A Haas é a equipe que mais caiu de rendimento neste ano, em comparação à temporada 2018. Da quinta posição, somando 93 pontos com Romain Grosjean e Kevin Magnussen, para a penúltima colocação, atrás somente da Williams, com 28 pontos, com a mesma dupla.

Na última prova do ano, em Abu Dhabi, a equipe americana terá um final melancólico, deixando de lado um modelo de assoalho introduzido na Espanha, voltando a usar a versão que começou o ano, desenvolvida ainda durante os testes de pré-temporada.

"A história engraçada é que o que eu corro aqui será o piso V1, número um, que é o piso que tivemos nos testes de inverno", disse Grosjean ao Motorsport.com.

"Acho que talvez nunca aconteceu na F1 você vá para a última corrida e traga a mesma coisa com a qual começou".

