Como a F1 chegou à corrida final nos últimos 15 anos

Na Fórmula 1, o campeão mundial raramente é decidido na última corrida da temporada. No entanto, quando isso acontece, é um momento especial e tenso pelo qual os fãs esperam ansiosamente durante todo o fim de semana.

Em 2025, teremos um desses finais especiais, com Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri lutando pelo campeonato até a bandeira quadriculada do GP de Abu Dhabi de 2025, com três pilotos chegando vivos à última corrida da temporada pela primeira vez desde 2010.

O Motorsport.com faz uma retrospectiva de como os últimos 15 campeonatos chegaram à corrida final, bem como sua resolução. Em cinco deles, pelo menos dois pilotos chegaram à corrida final. De fato, em um deles, até quatro pilotos o fizeram.

TEMPORADA DIFERENÇA NA ÚLTIMA CORRIDA DIFERENÇA FINAL E CAMPEÃO F1 2024 Verstappen já era campeão: 60p à frente de Norris Verstappen vence o campeonato mundial com 63 pontos de diferença F1 2023 Verstappen já era campeão: 276p à frente de Perez Diferença final histórica de 290 pontos a favor de Verstappen F1 2022 Verstappen já era campeão: 139p à frente de Leclerc Verstappen vence o campeonato mundial com 146 pontos de diferença F1 2021 Hamilton e Verstappen empatados em pontos (369,5) Verstappen vence o campeonato mundial com 8 pontos de diferença F1 2020 Hamilton já era campeão: 127p à frente de Bottas Hamilton vence o campeonato mundial com 124 pontos de diferença F1 2019 Hamilton já era campeão: 73p à frente de Bottas Hamilton vence o campeonato mundial por 87 pontos F1 2018 Hamilton já era campeão: 81 pontos à frente de Vettel Hamilton vence o campeonato mundial por 88 pontos F1 2017 Hamilton já era campeão: 49 pontos à frente de Vettel Hamilton vence o campeonato mundial com 52 pontos de vantagem F1 2016 Rosberg chega 12 pontos à frente de Hamilton Rosberg vence o campeonato mundial com 5 pontos de diferença F1 2015 Hamilton já era campeão: 66 pontos à frente de Rosberg Hamilton vence o campeonato mundial por 59 pontos F1 2014 Hamilton chega com 17 pontos de vantagem sobre Rosberg Hamilton vence o campeonato mundial com 57 pontos de vantagem F1 2013 Vettel já era campeão: 148 pontos à frente de Alonso Vettel vence o campeonato mundial com 155 pontos de diferença F1 2012 Vettel chega com 13 pontos de vantagem sobre Alonso Vettel vence o campeonato mundial com 3 pontos de diferença F1 2011 Vettel já era campeão: 119p à frente de Button Vettel vence o campeonato mundial com 122 pontos de diferença F1 2010 Alonso chega 8p à frente de Webber, 15p à frente de Vettel e 24p à frente de Hamilton Vettel vence o campeonato mundial com 4 pontos de diferença

2022, 2023 e 2024: Verstappen, campeão bem antes do previsto

Fazendo uma retrospectiva das últimas temporadas, a empolgação da luta pelo título de pilotos tem sido bastante baixa. Devido ao domínio da Red Bull e ao alto nível de Verstappen, ninguém foi capaz de desafiar o holandês, que chegou às rodadas finais de 2022, 2023 e 2024 com o mundial garantido.

Em 2024, apesar do esforço final da McLaren, Verstappen tinha 80 pontos de vantagem sobre Lando Norris, de modo que a vitória do britânico no GP de Abu Dhabi de 2024 e o sexto lugar do holandês não mudaram nada, com uma diferença final de 63 pontos entre os dois.

Em 2023, a diferença foi histórica, pois Verstappen só teve que "lutar" contra o companheiro de equipe, Sergio Pérez, que chegou a Abu Dhabi já com 276 pontos de desvantagem, que só aumentou para 290 após a corrida de Yas Marina, a maior diferença entre um campeão e um vice-campeão na história da categoria máxima.

