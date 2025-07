Sempre foi difícil para a LEGO superar seu desfile pré-corrida do GP de Miami, onde construiu réplicas dirigíveis de todos os 10 carros de Fórmula 1 e os colocou nas mãos dos pilotos. Mas, agora, para a corrida em Silverstone, o espetáculo será outro.

Enquanto todos os olhos estavam voltados para a incrível façanha da engenharia, outro plano LEGO havia sido concebido e atribuído ao designer Samuel Liltorp Johnson: criar os troféus do pódio para o GP da Grã-Bretanha, uma corrida em que o 75º aniversário do primeiro GP de F1 será brindado.

Em vez de começar com uma folha de papel em branco, Liltorp Johnson conversou com a F1 e com Silverstone e decidiu reproduzir os troféus tradicionais da corrida, incluindo a icônica taça da RAC entregue ao vencedor da etapa.

O troféu dos vencedores é composto por 2.717 peças de LEGO, pesa mais de 2kg e todos os quatro troféus - com o 2º lugar, o 3º lugar e o construtor vencedor também feitos de LEGO - levaram mais de 210 horas para serem criados por uma equipe de sete construtores.

"É provavelmente o mais próximo que a F1 tem de algo como o [troféu] da Copa do Mundo da FIFA. Então, conseguir fazer isso é muito legal", disse Litorp Johnson ao Motorsport.com.

"Se eu contasse ao meu avô que fui escolhido para fazer esse trabalho, ele provavelmente acharia um pouco ridículo. Só porque assistimos na TV e seria muito legal mostrar a ele".

"Lembro-me de quando disse a ele que gostava muito de LEGO e que queria ser o cara que fazia os brinquedos de LEGO. Imagine se eu fizesse isso para o vencedor do GP de Fórmula 1. Seria muito legal ter essa conversa com ele".

"Acho que esses momentos são especiais e inspirarão a próxima geração, o que, em meu coração, é o meu objetivo como designer de LEGO: inspirar a próxima geração a fazer as coisas que amam como paixão".

Para a F1, os troféus sinalizam uma continuação de sua colaboração com a LEGO, permitindo que a série abrace a criatividade na forma como pode trabalhar com seus parceiros para criar momentos memoráveis para os fãs.

Embora apelar para uma nova geração de fãs seja importante, para a diretora comercial da F1, Emily Prazer, manter o design tradicional do RAC Trophy também foi fundamental.

"Tudo o que a LEGO fez foi super autêntico para o nosso esporte, então não é necessariamente como se um patrocinador estivesse apenas se inserindo, mesmo se você olhar para as placas de tijolos LEGO que lançamos na semana passada na Áustria e como elas são colocadas, é pegar ativos tradicionais e realmente ser super criativo com eles", disse ela ao Motorsport.com.

"A LEGO ampliou nossos limites em relação à criatividade, o que não podemos fazer com muitos outros parceiros, porque é a natureza física do produto, o que tem sido muito empolgante. Mas, do nosso ponto de vista, isso está nos ajudando a atingir o público demográfico que todos nós estamos tentando desesperadamente converter".

"Adquirimos esse público por meio do Drive to Survive que, na época, não sabíamos realmente como falar com ele ou o que ele estava procurando e, ao fazermos parcerias com empresas como a LEGO e outras, isso nos deu uma perspectiva de como criar conteúdo que seja muito mais traduzível para esse público? Como podemos ensinar a próxima geração de fãs sobre algumas das estratégias?"

"A natureza física do LEGO é muito importante para continuarmos a garantir que os fãs possam sentir e entender o conteúdo. Ao mesmo tempo, definitivamente não estamos tentando alienar os fãs tradicionais. O troféu RAC é um patrimônio, faz parte da corrida, é tudo".

Em vez de potencialmente afastar os fãs tradicionais, Prazer acha que o trabalho com a LEGO, na verdade, apresenta mais uma oportunidade de unir os fãs de longa data com aqueles que são mais novos no campeonato.

"Isso só foi feito como parte de uma comemoração muito especial do 75º aniversário, mas se você observar o nível de detalhe desses troféus, eles são incríveis. E acho que isso é uma prova da LEGO, porque o RAC Silverstone, o BRDC, está adorando", acrescentou.

"Portanto, se você quiser falar sobre a tradição se unindo à nova geração da F1, não poderia haver nada mais polarizado, mas tão complementar um ao outro nessa ativação".

"Acho que nem em nossos sonhos mais loucos poderíamos ter entendido o impacto positivo que o desfile dos pilotos teria [em Miami]. E é claro que isso nos dá confiança, mas volto ao fato de que não vamos criar ativações apenas por criar".

"Tem que haver um significado por trás disso. Elas precisam parecer e parecer autênticas. Tem que ter ressonância com o público e o esporte".

Julia Goldin, diretora de produtos e marketing do LEGO Group, disse ao Motorsport.com que haverá mais ativações desse tipo no futuro, mas que elas só serão usadas com moderação e quando parecerem um ajuste natural - até mesmo pedindo mais ideias para o futuro.

"Tivemos um parceiro muito bom que nos permitiu abrir a oportunidade e dizer 'ok, vamos dar asas à nossa imaginação coletiva. O que podemos fazer juntos? O que podemos aproveitar?", disse ela.

"Acho que até agora esse tem sido o resultado disso e somos muito seletivos, porque não estamos indo atrás de tudo, mas apenas de coisas em que acreditamos que podemos realmente agregar um enorme valor para os fãs".

"O que queremos fazer com essa parceria, em particular, é trazer a criatividade e as enormes possibilidades do tijolo e lançar uma nova luz sobre isso, fazendo-o de uma forma que realmente traga uma tonelada de valor para os fãs e para a parceria".

"Estamos realmente muito, muito felizes por ter essa oportunidade. Colocar o selo da peça LEGO e da criatividade LEGO nesse tipo de comemoração, e apoiar a F1 e Silverstone. Acho que é uma oportunidade tremenda, e acho que você pode ver pelos esforços que foram feitos para construir esses troféus que isso foi levado muito a sério".

