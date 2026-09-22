Companheiro de Câmara na F2, Durksen completa primeiro teste da F1 com Mercedes em Portimão
Piloto se tornou primeiro paraguaio da história a pilotar um carro da categoria
Nesta terça-feira (22), Joshua Durksen se tornou o primeiro paraguaio da história a pilotar um carro de Fórmula 1. O piloto de 22 anos completou o programa de testes com a Mercedes no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal.
O paraguaio faz parte do programa de jovens pilotos da Mercedes e rodou dois dias com o W16 E Performance, carro de 2025. Durante o teste, Dürksen acumulou um total de 187 voltas e 875 quilômetros, equivalente a quase três GPs completos.
Após concluir o programa de testes focado na compreensão de sistemas e em stints de desempenho junto aos engenheiros do time, Dürksen não deixou de compartilhar a emoção por viver esse momento.
Joshua Dürksen
"É um dia e uma semana que lembrarei pelo resto da minha vida. Pilotar um carro de F1 pela primeira vez é algo com que todo jovem piloto sonha e fazê-lo como o primeiro paraguaio a alcançar este marco o torna ainda mais especial", declarou.
"Assumir o volante do W16 foi uma experiência incrível. O desempenho, a frenagem, as velocidades em curva... tudo está em outro nível. Aprendi muitíssimo durante os dois dias e aproveitei cada volta. Espero que este momento possa inspirar os jovens do Paraguai a acreditar que eles também podem competir no cenário mundial", acrescentou.
Joshua Dürksen
Oitavo colocado na temporada atual da F2, Durksen foi contratado pela Mercedes este ano como piloto de testes. Bradley Lord, diretor adjunto da equipe alemã, elogiou a performance do paraguaio em Portugal.
"Ele encarou o programa com maturidade, profissionalismo e um desejo real de aprender. Durante os dois dias, trabalhou de maneira eficaz com a equipe de engenharia, desenvolveu sua confiança de forma progressiva e entregou exatamente o que esperávamos ver dele", falou.
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