Como foi a primeira transmissão do retorno da F1 ao Grupo Globo?

Com os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein já acontecendo na quarta-feira (11), o SporTV, canal por assinatura do Grupo Globo, exibiu a última hora de pista no circuito de Sakhir, marcando a primeira transmissão do retorno da categoria máxima do automobilismo ao conglomerado de mídia carioca.

A transmissão começou 15 minutos antes das imagens da pista serem liberadas, com a apresentação do narrador Bruno Fonseca, que estava junto dos comentaristas Luciano Burti e Rafael Lopes.

Após a introdução da equipe de estúdio, o repórter Marcelo Courrege foi chamado diretamente do circuito do Bahrein. Ele contou os detalhes do que aconteceu no primeiro dia de pista antes do 'sinal aberto' do teste.

Depois da participação de Courrege, os comentaristas explicaram, com ilustrações, as mudanças no regulamento técnico da F1 em 2026, comparando o novo carro com o modelo de 2025 e apontando as diferenças. Na sequência, foi exibido entrevistas de Charles Leclerc e Lando Norris, com legendas em português.

Ao meio dia, as imagens da pista foram liberadas para a última hora de sessão de testes, com o sinal diretamente da geração de imagens da categoria junto da narração de Fonseca e comentários de Burti e Lopes.

No entanto, na F1 TV, serviço de streaming oficial da categoria, apenas a transmissão em inglês estava disponível, sem opção em português ou em outras línguas como é habitual.

A dinâmica entre a equipe de estúdio evidenciou o caráter técnico previsto para as transmissões no canal por assinatura, com momentos em silêncio para destacar o barulho dos novos motores e comentários mais especializados, explicando as mudanças da temporada 2026 e analisando as performances em pista, além dos relatos de Courrege em pista.

A transmissão se encerrou pouco depois do fim da ação em pista, às 13h, com comentários sobre o dia de testes.

Colaboração de Isa Fernandes e Livia Veiga

