A corrida já começou para a Cadillac, que está se preparando para entrar na Fórmula 1 em 2026. Começar do zero, projetar, construir e testar o carro de F1 antes de ir para a Austrália para a corrida de abertura da temporada se torna ainda mais urgente devido ao curto prazo. A equipe teve pouco mais de 11 meses quando recebeu a confirmação de que o pedido de ingresso foi finalmente aprovado, depois que a solicitação inicial foi negada.

A chegada da Cadillac é especial não só por representar mais uma equipe no grid, mas, ao contrário das outras 10, terá a base principalmente nos Estados Unidos, em uma instalação ampla construída em Fishers, Indianápolis.

Embora os alicerces desse projeto tenham sido lançados, há movimentações significativas acontecendo de maneira mais discreta em frente ao Circuito de Silverstone.

Os primeiros carros de F1 da Cadillac estão sendo projetados e construídos por uma equipe de quase 600 funcionários, com tudo tendo começado com um pequeno grupo de três pessoas. Um deles foi Graeme Lowdon, ex-chefe da equipe de F1 da Marussia, que mostrou ao Motorsport.com as instalações em Silverstone.

"Com base no calendário atual, isso nos dá um dia a menos por ano para estarmos nos treinos livres. E, como você provavelmente viu ao andar por aí, há muito o que fazer", disse ele, enquanto testemunhava a entrega de novos equipamentos, muitos ainda em embalagens, à medida que essa operação incipiente toma forma.

Graeme Lowdon, diretor da equipe Cadillac F1 Foto de: Cadillac Communications

"Esta é uma equipe americana. Nossa sede fica em Fishers, Indianápolis. O que vocês viram aqui em Silverstone é mais ou menos a parte básica do que é preciso fazer para entrar no grid. Mas há uma dimensão totalmente diferente da equipe, sobre a qual estamos obviamente empolgados para falar no momento certo nos EUA", falou.

"O maior desafio na formação de qualquer equipe ou o elemento mais importante de qualquer equipe, é claro, são as pessoas. Mencionei anteriormente que estamos há 109 dias nesse processo. Faltam mais 250 para a primeira corrida. Já estamos em cerca de um terço do caminho e já temos cerca de 67% dos membros da equipe nos lugares certos. Portanto, em termos de número de pessoas para realmente correr com uma equipe como essa, são necessárias cerca de 600 pessoas até a primeira corrida. Atualmente, estamos a cerca de dois terços do caminho, o que provavelmente significa que não somos a menor equipe do grid da F1 no momento", continuou.

As instalações em Silverstone - prédios cinzentos que abrigam vários departamentos da equipe - formarão um centro, mas o foco principal será em Fishers, que se tornará a sede de longo prazo da Cadillac para a operação na F1. A equipe americana também será recrutada para construir os carros de F1 em Indianápolis, como explica Lowdon.

"Estamos em seis prédios aqui, que eventualmente serão condensados em quatro, na verdade em três, prédios principais", disse ele. "O Centro Técnico do Reino Unido, o Centro de Produção do Reino Unido e o Centro de Logística do Reino Unido. Esses são os três principais prédios aqui e haverá também uma pequena oficina mecânica. Já emitimos algo em torno de 6.000 desenhos e fabricamos 10.000 componentes."

Oficina de trabalho da Cadillac F1 Team Foto de: Cadillac Communications

"Fishers será nosso local de fabricação, mas leva muito tempo para isso. Temos que construir o prédio, colocar as máquinas, contratar e treinar as pessoas, portanto, dependemos muito de fornecedores terceirizados. Para que você tenha uma ideia, esta semana integramos 30 novos fornecedores e esse é o tipo de cadência necessária. É uma tarefa enorme apenas no gerenciamento de fornecedores. E, com o tempo, estamos procurando internalizar grande parte dessa fabricação", explicou.

"Na área de TI, emitimos 425 laptops. Isso pode parecer insignificante, mas uma equipe estabelecida só faz atualizações. Quando se faz esse tipo de volume de uma só vez, é muito impressionante ver isso acontecer. E aí somente na área de TI, eles emitiram 6.000 pedidos de compra, apenas do departamento de TI. No momento, eles estão armazenando 5 petabytes de dados de CFD, ou seja, 5.000 milhões de milhões de bits de informações no lado do CFD. É preciso lembrar que eles estão armazenando isso em uma infraestrutura que não existia, portanto, é preciso construí-la. E isso é feito por pessoas que não estavam aqui, porque tivemos que contratá-las também", detalhou Lowdon.

Com a operação nos EUA e no Reino Unido e a previsão para que a Cadillac forneça a própria unidade de potência produzida pela General Motors a partir de instalações em Michigan e Charlotte, Lowdon revelou que a estrutura de gerenciamento da equipe precisa ser viável para acumular tantas partes diferentes do negócio.

