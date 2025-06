Anunciar o calendário da temporada seguinte da Fórmula 1 antes que o atual tenha chegado à metade é uma jogada de poder calculada - que o regime atual parece estar fazendo anualmente, depois de revelar a ordem de corrida deste ano em abril de 2024.

A mensagem que isso envia ao mundo em geral é de paz entre as partes interessadas e estabilidade comercial. Mas, embora isso crie um ambiente seguro para investimentos, também deixa alguns fãs com a sensação de que novas corridas estão sendo adicionadas a cada momento.

A expansão agressiva do calendário começou na era Bernie Ecclestone, mas naquela época a programação raramente era ratificada até os últimos meses do ano. Mesmo assim, muitas vezes vinha carregado de asteriscos.

Em contraste, o calendário de 2026 anunciado recentemente inclui apenas uma ressalva: o evento de Madri depende da conclusão das obras do circuito castelhano.

Esse também será um cenário familiar para os veteranos e não necessariamente um obstáculo. Algumas paredes ainda tinham tinta fresca quando a Coreia e Abu Dhabi realizaram seus primeiros GPs, enquanto o complexo do paddock do circuito indiano de Buddh tinha a característica arquitetônica incomum de uma escada que levava a um andar não construído.

No calendário de 2026, a saída de Ímola para dar lugar a Madri foi anunciada com bastante antecedência. Zandvoort, que sediará seu último GP na próxima temporada, será o próximo a ser excluído.

O layout proposto para o circuito de rua de Madri.

Mas há pelo menos mais três locais praticamente garantidos no calendário da F1 quando estiverem prontos, e eles terão de ser acomodados de alguma forma.

Da Tailândia à Arábia Saudita

No ano passado, o CEO da F1, Stefano Domenicali, disse que havia 11 novos locais viáveis que expressaram interesse em sediar etapas. A lista de locais com vontade política e recursos financeiros para que isso aconteça em um prazo razoável é bem menor: Tailândia, Ruanda e o segundo circuito da Arábia Saudita, o Qiddiya Speed Park.

Uma candidatura argentina também é possível, impulsionada pelo enorme interesse em Franco Colapinto, mas isso depende de investimento privado e não de financiamento do governo federal. As instalações do Autódromo Oscar y Juan Gálvez, em Buenos Aires, também precisariam de uma grande reforma.

O projeto da Tailândia, que incluiria um circuito de rua em Bangkok, está em andamento há pelo menos três anos e Domenicali viajou para lá para mais reuniões com o primeiro-ministro Paetongtarn Shinawatra entre os GP da Austrália e da China em março.

Além da Tailândia ter um piloto na F1 - Alex Albon compete com uma licença tailandesa - o país é o lar da dinastia Yoovidhya, proprietários de 51% do conglomerado de empresas Red Bull GmbH,

Se o país entrar para o calendário da F1, não se espera que isso aconteça antes de 2028.

Alex Albon, da Williams, com Paetongtarn Shinawatra, primeiro-ministro da Tailândia Foto de: Alex Albon

Ruanda tem vínculos com a FIA e a F1, tendo sediado a cerimônia de premiação da FIA em dezembro passado, e manteve conversas de alto nível com Domenicali.

A visão é construir um circuito permanente próximo ao novo Aeroporto Internacional Bugesera, que está sendo construído perto da capital de Ruanda, Kigali. O local seria análogo ao circuito de Sepang, na Malásia, que foi construído ao lado do então novo aeroporto internacional de Kuala Lumpur.

Bugesera é um grande investimento, com um custo estimado de 1,3 bilhão de dólares (ou mais de R$ 7,2 bilhões), e a Qatar Airways se comprometeu a assumir o controle acionário como parte de um plano para estabelecê-lo como o maior centro de tráfego aéreo da África. A conclusão está prevista para 2028, mas os planos para o circuito só existem no papel no momento - desenhados pelo ex-piloto de F1 Alex Wurz.