A temporada de 2022 foi um pouco mais próxima, mas a Ferrari só desafiou a Red Bull nas primeiras etapas do ano e isso permitiu que Verstappen chegasse a Abu Dhabi com 139 pontos de vantagem sobre Charles Leclerc, que viu a diferença aumentar para 146.

2021: um dos finais mais épicos e polêmicos da F1

A temporada de 2021 é indiscutivelmente a mais emocionante da última década, já que Lewis Hamilton, na Mercedes, e Max Verstappen, na Red Bull, presentearam os fãs com um ano de batalhas, tensão, acidentes e controvérsias que chegaram a um desfecho climático no polêmico GP de Abu Dhabi de 2021.

O britânico e o holandês chegaram a Yas Marina com exatamente a mesma quantidade de pontos: 369,5. Isso significava que Abu Dhabi seria uma luta de tudo ou nada, com o piloto que terminasse na frente sendo coroado campeão, mas tudo chegou ao fim de forma que ninguém esperava.

Quando Hamilton parecia estar se encaminhando para seu oitavo título mundial, Nicholas Latifi bateu sua Williams nas últimas voltas da corrida e isso reagrupou o pelotão, dando a Verstappen a chance de usar pneus macios e atacar Hamilton com pneus mais desgastados no que seria um polêmico final de duas voltas que deixou o piloto da Red Bull com uma grande vantagem e provocou a ira de Toto Wolff depois de ver seu piloto ser ultrapassado sem praticamente nenhuma chance de evitá-lo.

De acordo com a Mercedes, o reinício da corrida foi conduzido artificialmente, com a direção de prova permitindo apenas que os carros entre Hamilton e Verstappen se recolocassem nas posições certas, de modo que o final da corrida foi um 1x1 que foi claramente vencido pelo holandês para conquistar seu primeiro campeonato mundial com uma vantagem final de oito pontos.

2017, 2019, 2019 e 2020: os anos triunfantes de Hamilton

Durante as temporadas de 2017, 2018, 2019 e 2020, a Mercedes também não teve rivais e, após a tensão interna entre Hamilton e Nico Rosberg em 2016, com o alemão se aposentando no final do campeonato, Wolff escolheu Valtteri Bottas como substituto para criar uma melhor harmonia interna com Hamilton como o claro piloto nº 1.

Em 2020, Hamilton chegou à última corrida do ano 127 pontos à frente de Bottas e, após o GP de Abu Dhabi, fechou o ano com uma diferença de 124 pontos.

Em 2019, Bottas foi um pouco mais combativo, mas também chegou à rodada final com um déficit de 73 pontos, que subiu para 87 pontos após a bandeira quadriculada em Yas Marina.

A temporada de 2018 foi um pouco diferente, pois a Ferrari conseguiu brigar com a Mercedes durante um trecho da temporada, mas isso não impediu Hamilton de chegar a Abu Dhabi com uma vantagem de 81 pontos sobre Sebastian Vettel, que acabou aumentando para 88.

Em 2017, o alemão da Ferrari chegou ainda mais perto, mas Hamilton também foi para a última corrida do ano com o campeonato garantido graças à sua diferença de 49 pontos, que acabou aumentando para 52 após a bandeira quadriculada em Yas Marina.

2016: Rosberg se revela e faíscas voam na Mercedes

Um início de temporada empolgante de Rosberg, seguido de choques, controvérsias internas na Mercedes e uma falha no motor de Hamilton na Malásia colocaram o campeonato em uma situação difícil para o britânico, que, no entanto, lutou para chegar ao GP de Abu Dhabi com chances de título.

Rosberg liderava em Yas Marina com uma vantagem de 12 pontos sobre seu companheiro de equipe e jogava com a calculadora na mão, sabendo que terminar em segundo seria o suficiente para ele. Foi o que acabou acontecendo, com Hamilton vencendo a corrida e reduzindo a diferença para cinco pontos, mas com o alemão sendo consagrado campeão. Poucos dias depois, Rosberg anunciou sua aposentadoria da F1.

