Como Schumacher "revolucionou" desenvolvimento dos carros da F1

James Vowles, chefe de equipe da Williams, afirmou que Michael Schumacher “revolucionou” o desenvolvimento de carros, revelando que o heptacampeão da Fórmula 1 foi uma grande influência em seu próprio estilo de liderança.

Ao lado do campeão de 1996, Damon Hill — que hoje é embaixador da equipe de Grove —, durante uma gravação ao vivo do podcast “Up To Speed”, Vowles falou sobre as figuras-chave que moldaram sua abordagem à gestão da equipe.

Além de Schumacher, o britânico também se inspirou em ex-colegas como Ross Brawn, David Richards, Toto Wolff e Lewis Hamilton.

“Tive o prazer de trabalhar com David Richards. Ross Brawn foi outra figura importante na minha trajetória, e Toto também fez parte dela. E, na verdade, Damon falou sobre Michael; eu tive o prazer de trabalhar com Michael”, disse Vowles.

“Na verdade, tirei muita inspiração dele ao mesmo tempo. Ele era uma pessoa muito diferente dentro do carro. Lembro-me, infelizmente, de 1996 e 1997, mas fora do carro ele revolucionou [a F1]".

James Vowles, Williams Foto: Marc Fleury

“Tudo o que ele fazia todos os dias girava em torno de: como podemos melhorar? Como podemos usar vídeo, engenharia e dados, e por que não analisamos isso e por que não deixamos isso rodando em segundo plano?"

“Ele foi, em muitos aspectos, o pioneiro do ‘Vamos continuar desenvolvendo e mudando’. Portanto, muita inspiração vinda dele, assim como do Lewis. Ele tinha outras qualidades, mas a gente aprende com tudo de quem já foi uma inspiração na nossa vida", concluiu.

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