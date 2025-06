As férias de verão da Europa se aproximam e com isso a pausa das corridas da MotoGP e Fórmula 1, então que tal começar uma maratona de filmes e séries para se manter na velocidade? Pensando nisso e na estreia de F1 - O Filme, o Motorsport.com listou algumas produções que podem te entreter.

F1 - O Filme - Disponível: nos cinemas

O filme tem Brad Pitt vivendo o personagem principal, um ex-piloto que volta a ativa para tentar salvar a ApexGP, uma equipe que luta para pontuar na F1 e só tem Joshua Pearce (Damson Idris) como grande talento e promessa.

Sonny Hayes se torna o mentor do jovem e começa a montar suas próprias estratégias, desafiando as regras e a comissão técnica. O filme conta com a participação discreta dos pilotos reais.

Ferrari - Disponível: Prime Video

O filme Ferrari conta a história da equipe de F1, na época onde a fabricante enfrenta uma possível falência. O longa se passa ao longo do verão de 1957, dez anos depois da criação do time de Maranello por Enzo Ferrari e Laura.

Ford vs Ferrari - Disponível: Disney+

Estrelado por Matt Damon e Christian Bale, a produção segue uma equipe que tem a missão de construir o Ford GT40, um novo carro que deve desafiar a Ferrari na corrida das 24 Horas de Le Mans de 1966.

Gran Turismo: De Jogador a Corredor - Disponível: Prime Video

Exatamente como descreve o título, o filme segue a história de Jann Mardenborough (Archie Madekwe), um jovem jogador de videogame de Gran Turismo que recebe a oportunidade de se tornar um piloto de verdade, defendendo uma equipe da Nissan.

Speed Racer - Disponível: Max

Baseado em um anime de mesmo nome, o filme conta a história de Speed Racer, um piloto nascido em uma família amplamente envolvida com corridas. O competidor enfrenta a corrupção e política por trás das corridas depois de negar uma oferta gigantesca da Royalton Indústrias e continua a defender a equipe familiar, mas, para evitar a falência, ele deve se desafiar e fazer uma corrida de rally que matou seu irmão anos antes.

Carros - Disponível: Disney+

A trilogia de animação da Disney segue a carreira de Relâmpago McQueen, um famoso e vitorioso carro de NASCAR que acaba muito longe de seu destino final por conta de um erro na estrada. A história gira em torno de um 'piloto' egocêntrico e arrogante que precisa aprender a lidar melhor com a fama e usa os dias longe dos holofotes para isso.

Drive to Survive - Disponível: Netflix

Drive to Survive é uma série documental original da Netflix que segue a temporada real da Fórmula 1 ao longo do ano. Mesmo com toda a dramatização, a série foi usada para conquistar um público maior para a categoria.

NASCAR: Velocidade Máxima - Disponível: Netflix

A produção já conta com duas temporadas disponíveis na Netflix, seguindo a categoria norte-americana e seus pilotos, trazendo os bastidores das corridas, dos eventos e até mesmo a vida pessoal dos competidores.

Senna - Disponível: Netflix

Senna é uma minissérie que conta a vida e carreira de Ayrton Senna. A produção conta com Gabriel Leone na vida do piloto brasileiro desde o início de seus desafios até o momento que ele triunfa ao chegar à F1. A série chega até o momento da morte de Senna em 1994.

Rush - No Limite da Emoção - Disponível: Prime Video

O filme é estrelado por Chris Hemsworth na vida de James Hunt na época em que o piloto vivia sua rivalidade com Niki Lauda (Daniel Bruhl). A narrativa vai seguindo os fatos reais e é centrado na rivalidade entre os competidores.

Dias de Trovão - Disponível: Mercado Livre ou Prime Video

Cole Trickle (Tom Cruise) é um jovem piloto da Califórnia, com anos de experiência em corridas, que venceu alguns campeonatos da Indy. O filme segue o personagem e seu objetivo de vencer as 500 Milhas de Indianápolis, mas tem outro desafio: ele não tem um carro competitivo para isso.

Marc Márquez: All In - Disponível: Prime Video

O documentário segue os desafios após cirurgias do piloto e quedas na MotoGP.

Schumacher - Disponível: Netflix

A série segue uma sequência de entrevistas com familiares e amigos de Michael Schumacher, contando sobre a carreira do piloto, suas conquistas e maneira de viver antes do acidente que o tirou dos holofotes da F1.

Brawn: Uma História Incrível da F1 - Disponível: Disney+

A série documental é apresentada por Keanu Reeves sobre a história da equipe Brawn na Fórmula 1, os desafios e objetivos que aconteceram ao longo dos anos.

F1: The Academy - Disponível: Netflix

Destacando os talentos da F1 Academy, assim como Drive to Survive, a produção segue as garotas ao longo de uma temporada, trazendo os bastidores e tentando alcançar um público maior.

