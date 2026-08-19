Como os pilotos passaram as férias de agosto da F1
Competidores aproveitaram ao máximo as férias de agosto com viagens, momentos em família, comemorações, treinos e muito tempo na praia
A pausa obrigatória da Fórmula 1 em agosto proporcionou ao paddock uma oportunidade muito necessária para recarregar as energias antes do GP da Holanda. Agora que os pilotos estão voltando ao trabalho na preparação para a corrida em Zandvoort, eles compartilharam um pouco de como passaram suas férias.
Gabriel Bortoleto
Bortoleto teve férias divididas entre o descanso na beira do mar e compromissos com patrocinadores, incluindo um evento da KitKat do qual o Motorsport.com participou e o entrevistou de forma exclusiva. Além disso, o piloto paulista aproveitou o tempo no Brasil para correr de kart.
Nico Hulkenberg
Hulkenberg compartilhou fotos de suas férias em família nas quais aparece com sua esposa e filhos fazendo churrasco, observando o eclipse solar e passeando no mar. O alemão também passou parte da pausa com o companheiro de equipe Bortoleto e o brasileiro da Fórmula E Felipe Drugovich.
Lewis Hamilton
Hamilton deu as boas-vindas a um novo membro da família: seu filhote de golden retriever chamado Halo. O heptacampeão também passou um tempo com sua parceira, Kim Kardashian, na praia e jogando paintball. Ele também compartilhou fotos com a família e animais da fazenda, além de imagens praticando surfe.
Kimi Antonelli
Antonelli, atual líder do campeonato, foi um dos muitos pilotos que escolheram a Sardenha como destino de férias. O piloto italiano compartilhou fotos em que aparece relaxando com amigos, se divertindo em festas e se dedicando à fotografia.
George Russell
Parabéns de coração para Russell, que pediu em casamento sua parceira de longa data, Carmen Montero Mundt, durante um jantar privado à luz de velas na praia. George compartilhou uma série de fotos, incluindo uma em que Mundt aparece exibindo orgulhosamente seu anel de noivado.
Charles Leclerc
Leclerc e sua esposa Alexandra passaram um tempo em seu iate na Sardenha. O casal recebeu a visita da família de Charles e de seu amado cachorro, Leo. Embora ainda não tenham anunciado oficialmente nenhuma novidade, o casal alimentou rumores de que poderiam estar esperando seu primeiro filho.
Lando Norris
Norris ainda não compartilhou fotos de suas férias em seu Instagram, mas o piloto da McLaren foi visto se divertindo em Ibiza durante a pausa de agosto.
Oscar Piastri
Piastri, companheiro de equipe de Norris, compartilhou fotos de suas férias com sua namorada, Lily Zneimer. O piloto australiano também aproveitou o tempo para praticar ciclismo off-road e jogar o jogo de videogame do Campeonato Mundial de Rally (WRC).
Max Verstappen
Verstappen também aproveitou a vida em família. O holandês e sua parceira, Kelly Piquet, compartilharam fotos com a filha de 15 meses, Lily. O casal começou as férias comemorando o aniversário de sete anos de idade da filha de Kelly, Penelope, e também se juntou a Toto e Susie Wolff na Sardenha.
Isack Hadjar
Hadjar compartilhou fotos de suas férias com seus amigos e sua namorada, Lauren Fitzsimmons. Parece que o piloto da Red Bull passou a maior parte do tempo em um iate, jogando Uno e treinando.
Pierre Gasly
Piloto da Alpine, Gasly compartilhou fotos de sua viagem com a família, sua parceira, Francisca “Kika” Cerqueira Gomes, e seu cachorro, Simba.
Franco Colapinto
Colapinto compartilhou fotos de suas férias, nas quais aparece andando de bicicleta, curtindo o eclipse solar, dirigindo um Alpine A110 e tentando fazer confeitos em bolos.
Esteban Ocon
Ocon e sua namorada, Flavy Barla, deram início às férias de agosto participando da estreia do filme “Homem-Aranha: Um Novo Dia”. Além disso, o francês também postou fotos consertando um modelo miniatura de um barco.
Alex Albon
Albon passou um tempo no que parece ser as montanhas Dolomitas, na Itália, com sua noiva, Lily Muni He. O piloto da Williams também confirmou posteriormente a renovação de contrato com a equipe de Grove para 2027.
Carlos Sainz
Após uma corrida difícil no Hungaroring, Sainz reservou um tempo para recarregar as energias, relaxando com a família e treinando nas Ilhas Baleares. Ele foi visto em seu iate De Antonio D60, jogando golfe e correndo pelo mar em jet skis.
Lance Stroll
Stroll foi visto pilotando por Mônaco em um ultrarraro Aston Martin DBR22 Speedster. Quando não estava ao volante do carro de mais de R$ 21 milhões, ele passava o tempo com seus amigos e sua namorada, Yael Shelbia.
Valtteri Bottas
Bottas visitou o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, com sua namorada, Tiffany Cromwell. O piloto finlandês também se classificou em quinto lugar na sua categoria no UCI Gravel World Series, prova de ciclismo gravel de 131 km em Hlinsko, na República Tcheca.
Sergio Pérez
Pérez, companheiro de equipe de Bottas na Cadillac, compartilhou fotos de suas férias em família e dos treinos antes do retorno da F1 a Zandvoort.
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
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