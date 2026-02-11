Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

Como foi a primeira transmissão do retorno da F1 ao Grupo Globo?

SporTV transmitiu a última hora do primeiro dia de testes de pré-temporada no Bahrein

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:

Com os testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein já acontecendo na quarta-feira (11), o SporTV, canal por assinatura do Grupo Globo, exibiu a última hora de pista no circuito de Sakhir, marcando a primeira transmissão do retorno da categoria máxima do automobilismo ao conglomerado de mídia carioca.

Leia também:

A transmissão começou 15 minutos antes das imagens da pista serem liberadas, com a apresentação do narrador Bruno Fonseca, que estava junto dos comentaristas Luciano Burti e Rafael Lopes.

Após a introdução da equipe de estúdio, o repórter Marcelo Courrege foi chamado diretamente do circuito do Bahrein. Ele contou os detalhes do que aconteceu no primeiro dia de pista antes do 'sinal aberto' do teste.

Depois da participação de Courrege, os comentaristas explicaram, com ilustrações, as mudanças no regulamento técnico da F1 em 2026, comparando o novo carro com o modelo de 2025 e apontando as diferenças. Na sequência, foi exibido entrevistas de Charles Leclerc e Lando Norris, com legendas em português.

Ao meio dia, as imagens da pista foram liberadas para a última hora de sessão de testes, com o sinal diretamente da geração de imagens da categoria junto da narração de Fonseca e comentários de Burti e Lopes.

No entanto, na F1 TV, serviço de streaming oficial da categoria, apenas a transmissão em inglês estava disponível, sem opção em português ou em outras línguas como é habitual.

A dinâmica entre a equipe de estúdio evidenciou o caráter técnico previsto para as transmissões no canal por assinatura, com momentos em silêncio para destacar o barulho dos novos motores e comentários mais especializados, explicando as mudanças da temporada 2026 e analisando as performances em pista, além dos relatos de Courrege em pista.

A transmissão se encerrou pouco depois do fim da ação em pista, às 13h, com comentários sobre o dia de testes.

Colaboração de Isa Fernandes e Livia Veiga

Artigo anterior Verstappen com mais voltas, Norris mais rápido: veja resultado do primeiro dia de testes da F1 no Bahrein
Próximo artigo F1: "Estamos mais devagar que a F2", dispara Hamilton sobre carros de 2026
