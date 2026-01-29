Foi uma semana muito estranha no mundo da Fórmula 1: os carros pisaram a pista pela primeira vez em 2026, mas o público recebeu informações de forma muito limitada. Em um mundo onde tudo geralmente está disponível a todo momento, realizar o shakedown de Barcelona a portas fechadas, enquanto as equipes se preparam para a mudança de regulamento deste ano, certamente causou alvoroço. Mas, afinal, o que se pode fazer? Pelo menos um assunto digno de notícia surgiu: a Williams optou por não participar do teste de cinco dias.

A mente inevitavelmente voltou a 2024, quando a equipe britânica também teve um começo desastroso com um carro atrasado e pesado demais, mas o chefe da equipe, James Vowles, foi rápido em descartar as comparações ao confirmar que a Williams “poderia ter chegado a Barcelona”, “mas, ao fazer isso, eu teria que virar de cabeça para baixo o impacto nos componentes sobressalentes” e nas atualizações das primeiras etapas da temporada.

Este deveria ser o momento em que a Williams alcança o próximo nível, com dois pilotos fortes, Alex Albon e o vencedor de GPs Carlos Sainz, além de ter subido do último para o quinto lugar nos últimos cinco anos, mantendo uma trajetória ascendente.

É exatamente por isso que, no entanto, dúvidas começaram a surgir sobre a direção da equipe; ainda assim, apurou-se que a chave para o sucesso em 2026, segundo muitos chefes de equipe, não é um bom começo, mas um final forte. Espera-se que o desenvolvimento durante a temporada seja rápido, à medida que as equipes se adaptam a essas mudanças radicais de regulamento, em uma era que pode ser decisiva para a F1.

Portanto, embora não seja o ideal para a Williams perder um shakedown privado em Barcelona, isso não é necessariamente o fim do mundo, especialmente porque as equipes estão apenas usando esse evento para acumular quilometragem. De fato, a equipe de Grove ainda mantém algum tipo de presença lá.

“Sim, temos 'tropas' em campo e pessoas trabalhando lá”, confirmou Vowles em uma mesa-redonda com a mídia, que incluiu o Motorsport.com. “Não será surpresa para nenhum de vocês, mas eu realmente acho que estamos preparados para um bom campeonato".

James Vowles, Team Principal of Williams Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

O britânico de 46 anos continuou, com elogios ao fornecedor da unidade de potência da Williams, a Mercedes, para a qual Vowles também já trabalhou: “Acho que a Mercedes está indo bem desde o início, cumprindo o cronograma que disseram que seguiriam".

“É muito impressionante desde o começo. Mas, igualmente, a Red Bull, considerando que eles produziram uma unidade de potência do zero, isso realmente não pode ser subestimado, fizeram um trabalho brilhante no número de voltas que completaram e, finalmente, há a Ferrari, que é exatamente a mesma coisa".

“Novamente, bastante impressionante desde o início, mas seus tempos em Barcelona serão em grande parte irrelevantes. Só realmente em Bahrein [o teste oficial de pré-temporada] é que você começará a ver isso".

É a ligação com a Mercedes que fez muitos depositarem grandes expectativas na Williams para 2026; as 'Flechas de Prata' são atualmente favoritas ao título de construtores deste ano, principalmente porque dominaram a última troca de motores da F1 em 2014.

A Mercedes venceu os oito campeonatos seguintes e, embora seja cedo para dizer se fará o mesmo em 2026, os sinais são certamente positivos. Na quarta-feira (28), por exemplo, George Russell e Andrea Kimi Antonelli completaram juntos 183 voltas, com o último até realizando uma simulação de corrida.

Fazer isso apenas no terceiro dia é impressionante, reforçando a crença de que a Mercedes possui o motor mais forte, e o aprendizado disso será valioso — não apenas para a marca alemã, mas também para a Williams.

“Temos a unidade de potência fornecida pela Mercedes, a caixa de câmbio fornecida pela Mercedes, então o aprendizado que eles estão tendo esta semana em Barcelona será transferido para nós, para Bahrein,” disse Vowles.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

“Não é que eu queira me aproveitar o trabalho duro deles, mas também vale destacar que isso ainda é uma vantagem para nós que decorre disso, ou uma desvantagem que é neutralizada. Estou confiante de que, com seis dias em Bahrein [11-13 e 18-20 de fevereiro], cumpriremos o programa que precisamos e é por isso que estamos no teste virtual agora".

“O que eu queria garantir desde o início em Bahrein é que tenhamos um carro confiável pronto para usar, para que não fiquemos ali fazendo o que muitas pessoas e equipes estão tentando fazer em Barcelona, mas sem sair da garagem. Temos que estar prontos para ir".

Então, ainda há pontos positivos para a Williams — o modo crise só será acionado se a situação for a mesma em Bahrein — com Vowles “confiante” de que “não ficará para trás”, especialmente com o teste virtual que está realizando esta semana.

VTT significa Virtual Test Track (Pista de Teste Virtual) e é semelhante a um simulador, mas inclui a maior parte do carro físico — exceto as asas — que é colocado em um equipamento que replica um teste em pista.

“O que você faz é caracterizar seu sistema de resfriamento, entender onde ele está, rodar o motor, a caixa de câmbio, etc., sob carga", disse Vowles.

“Então, você não tem cargas dinâmicas em curvas, mas, por exemplo, pode simular ter dois carros à sua frente, um carro à sua frente, nenhum carro à sua frente. Pode simular estar em Singapura ou Bahrein ou em condições climáticas de quatro graus em Silverstone".

“O que você pode fazer, especialmente em conjunto com aqueles que estão rodando em Barcelona, é usar a mesma base de código que eles estão usando na unidade de potência e na caixa de câmbio para entender os efeitos, mas em um ambiente mais controlado do que eles".

Carlos Sainz, Williams Photo by: Williams

“Então, você ainda aprende sobre vários sistemas, energia, ECU [Unidade de Controle Eletrônico] como resultado disso. É um aprendizado inestimável, mas não é o mesmo que rodar na pista — é apenas um bom aproveitamento do tempo".

Portanto, de forma alguma Vowles está dizendo que o VTT é melhor do que rodar em Barcelona, especialmente porque, primeiro, o status do simulador com piloto que a Williams vem construindo é incerto e, segundo, se ele não pode dizer o quão pesado é o FW48, então fica a dúvida sobre o quão benéfico isso seria, mas o britânico ainda insiste que há algumas utilidades para ele.

Quando perguntado onde isso se aplica especificamente, ele disse: “Principalmente no lado do sistema de resfriamento no momento, temos um sistema de resfriamento bastante diferente do que projetamos e usamos antes, e isso nos permite não apenas aprendizado atual para garantir que o usamos efetivamente".

“Também temos que lembrar que tivemos alguns problemas de confiabilidade no ano passado, e eu queria garantir que todos eles fossem resolvidos, mas também aprendizado futuro sobre o dimensionamento e o empacotamento para estados futuros. Então isso tem sido incrivelmente útil".

