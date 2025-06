Comissário da F1 justifica punição de Verstappen no GP da Espanha

Max Verstappen recebeu um pênalti de dez segundos por bater em George Russell enquanto nas últimas voltas do GP da Espanha. O holandês atingiu o carro de Russell na curva 5, depois que a Red Bull pediu que ele deixasse o piloto da Mercedes passar. Ex-piloto e comissário da Fórmula 1, Derek Warwick comentou sobre a batida.

Embora o tetracampeão tenha inicialmente defendido o incidente, mais tarde ele admitiu sua responsabilidade e pediu desculpas. No entanto, Verstappen também recebeu três pontos na superlicença da F1, o que significa que agora ele está a apenas uma punição de ser suspenso e terá que se comportar bem nas próximas etapas do Canadá e da Áustria se quiser evitar isso.

"Posso entender por que Verstappen ficou chateado, porque ele achou que Charles [Leclerc] o tinha tirado na reta e depois achou que George [Russell] o tinha tirado. A equipe obviamente pediu que ele cedesse sua posição, mas ele achou que estava errado e isso levou à batida", explicou Warwick ao canal Pleimo.

"Todos precisam entender que, quando se é um piloto e se está acostumado ao sucesso, como é o caso de Max, é muito difícil aceitar que as coisas não estão dando certo em uma corrida que, no papel, poderia ser vencida com três largadas. E todos nós sabemos que ele é um vencedor nato".

"O que ele fez com Russell na curva 5 foi correto? Absolutamente não. Ele recebeu uma penalidade por isso? Sim, recebeu. Ele recebeu dez segundos e três pontos de penalidade, o que o deixa a um ponto de ser banido".

"As pessoas estão argumentando que Vettel recebeu uma penalidade de stop and go de dez segundos em Baku quando bateu em Lewis Hamilton [no GP do Azerbaijão de 2017]".

"No entanto, ele bateu deliberadamente em Lewis, enquanto aqui, se você olhar a filmagem, parece-me que, embora Verstappen tenha sido jogado para dentro, ele tentou virar, mas o impulso fez com que ele batesse em George. Não é que eu concorde com isso, não estou dizendo que foi certo. Foi absolutamente errado o que aconteceu e a FIA lhe deu uma penalidade justificada".

No entanto, há quem diga que Verstappen mereceria uma desclassificação por sua manobra, mas Warwick, que também estará no GP do Canadá deste fim de semana, acredita que a decisão foi a correta.

"Acho que eles fizeram a coisa certa, na verdade. Muitas pessoas dizem que ele deveria ter sido desclassificado, servido de exemplo para os jovens pilotos, e provavelmente estão certas, mas acho que o nível da penalidade foi perfeito. Cada incidente tem de ser tratado separadamente. Acho que foi muito questionável. Não gosto de ver algo assim", concluiu Warwick.

