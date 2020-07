Tradicionalmente, a sexta-feira é o dia preferido das equipes para testarem tudo o que puderem, desde pilotos no primeiro treino livre, até atualizações que prometem melhorar o desempenho por todo o fim de semana.

Acompanhe na galeria abaixo imagens das últimas novidades para o GP da Estíria de F1, com o mago do design Giorgio Piola e com o especialista Matthew Somerfield.

Galeria Lista A McLaren testou brevemente um novo assoalho no carro de Carlos Sainz durante os treinos livres, que apresenta uma aba horizontal acima do piso que se encontra com outra parte vertical do piso, como já visto na Ferrari. A equipe pintou o local com flo-viz antes de ser testada. 1 / 23 Foto de: Giorgio Piola Uma vista traseira do McLaren MCL35 com uma nova tampa do motor e saída de resfriamento, que não apenas altera a capacidade de resfriamento do carro, mas também a aerodinâmica traseira, como asas podem ser vistas na borda traseira da tampa. 2 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Aqui também temos outra visão dessa aba por cima da tampa do motor. 3 / 23 Foto de: Mark Sutton O novo assoalho da Ferrari apresenta nove orifícios angulares à frente do pneu traseiro e, como consequência, slots longitudinais mais curtos. Observe também a asa acima do piso, à frente do pneu traseiro, que não é novo, mas foi redesenhado com mais área de superfície. 4 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O RB16 de Alex Albon foi equipado com a nova solução de bico introduzido no fim de semana passado e as novas placas de asa traseira que chegaram neste fim de semana. 5 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Um close das novas placas das asas traseiras da Red Bull, inspiradas nos modelos já vistos da Mercedes, Haas e AlphaTauri. 6 / 23 Foto de: Giorgio Piola Essa foto por cima do ombro de Sebastian Vettel nos boxes também nos oferece uma boa visão da solução de refrigeração do cockpit preferida pela Ferrari na Áustria, com um painel com persianas e uma saída para refrigeração. 7 / 23 Foto de: FIA Pool George Russell ao volante do seu Williams FW43, que apresenta uma nova asa T neste fim de semana, completo com placas mais longas. 8 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Aqui uma excelente vista da extremidade traseira da Ferrari SF1000 com a forma e os contornos do difusor iluminados particularmente bem. Observe também o tamanho da saída de resfriamento da Ferrari para ajudar com as temperaturas e a altitude do Red Bull Ring. 9 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Comparativamente, o Mercedes W11 é muito mais bem embalado na parte traseira com uma tomada de resfriamento menor. Observe também o uso do arranjo de pilares de asa dupla no carro de Hamilton, em vez do único usado no fim de semana passado. 10 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Na extremidade traseira do Haas VF-20 e também no difusor, observe os pequenos geradores de vórtice montados na borda traseira da prancha para ajudar a energizar o fluxo da linha de saída. 11 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images O C39 de Kimi Raikkonen foi equipado para coletar dados sobre o desempenho do difusor e as estruturas de fluxo da roda. 12 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Uma vista lateral do equipamento montado durante o treino livre 1. 13 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O carro utilizado por Robert Kubica teve flo-viz na lateral do chassi do Alfa Romeo. 14 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Uma visão geral de cima para baixo da região do bargeboard do Mercedes W11 mostra quão complexo é, com uma abundância de móveis aerodinâmicos à frente do sidepod para controlar o fluxo de ar e desviar qualquer turbulência indesejada criada pelas rodas dianteiras. 15 / 23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Alex Albon se aventurou no circuito com as novas placas terminais da asa traseira instaladas no seu RB16, combinadas com a configuração mais antiga do bico. 16 / 23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images A visão geral de cima para baixo do Renault RS20 nos dá uma boa visão da nova asa dianteira e dos bargeboards introduzidos na semana passada. 17 / 23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sebastian Vettel experimentou o novo pacote aerodinâmico da Ferrari, que apresentou um novo assoalho e uma nova asa dianteira. 18 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Renault com equipamento montado atrás das rodas dianteiras para capturar dados do fluxo de ar, já que a equipe espera entender melhor a turbulência criada pelo pneu dianteiro. 19 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O Racing Point de Sergio Pérez foi equipado com dois grandes dispositivos de ambos os lados da caixa de ar, que incluem câmeras de imagem térmica focadas na coleta de dados durante os treinos livres sobre o comportamento dos pneus. 20 / 23 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images A Williams FW43 com flo-viz foi aplicado à asa traseira para que a equipe possa entender melhor as características de fluxo sobre a asa e usar esses dados para melhorar sua metodologia de projeto daqui para frente. 21 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images O McLaren de Lando Norris, com câmeras infravermelhas adicionais montadas nas cápsulas na lateral da caixa de ar para capturar imagens e dados sobre as temperaturas dos pneus dianteiro e traseiro. 22 / 23 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images O RB16 de Max Verstappen está equipado com uma sonda atrás da roda dianteira e flo-viz pintada no canto externo do difusor. 23 / 23 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

