O coronavírus afetou o mundo todo, obrigando empresas, organizações e esportes a se adaptarem ao novo momento. Inclusive, a Fórmula 1 e suas equipes precisaram mudar diversas de suas estratégias e maneiras de trabalhar.

É parecido com o Vale do Silício: a maioria das equipes tem sua sede ou, pelo menos, uma filial nas áreas ao redor de Silverstone - geograficamente, a maioria das equipes de corrida está próxima umas das outras atualmente.

A Racing Bulls, por exemplo, mudou recentemente sua fábrica no Reino Unido para mais perto da grande fábrica da Red Bull em Milton Keynes - e até mesmo a recém-chegada Cadillac, anteriormente conhecida como Andretti, montou parte de sua equipe em Silverstone. No entanto, muitos locais diferentes também trazem desafios especiais.

O ex-chefe de equipe Günther Steiner pode dizer uma ou duas coisas sobre isso - na Haas, ele também era responsável por uma unidade em Banbury, não muito longe de Silverstone: "Talvez estivéssemos à frente do nosso tempo quando fizemos a mesma coisa na Haas naquela época", diz Steiner, relembrando com carinho a estrutura de sua antiga equipe de corrida em seu papel de embaixador do GP de Miami.

Steiner relembra o passado: "Um mundo completamente diferente"

"Não tínhamos muitas alternativas na época e simplesmente decidimos pelo melhor caminho a seguir. Se pensarmos em como nossa comunicação mudou nos últimos dez ou vinte anos, fica claro que a tecnologia facilitou muitas coisas", diz Steiner.

"Tudo costumava ser feito por telefone, agora estamos conectados e nos vemos - era um mundo completamente diferente naquela época. Durante a pandemia de Covid, muitas pessoas trabalhavam em casa e muitas vezes não havia necessidade de uma sede central".

De acordo com Steiner, de 59 anos, essa percepção durante o coronavírus mudou permanentemente a abordagem para os próximos anos: "As equipes agora estão usando esses desenvolvimentos para se estruturar de maneira ideal e atrair os melhores talentos".

A Haas não tem apenas uma unidade em Kannapolis, mas também em Banbury, no Reino Unido Foto: Motorsport Images

Assim como os recém-chegados da Cadillac, Audi e Racing Bulls. Steiner ressalta que "essas decisões geralmente são necessárias para manter o negócio funcionando, porque o setor é extremamente complexo. Você poderia dizer que a Racing Bulls deveria transferir tudo para o Reino Unido, mas isso significaria perder não apenas mão de obra qualificada valiosa, mas também uma infraestrutura bem estabelecida".

Afinal de contas, a sede da equipe está e continuará em Faenza, na Itália. "Portanto, é preciso encontrar um equilíbrio, que é exatamente o que a Sauber e a Audi estão fazendo atualmente. Eles dizem: 'Temos um excelente túnel de vento na Suíça e uma equipe local forte, mas é difícil conseguir mais pessoal qualificado lá'. A solução? Uma filial adicional no Reino Unido".

A Haas como pioneira: "Já provamos que funciona"

A esse respeito, Steiner vê a si mesmo e sua equipe da Haas como pioneiros: "Nosso maior desafio na época era a tecnologia. Os sistemas de videoconferência ainda não estavam totalmente desenvolvidos e nem sempre eram confiáveis. Esse era o maior problema".

"Muitas pessoas achavam que era impossível coordenar uma equipe por meio de videochamadas, mas provamos que funcionava", diz o sul-tirolês.

Para ele, no entanto, sempre foi mais "uma questão de comprometimento" para "tornar a colaboração bem-sucedida. Para nós, essa forma de trabalhar foi uma questão natural desde o início, pois a equipe foi projetada desde o início. Não tivemos que mudar".

No entanto, as equipes que só agora estão mudando sua estrutura "e os funcionários que trabalham de forma diferente há anos e precisam se acostumar com novos processos" têm mais dificuldade, diz Steiner:

"Essas mudanças exigem um esforço consciente para manter a estrutura da equipe intacta".

