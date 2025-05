Já se passaram 10 meses desde que Mattia Binotto entrou para a Sauber como Diretor Técnico e de Operações, e agora é uma questão de meses até que a equipe suíça de Fórmula 1 se transforme em Audi. Binotto revelou, em entrevista ao Motorsport.com, tudo sobre o que a fabricante alemã está fazendo para atingir seus objetivos na categoria máxima do automobilismo.

A marca alemã está assumindo o desafio da F1 pela primeira vez e sabe que chegar à frente do grid não será fácil com uma equipe que não marca um pódio desde 2012 - mais de 250 GPs atrás.

Dadas as limitações impostas pelo limite orçamentário e pelas restrições de testes aerodinâmicos, a decisão mais óbvia até agora foi concentrar os esforços da equipe nas novas regras técnicas da F1 para 2026, já que ela sempre teria dificuldades nesta temporada.

Mas isso não significa que 2025 seja um ano totalmente descartado - como demonstrado pelo sétimo lugar oportuno de Nico Hulkenberg na Austrália.

"Deve ser um ano de crescimento, se possível", disse Binotto ao Motorsport.com. "Não acho que a posição no campeonato de construtores seja tão importante quanto lutar por pontos em todas as corridas. Precisamos encontrar consistência nos resultados, e isso seria um grande salto".

Estabelecendo as bases, como Todt na Ferrari

O cronograma de Binotto para a Audi vencer é de cinco anos - em outras palavras, para ser um candidato ao título em 2030.

Enquanto algumas equipes anunciam objetivos de longo prazo ambiciosos repetidamente - basta olhar para o agora abandonado "projeto de 100 corridas" da Alpine a partir de 2021, com Flavio Briatore agora esperando lutar pelo título em 2027 - a Sauber não tem sido tão ambiciosa desde a era BMW do final dos anos 2000, e Binotto insiste que esse "objetivo compartilhado com a Audi" faz sentido.

O plano tem o mérito de dar à equipe tempo suficiente para estabelecer as bases necessárias. O italiano quer seguir o exemplo da Ferrari, pois fazia parte da equipe de Maranello quando ela venceu cinco campeonatos de pilotos consecutivos no início dos anos 2000 - e até mesmo seis troféus de construtores - sob a liderança de Jean Todt, depois de mais de 15 temporadas sem sucesso.

"Se olharmos para o passado, eu estava na Ferrari e tive uma era fantástica com Michael [Schumacher], mas todas as equipes precisam de um período para se desenvolverem: Jean Todt chegou a Maranello em 1993 para vencer apenas em 2000, e não acho que ele seja o único exemplo a estabelecer bases sólidas", insistiu Binotto.

"Basta olhar para a recuperação da McLaren, que não foi rápida. É preciso tempo para agir na infraestrutura, nas ferramentas, nas pessoas, na organização e também na cultura. A Audi está pronta para implementar sua cultura alemã em uma equipe suíça que tem sua própria personalidade e acrescenta um importante nicho de estrangeiros. Misturá-los não será simples".

"Quando se fala em cultura, refere-se a comportamentos, ao espírito de equipe; não é de surpreender que isso leve tempo. Levará três anos para construir e dois para consolidar".

Equipe e infraestrutura agora são fundamentais - em três países diferentes

A construção e a consolidação da equipe serão baseadas em dois pilares óbvios, que estão mais interligados do que nunca - pessoal e infraestrutura.

O primeiro sempre foi um problema para a equipe sediada em Hinwil, com muitos engenheiros qualificados da F1 relutantes em mudar suas vidas - e, para muitos, desenraizar suas famílias - mudando-se para a Suíça.

Binotto tem plena consciência de que esse é um problema. "Quando você tenta contratar na Inglaterra, descobre que nunca é o momento certo, porque as crianças ainda estão na escola, porque a esposa tem um emprego, porque ainda há uma casa para vender", disse ele.

Ainda assim, quando perguntado por que as pessoas não querem se mudar para o país, ele retrucou: "Quem lhe disse isso? Acho que vamos surpreendê-lo. Não, eu não concordo. Eu gosto da Suíça, você sabe disso. Acho que é um bom lugar para trabalhar, com uma alta qualidade de vida, e também o contexto familiar é positivo, porque há um alto nível de segurança. Acho que isso pode se tornar nossa vantagem competitiva".

"É claro que, para atrair pessoas, você precisa primeiro dar credibilidade ao seu projeto. Um nome não é suficiente, Audi não é suficiente; também são necessárias ações concretas, que estamos implementando".

"Um exemplo é a chegada do [chefe de equipe] Jonathan Wheatley [vindo da Red Bull] e de alguns patrocinadores que anunciaremos; outro é o investimento que foi feito pelo fundo do Catar que garante o dinheiro necessário. Começamos com uma nova dupla de pilotos, com um cara jovem como o Gabriel [Bortoleto]. E em breve estaremos contratando.

"Estou convencido de que, se nos encontrarmos novamente daqui a um ano, a pergunta será diferente: 'Como vocês conseguiram atrair tantas pessoas?

Um passo importante é o futuro Sauber Centre of Technology da equipe na Grã-Bretanha, que visa atrair os melhores talentos do "vale do automobilismo" inglês. Ele trabalhará diretamente com as instalações de Hinwil (chassi) e Neuburg (motor), sendo que a última está localizada na Alemanha.

Binotto espera que o novo centro de engenharia seja inaugurado "nas próximas semanas", que incorpore "cerca de 20 pessoas" por enquanto e que "se torne um ponto de entrada para Hinwil" para a equipe que possa estar relutante em se mudar para a Suíça desde o início.

Enquanto isso, em Hinwil, a Audi tem muito trabalho a fazer para modernizar suas instalações - com um novo simulador também necessário.

"Trabalhamos em várias frentes, não há uma única, e elas devem ocorrer em paralelo", disse Binotto. "Precisamos expandir, por isso estamos pensando em construir novos edifícios; depois, precisamos de mais pessoas e precisamos aumentar nossa capacidade de fabricação interna. Qualquer pessoa que conheça Hinwil sabe que expandir o local atual não é fácil, então teremos que sair um pouco do perímetro atual".

Quando se considera que a Audi precisa realizar tudo isso e, ao mesmo tempo, ser a primeira fabricante de motores a entrar na F1 desde a Honda há uma década - uma área em que a marca alemã espera não estar no topo inicialmente -, o desafio todo é gigantesco. Mas Binotto é inflexível: A Audi terá o que é preciso.

