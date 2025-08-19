Às vezes, na Fórmula 1, o fluxo de jovens pilotos falha ou até mesmo tira um ano ‘de folga’. Em 2025 não seria uma dessas temporadas. Nos últimos anos, apenas 2019, quando nomes como Lando Norris, George Russell e Alex Albon chegaram em grande estilo da F2, proporcionou um fluxo tão rico e empolgante de talentos.

Mas muitos dos novatos ou quase estreantes no esporte têm lutado para causar impacto. Jack Doohan, com ou sem razão, nem chegou à metade da temporada – estranho, visto que a Alpine o classificou como tão bom a ponto de promovê-lo a uma vaga na equipe principal em vez de manter Esteban Ocon.

Indubitavelmente, a geração atual de carros de efeito solo criou obstáculos que muitos pilotos – mesmo alguns experientes – não conseguiram superar. E, à medida que o desempenho converge no último ano do regulamento, muitas equipes chegaram a um ponto em que o pico de downforce veio em detrimento da dirigibilidade. Os competidores que gostam de frear tarde e com força, equilibrando a diminuição do esforço de frenagem com o aumento do ângulo de direção, foram os que mais sofreram.

Oliver Bearman é um dos estreantes em temporada completa que teve altos e baixos mais dramáticos em um carro da Haas, o que é claramente menos benigno do que a Ferrari com a qual ele fez sua estreia na Arábia Saudita no ano passado. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com antes das férias de verão, Bearman sugeriu que a próxima "redefinição" técnica reduzirá o prêmio pela experiência.

"É definitivamente verdade que outros pilotos no grid já pilotam esta era de carros há muito tempo", disse o piloto de 20 anos.

"Para que eles entendam como funciona, como contornar suas limitações e como realmente tirar o máximo proveito disso. Portanto, não há dúvida de que nós, novatos, com menos experiência nesta era dos carros, estamos atrasados.

"Acho que o próximo ano vai nivelar bastante, e espero ver um carro [Haas] com bom desempenho no próximo ano."

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Gabriel Bortoleto, Sauber Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ao contrário de muitas mudanças anteriores no regulamento técnico – mesmo as mais abrangentes – o pacote da próxima temporada terá um impacto maior do que simplesmente reorganizar o grid na ordem em que a equipe apresentará as melhores soluções primeiro. A mudança para uma proporção de 50/50 na entrega de potência entre o sistema elétrico e o motor de combustão interna aumentará a carga de trabalho do piloto, que poderá alternar entre os modos de potência e outras "ferramentas" ao longo da volta.

Carros mais estreitos e leves com aerodinâmica ativa terão uma dinâmica de desempenho diferente e, como um todo, as mudanças exigirão que os pilotos repensem fundamentalmente seus estilos. Charles Leclerc, da Ferrari, comparou isso a ter que abandonar a "memória muscular".

Vários outros pilotos comentaram negativamente sobre a quantidade de ajustes que serão necessários para gerenciar a limitada distribuição elétrica ao longo da volta; Oscar Piastri apontou que isso provavelmente não acrescentaria nada ao espetáculo.

"Precisamos facilitar para o piloto", disse o chefe da Williams, James Vowles, "porque acho que a carga de trabalho é, na verdade, muito, muito difícil para o piloto neste momento.”

Mas esse processo de adaptação também trará oportunidades porque, naturalmente, alguns pilotos farão a transição mais rápido do que outros. E aqueles que, como Bearman, têm menos "bagagem" para se livrar podem se beneficiar.

Um problema fundamental com a geração atual de carros é que eles precisam andar mais baixos e rígida para maximizar a eficácia do assoalho e do piloto. Isso os torna inflexíveis e implacáveis em solavancos, reduz a variedade de traçados de corrida – há menos recompensas por passar pelas zebras – e menos estáveis em frenagens e acelerações, já que as mudanças de passo afetam a força descendente.

Isack Hadjar, Racing Bulls Team, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Franco Colapinto, Alpine Photo by: Peter Fox / Getty Images

Adotar geometrias extremas de suspensão para reduzir essas mudanças prejudica a "sensação" do piloto e pode contribuir para uma espiral negativa de confiança. Do atual conjunto de estreantes, Isack Hadjar tem sido consistentemente o mais impressionante – mas o carro da Racing Bulls é mais ‘inofensivo’.

Na Sauber, o carro era tão ruim que as performances de Gabriel Bortoleto no início da temporada foram notáveis, principalmente pela proximidade em tempo de volta com seu veterano companheiro de equipe, Nico Hulkenberg. Um novo assoalho associado às atualizações provou ser transformadoras e Bortoleto agora começou a somar pontos.

O substituto de Doohan na Alpine, Franco Colapinto, também relatou queda na confiança, dizendo na Hungria: "O momento em que eu estaria mais próximo de Pierre [Gasly] seria na minha primeira corrida [Ímola], então estamos apenas tentando entender o porquê." Dado seu desempenho geralmente forte na Williams no ano passado, muito se esperava de Colapinto – mas parece que quanto mais ele força a Alpine, mais isso o afeta.

Andrea Kimi Antonelli vem tendo uma temporada de estreia turbulenta na F1 com a Mercedes e parece ter começado a reconstruir sua confiança apenas recentemente, depois que a equipe abandonou a geometria anti-suspensão traseira esquerda. Visto pela primeira vez em Ímola.

“Os carros são difíceis de pilotar nesta era”, enfatizou Bearman. “E você precisa de total confiança no carro, porque o nível de downforce é o mais alto que já vimos. Então, quando algo dá errado, dá errado de forma grave e você não consegue recuperar.

“Então, se você não tiver total confiança, a perda de tempo de volta é infinita. E houve alguns cenários na classificação em que eu não estava totalmente confiante com o carro, e o tempo de volta que perdi foi extremamente desproporcional à diferença de confiança.

2026 Formula 1 rules Photo by: FIA

“É muito fácil entrar em uma espiral de baixos níveis de confiança e, portanto, muito importante recuperá-la o mais rápido possível. Mas é um problema real e, definitivamente, com mais experiência, você aprende a superá-lo. Mas nesta fase da nossa carreira é difícil.”

O que está claro é que na próxima temporada, independentemente de como o grid se comporte em ordem de desempenho, os pilotos que prosperarem terão um conjunto específico de habilidades. Serão aqueles que aprenderão rápido, que serão mais adaptáveis e que conseguirão se livrar mais rapidamente dos hábitos arraigados que os impedem de progredir.

Haverá também um ganho na capacidade mental – a capacidade de lidar com múltiplos estímulos, mantendo uma consciência mais ampla do que está acontecendo na corrida além da visão imediata, tanto na frente quanto atrás.

Assim, os Max Verstappens e Fernando Alonso deste mundo podem se sentir relativamente seguros de seu futuro. E os outros? Hora de se dedicar à lição de casa...

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!