Nesta quinta-feira, a McLaren revelou imagens do MCL39, seu carro para a Fórmula 1 2025 - embora as fotos ainda mostrem o bólido com uma pintura 'disfarçada', de forma a não desvendar a pintura oficial da equipe para a temporada. De qualquer modo, Oscar Piastri mostra confiança e já fala de título neste ano.

O piloto australiano vai para seu terceiro campeonato completo na F1 em 2025 e segue como companheiro do britânico Lando Norris, vice-campeão de 2024 após disputa com o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Sobre não ter feito frente ao inglês no duelo interno da McLaren em meio à disputa com Verstappen e Red Bull, Piastri refletiu sobre o ano passado. "Acho que definitivamente houve fins de semana em que não fui tão forte quanto queria [em 2024]. Acho que tenho de construir a resiliência para conseguir me adaptar um pouco mais rápido nos fins de semana. Entramos em muitos detalhes sobre como podemos estar mais bem preparados e algumas oportunidades de pilotagem mais específicas", afirmou.

"Disse no final da temporada passada que a qualificação era algo em que eu queria trabalhar, mas não é 'apenas' se qualificar melhor. Há alguns detalhes que se eu puder melhorar, isso tornará tudo melhor. Então você ganha confiança e tudo 'se ajuda' naturalmente. Há oportunidades que identificamos e acho que se eu puder trabalhar nelas, no final das contas vai ser algo importante", seguiu Oscar, que também reformulou seu staff de preparação física para 2025.

Questionado sobre a necessidade de aperfeiçoamento de estratégias por parte da McLaren e sobre a competição com Norris, Piastri respondeu: Acho que até o final da temporada passada fizemos muito progresso nisso tudo e estávamos fortes em tudo. Acho que em termos de gerenciar a mim mesmo e Norris, obviamente nossa meta como equipe e como pilotos é que cada fim de semana tenha uma dobradinha e então lutemos pela vitória".

Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Claro que vamos correr um contra o outro desde o início. Estamos todos começando do zero e quero ganhar o Mundial este ano, espero que tenhamos um carro que seja capaz de fazer isso desde o início", disse Piastri, desejando um carro dominante desde o início do ano, diferentemente de 2024 e 2023.

"Todos terão essa mentalidade, mas seremos capazes de correr um contra o outro e mostramos repetidamente que podemos correr de forma dura, mas limpa. Desde que não tiremos pontos da equipe, é assim que vamos correr. Definitivamente todos estão começando do zero novamente. Sim, houve algumas situações em que acabei ajudando Lando, mas houve algumas em que ele me ajudou, então não foi tão claro assim. Estamos começando do zero e acho que posso ser campeão mundial este ano", disse.

Chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella também falou sobre a nova temporada: "O aspecto principal é que ambos os pilotos começam com oportunidades iguais, e nossos fundamentos são baseados nos princípios que usamos ano passado. Tivemos conversas boas e revisamos a temporada passada. Fiquei muito orgulhoso do ano passado, revisamos as situações em que houve proximidade entre eles e fiquei impressionado com quão bem se comportaram. Então, começamos com as oportunidades iguais"

Questionado sobre o desejo tanto de Piastri quanto de Norris em busca do título mundial, o dirigente italiano do time de Woking respondeu: "Significa que estamos indo bem como equipe, que os pilotos estão indo bem e que o carro é realmente competitivo, fizemos um bom trabalho do ponto de vista técnico. E em termos de como vamos administrar isso, isso remonta ao que eu acabei de dizer, de que começamos com oportunidades iguais, e nos apoiaremos em nossos princípios e em boas conversas".

Andrea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!