Significativamente, o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, é um aliado importante, já que os clubes automobilísticos africanos são importantes para a matemática que o mantém no poder.

Wurz também está por trás do projeto da pista do Qiddiya Speed Park, que está atualmente em construção em um novo local perto de Riad, capital da Arábia Saudita. A instalação também contará com um espaço para shows e dois parques temáticos quando for concluída em 2027.

Inicialmente, a nova pista deveria substituir o circuito de rua de Jeddah, que atualmente sedia o GP da Arábia Saudita, mas sabe-se que o país gostaria de sediar duas etapas.

Renderização da pista de Qiddiya City Foto de: Qiddiya Media

"A Arábia Saudita é um mercado muito grande e temos uma economia muito forte", disse o promotor da corrida, o príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al Faisal, antes do evento de 2023.

"Portanto, a ideia de ter duas corridas na Arábia Saudita é factível. Eu não ficaria surpreso se a Arábia Saudita, em um futuro próximo, sediasse duas corridas".

A Arábia Saudita é um dos maiores investidores da F1 por meio do acordo de sanção de Jeddah (55 milhões de dólares por ano) e do patrocínio da empresa estatal de petróleo Aramco (450 milhões de dólares em 10 anos), portanto, exerce uma forte influência na tomada de decisões.

A questão, então, é onde esses novos locais podem se encaixar. Existe um amplo consenso entre os competidores de que 24 corridas é um limite difícil, uma vez que o calendário atual inclui três corridas triplas - um fenômeno amplamente desprezado por todos que trabalham na F1, com a possível exceção daqueles que viajam em jatos particulares.

Circuitos em rodízio

A saída de Zandvoort, teoricamente, abre um espaço, mas Qiddiya - o proverbial primeiro táxi a sair do ponto - não poderia se encaixar diretamente nessa vaga, dada a preferência da F1 por facilitar a logística por meio do agrupamento de eventos por proximidade geográfica.

Como a Arábia Saudita já tem um evento próximo ao início da temporada, para o qual a época do Ramadã também é um fator a ser considerado, seria lógico que Qiddiya fosse no final da temporada, perto do Catar e de Abu Dhabi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Se fosse para ser um evento triplo, seria mais sensato do que o terrível alinhamento de Las Vegas-Catar-Abu Dhabi, que foi responsabilizado por uma epidemia de doenças entre membros das equipes da F1 em 2023 e 24.

Outras vagas teriam que surgir para acomodar a suposta chegada da Tailândia e de Ruanda. No momento, o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps está em um acordo de "rotação" de 2016 a 2031, no qual será substituído por outra corrida em 2028 e 2030. Outros locais que desejem sediar GPs, mas não necessariamente todos os anos, podem seguir o exemplo.

O contrato do Azerbaijão vai até 2026 e, embora o país tenha manifestado interesse em continuar, não é provável que qualquer novo contrato seja nos moldes de Miami, que tem contrato até 2041.

Barcelona também tem contrato até 2026, embora essa corrida agora não seja mais conhecida como o GP da Espanha, mas há sinais de que organizações ricas querem que ela permaneça - o contrato de embaixador de Fernando Alonso tem a reputação de se estender por vários valores. No entanto, também seria um excelente candidato para um acordo rotativo.

Dos outros locais que em breve estarão fora de contrato, o Circuito das Américas agora lucra com seu evento, cortesia do "efeito Netflix", e investiu pesadamente em recapeamento - não é o comportamento de um local que espera sair tão cedo.

Las Vegas, é claro, está chegando ao fim de seu contrato inicial de três anos e as conversas sobre uma extensão de 10 anos esfriaram em meio a vendas de ingressos decepcionantes, baixa aceitação de hospitalidade VIP e atritos com outras partes interessadas locais. Se esse evento fosse relegado à memória, poucos que realmente trabalham na F1 reclamariam.

