
|Alpine
|Mercedes
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|55
|
+22.305
22.305
|3.308
|3
|Haas
|Ferrari
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|55
|
+22.532
22.532
|0.227
|3
|Haas
|Ferrari
|16
|P. Gasly Alpine
|10
|55
|
+23.315
23.315
|0.783
|4
|Alpine
|Mercedes
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|55
|
+25.431
25.431
|2.116
|3
|Williams
|Mercedes
|18
|G. Bortoleto Audi
|5
|55
|
+28.233
28.233
|2.802
|5
|Audi
|Audi
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|55
|
+29.310
29.310
|1.077
|7
|Cadillac
|Ferrari
|dnf
|G. Russell Mercedes
|63
|49
|
6 laps
|3
|Abandono
|Mercedes
|Mercedes
|dnf
|A. Albon Williams
|23
|41
|
14 laps
|3
|Acidente
|Williams
|Mercedes
|dnf
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|7
|
48 laps
|Acidente
|Cadillac
|Ferrari
|Ver resultados completos
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
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