A cidade de São Paulo já começou a entrar no clima de Fórmula 1, com decorações no caminho para Interlagos e alguns trens embalados. Porém, para os fãs que não terão a chance de ver os carros na pista - ou querem aproveitar dias antes da corrida -, algumas equipes e marcas prepararam eventos fora do autódromo.

Mercedes x Nubank

Para celebrar a parceria entre a equipe de Brackley e a instituição financeira digital brasileira, as duas marcas se juntaram para um evento que acontece no Nubank Parque.

A Nubank House é uma experiência inédita, gratuita e exclusiva para clientes Nubank que contará com um acesso exclusivo ao universo da Mercedes: a equipe trará um acervo de itens históricos do Brasil, como macacões, luvas e capacetes.

Além disso, a exposição contará com simuladores oficiais, desafios de Pit Stop e outras atrações exclusivas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla e é necessário ser cliente Nubank.

Em caso de ingressos esgotados, é possível participar do evento mediante a disponibilidade e fila de espera.

George Russell, Mercedes Foto de: Ronaldo Schemidt / AFP via Getty Images

McLaren e MasterCard

A Casa Mastercard, localizada no Brás, receberá uma iniciativa com entrada gratuita que combina experiências da F1 com atividades de capacitação e soluções voltadas a microempreendedores e pequenas e médias empresas.

A experiência está instalada no rooftop do Shopping Vautier Premium e funcionará entre os dias 26 de outubro e 5 de novembro.

Estarão disponíveis simuladores profissionais, uma réplica do carro da McLaren, experiências com inteligência artificial e uma cabine 360°. Além disso, estarão em exposição os macacões e capacetes de Lando Norris e Oscar Piastri.

A entrada é gratuita e não são necessários ingressos antecipados. O local estará fechado no domingo, dia 1º de novembro, e segunda-feira, dia 2 de novembro.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Café, música e F1

A American Express, em parceria com o The Coffee Stop, irá promover uma experiência gratuita às vésperas do GP entre os dias 27 de outubro e 8 de novembro.

A ativação será realizada no Prédio da Baleia, na Av. Brigadeiro Faria Lima e terá entrada gratuita com uma programação inspirada na F1. O menu do The Coffee Stop terá cafés especiais e snacks, além de uma bebida exclusiva da American Express.

Heineken 0.0

A empresa de cervejas preparou uma série de experiências para celebrar o GP de São Paulo com ativações interativas em bares e uma programação especial na Heineken House, no Parque Villa-Lobos.

Entre os dias 6 e 8 de novembro, a Heineken House receberá fãs da F1 para transmitir a corrida em telões, com decks com lounges e áreas de convivência, além de apresentações musicais e DJs.

AutoMotor Experience

Para mergulhar na história do automobilismo durante a semana do GP de São Paulo, você pode visitar a AutoMotor Experience, exposição imersiva no Shopping Vila Olímpia, na zona sul da capital.

O espaço reúne mais de 150 itens históricos, carros icônicos, capacetes, simuladores de corrida, experiências multimídia e realidade virtual. A exposição também conta com salas temáticas dedicadas às lendas do esporte, ao automobilismo brasileiro e à trajetória do jornalista Reginaldo Leme.

A visita dura aproximadamente uma hora e funciona de terça-feira a domingo, das 12h às 20h, com sessões a cada 60 minutos. A atração fica na Rua Olimpíadas, 360, e é aberta a todas as idades.

Os ingressos custam R$ 90 (inteira), R$ 45 (meia-entrada) e R$ 100 na modalidade social, que destina R$ 10 ao Instituto Ingo Hoffmann.

A temporada em São Paulo vai até 20 de dezembro de 2026. Os ingressos podem ser adquiridos pela Sympla.

Esta lista será atualizada conforme novos eventos sejam confirmados.

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