2014 e 2015: Hamilton sofre, mas vence de Rosberg

A era híbrida da F1 teve início em 2014 e a Mercedes rapidamente se posicionou um ou dois passos à frente de todos os seus rivais, de modo que a luta pelo título se concentrou em seus dois pilotos, com Hamilton se destacando sobre Rosberg.

Em 2015, Hamilton conseguiu chegar a Abu Dhabi com uma vantagem de 66 pontos e, embora tenha perdido lá, conquistou o título por 59 pontos.

Já em 2014, uma das mudanças de regulamento mais estranhas da história conseguiu manter a emoção até o fim, pois a última corrida do ano valia o dobro de pontos (50). Antes do GP de Abu Dhabi de 2014, o britânico estava 17 pontos à frente do companheiro de equipe, portanto, o campeonato estava totalmente aberto, mas não foi o melhor domingo para Rosberg, pois o carro teve uma falha, perdendo energia e ficando fora dos pontos. Hamilton foi campeão com 57 pontos de vantagem.

Lewis Hamilton, da Mercedes AMG, comemora sua terceira vitória no Campeonato Mundial. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

2013: Vettel vence sem contestação

2013 foi o último ano de regulamentos técnicos e de unidades de potência antes da grande revolução de 2014 e a Red Bull de Vettel aproveitou a superioridade da Red Bull para chegar ao GP do Brasil (último da temporada na época) com uma vantagem de 148 pontos sobre Fernando Alonso, que acabou subindo para 155 pontos.

2012: Tentativa malsucedida de Alonso contra Vettel

Com uma Ferrari que muitos diziam estar muito atrás da Red Bull, Alonso chegou à última etapa em São Paulo com uma chance de vencer o campeonato, embora um déficit de 13 pontos significasse que não seria uma missão fácil.

Naquele GP do Brasil de 2012, houve diferentes momentos de emoção e, depois de uma largada em que Vettel recebeu vários toques que o fizeram cair para o fundo do pelotão, Alonso parecia se aproximar do terceiro campeonato mundial. Porém, o alemão voltou à sexta posição para marcar 8 pontos, enquanto o espanhol terminou em segundo, somando 18, uma diferença de 10 que não foi suficiente para Alonso, perdendo o título por três pontos.

2011: Vettel vence com autoridade

Vettel foi brilhante em 2011. Seu domínio de fato permitiu que ele ganhasse o campeonato mundial com bastante antecedência, indo para a última corrida da temporada com uma vantagem de 119 pontos sobre Jenson Button, que acabou sendo vice com 122 pontos de diferença após a bandeira em Interlagos.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-25 Mercedes, Jenson Button, McLaren MP4-25 Mercedes, Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB6 Renault Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

2010: a impressionante virada de Vettel sobre Alonso

Foi há 15 anos que, curiosamente, ocorreu o final de temporada mais emocionante, em que não apenas dois pilotos chegaram à última corrida da temporada com chances. No GP de Abu Dhabi de 2010, quatro pilotos tinham chances matemáticas de se tornarem campeões mundiais: Fernando Alonso, Mark Webber, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

O líder antes da última rodada daquela temporada era Alonso, com 246 pontos, oito a mais que Webber, 15 a mais que Vettel e 24 a mais que Hamilton, portanto, parecia que o espanhol era o favorito.

Embora Webber fosse, virtualmente, seu rival mais próximo, um final de temporada arrasador de Vettel colocou o alemão no centro das atenções e, em Abu Dhabi, ele completou seu retorno particular com três vitórias nas últimas quatro corridas, elevando sua contagem para 256 pontos. Por outro lado, Alonso teve um GP de Abu Dhabi desastroso, no qual ficou preso atrás de uma Renault e só conseguiu terminar em sétimo, marcando sete pontos e perdendo o campeonato mundial por quatro pontos, enquanto o alemão conquistava o primeiro de seus quatro títulos.