Oficina de trabalho da Cadillac F1 Team Foto de: Cadillac Communications

Ele acrescentou que a Cadillac está usando uma técnica utilizada pela NASA quando conduziu as missões de Apollo à lua.

"Eu poderia te deixar entediado [falando sobre] a estrutura de gerenciamento que criamos", disse ele com uma risada. "Se você olhar para a tarefa em questão, verá que temos prazos inalteráveis. Temos uma necessidade enorme de interação ponto a ponto. Precisamos de um engenheiro aqui conversando com um engenheiro em Charlotte e outro em Warren, Michigan, ou eventualmente em Fishers. Por isso, procuramos ter uma estrutura de gerenciamento muito, muito uniforme. É um modelo muito parecido com o projeto Apollo. OK, não estamos colocando um homem na lua, mas às vezes parece!"

"As equipes costumam ser descritas em termos militares. Alguém dirá que isso é organizado em uma espécie de pirâmide e que há uma pessoa no topo. E a estrutura militar típica é a de comando e controle, então, você dá ordens e as pessoas fazem as coisas. Quando se trata de uma estrutura como esta, se torna um grande desafio."

"O que não pode acontecer é que um engenheiro aqui tenha que subir e descer em uma hierarquia específica e, em seguida, ir para outro lugar, no nosso caso, um país completamente diferente, e então subir e descer. Por isso, em vez disso, adotamos uma estrutura diferente: algo como uma ‘missão de controle’ em vez de ‘comando e controle'."

Graeme Lowdon, diretor da equipe Cadillac F1 Foto de: Cadillac Communications

Ao estruturar a maior parte da operação nos EUA, Lowdon está convencido de que isso poderia oferecer à Cadillac uma vantagem competitiva.

Ela manterá a instalação em Silverstone por pelo menos 10 anos, o que atrairá profissionais experientes da Fórmula 1 provenientes do tradicional 'Motorsport Valley' no Reino Unido. Mas isso também permitirá que a Cadillac aproveite o crescimento da popularidade nos EUA, não apenas em termos de base de fãs, mas também no que diz respeito a talentos e competências profissionais.

"Vamos recrutar funcionários americanos", disse Lowdon. "Alguns deles podem vir aqui para receber treinamento em certas coisas. Mas acho que existe essa percepção de que a F1 só pode acontecer no Reino Unido ou na Europa. Mas eu fico pensando: 'bem, há muita engenharia superavançada nos EUA, eles colocaram um homem na lua, literalmente'. Descobrimos que, nos projetos que estamos realizando com a GM, o calibre e o padrão de engenharia são muito, muito altos."

"Existem leis diferentes e é uma tarefa muito grande criar essas empresas. Mas, em termos de atração e contratação de boas pessoas, não tenho a menor dúvida. E, na verdade, acho que é uma vantagem competitiva."

Regras da Fórmula 1 de 2026 Foto de: FIA

Uma das perguntas feitas sobre a entrada da Cadillac na F1 foi o que a marca pode trazer para o campeonato. A principal marca da GM tem uma pequena participação de mercado na Europa, mas Lowdon não espera que isso seja um problema, pois o projeto também conta com o apoio da gigante das franquias esportivas, a TWG.

"Acho que oferecemos uma série de coisas", acrescentou Lowdon. "O fato de sermos apoiados pela GM é muito importante porque eles têm a escala. Acho que o fato de termos a TWG lá também é muito importante, porque as pessoas podem ver que temos investidores que realmente entendem de esporte. Se olharmos para o elemento equipe, temos muitas pessoas experientes aqui. E o que podemos oferecer a eles é certamente essa estrutura uniforme. Podemos oferecer muita responsabilidade. Quando o carro virar o volante pela primeira vez, todos aqui poderão apontar para ele e dizer: 'Eu fiz isso'."

No entanto, uma área que permanece desconhecida são os pilotos da equipe. A Cadillac tem sido fortemente ligada ao atual reserva da Mercedes, Valtteri Bottas, enquanto Sergio Pérez, que deixou a F1 no final de 2024, também está na mira. Lowdon, no entanto, não fala muito sobre suas escolhas, mas revelou que ter experiência ajudaria a equipe.

Valtteri Bottas, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

"Um bom comentário de alguém que estava andando por aí, quando viu tudo o que estava acontecendo, foi: 'sabe, posso ver por que os pilotos não são a coisa número um da lista' - nada está decidido ainda", disse Lowdon. "Sim, sabemos quem está no mercado, temos uma boa ideia do que precisamos, mas ainda estamos longe de chegar a esse estágio. Acho que há um argumento muito forte para dizer que uma nova equipe, no primeiro ano de corrida, se beneficiaria enormemente de pessoas com experiência na F1."

Ainda é cedo e ainda há muito trabalho a ser feito, mas se Lowdon estiver realmente certo e se a NASA estiver sendo citada como um modelo de negócios, então não há motivo para a Cadillac não estar buscando a lua.

