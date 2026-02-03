Como é o trabalho de um operador de macaco da F1?

Um pit stop na Fórmula 1 é uma exibição cuidadosamente coreografada de precisão, agilidade e velocidade, onde as equipes trocam os quatro pneus, fazem ajustes na asa dianteira e enviam o carro de volta à pista em poucos segundos. No total, uma parada envolve cerca de 20 pessoas desempenhando funções diferentes, mas um papel é mais estressante que os demais: a do operador de macaco.

Em cada parada, três mecânicos atendem cada roda, duas pessoas seguram o carro firme, duas estão prontas para fazer quaisquer ajustes na asa necessários, uma pessoa rapidamente levanta a traseira do carro e outra tem o trabalho mais intenso de todos: ficar em pé na frente de um carro de aproximadamente 768 kg enquanto ele freia a poucos centímetros dos seus pés. Essa posição é, claro, a do operador do macaco dianteiro.

“É um papel bastante corajoso", disse Mark Lowe, diretor esportivo da Haas. “Você tem um carro vindo em sua direção a 80 km/h e, embora o piloto tenha uma placa de parada, que fica acima de uma das rodas dianteiras para usar como referência, ele também usa o macaco dianteiro para se alinhar e garantir que está perfeitamente posicionado no box e parando no ponto certo".

Claro que já houve momentos em que a parada deu errado – quem poderia esquecer Lance Stroll atropelando o operador do macaco dianteiro no GP da Emilia Romagna de 2020, com o mecânico caindo para trás após o impacto?

Desde que isso não aconteça, o macaco levanta a frente do carro e os mecânicos ao redor podem então começar a trabalhar na troca das quatro rodas.

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Assim que todas as rodas estão corretamente instaladas, o operador do macaco dianteiro precisa afastar o macaco o mais rápido possível para que o carro não seja atrasado", acrescentou.

Para realizar esse grande esforço, os operadores do macaco têm alguns requisitos gerais de altura e também trabalham para refinar a parada repetidamente ao longo da temporada.

“Em cada corrida, também fazemos pitstops ao vivo durante as sessões de treino para que a equipe se acostume com um carro entrando e saindo da box como ocorreria durante uma corrida,” disse Lowe. “Praticamos vários cenários diferentes também, como o que fazer se um macaco falhar, quem vai assumir, o que será feito".

Além disso, o operador do macaco também tem uma série de outras tarefas para cumprir durante o fim de semana de corrida, já que essa não é sua única função dentro da equipe.

“Todo mundo na equipe de pitstop tem uma função principal efetivamente, e a posição na equipe de pitstop é adicional,” explicou Lowe. “A equipe de pitstop é composta por mecânicos, técnicos de garagem e eletricistas".

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!