Sebastian Vettel foi desclassificado do GP da Hungria por uma irregularidade no combustível. Com isso, há uma mudança no pódio e, por consequência, no top 10 da corrida deste domingo.

Hamilton sobe para o 2º lugar e ganha 18 pontos na disputa do título contra Max Verstappen, aumentando a diferença para 8. Carlos Sainz, da Ferrari, fecha o pódio após ter largado de décimo quinto. É o terceiro pódio do espanhol, sendo o segundo neste ano junto do 2º em Mônaco.

Fernando Alonso segue o conterrâneo, na 4ª posição. Seu melhor resultado no retorno aos carros de Fórmula 1. Seguido de Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, George Russell, Max Verstappen e Kimi Raikkonen. O finlandês consegue pontuar novamente neste ano com este 10º lugar, passando o companheiro de equipe no campeonato por um ponto.

A Williams agora passa a Alfa Romeo no campeonato de construtores. No total, a equipe somou 10 pontos neste final de semana, passando os 3 pontos que a Alfa conquistou no ano.

Daniel Ricciardo, Mick Schumacher e Antonio Giovinazzi, 11º, 12º e 13º, respectivamente, foram os únicos que não pontuaram entre os 13 pilotos que "terminaram" a corrida.