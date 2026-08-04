Confira o 'placar' do duelo entre companheiros de equipe em classificações até as férias da F1

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Veja como estão as batalhas internas em relação aos resultados de treinos classificatórios após o GP da Hungria

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

A Fórmula 1 deu início à tradicional pausa de meio de ano na semana passada, após 11 etapas disputadas. Um dos principais assuntos da primeira metade do ano foram as sessões classificatórias. Agora, o Motorsport.com aproveita as "férias das pistas" para fazer um balanço entre os companheiros de equipe dos 11 times do grid utilizando como base as sessões classificatórias. 

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Vale destacar que este registro se baseia exclusivamente nos resultados da classificação, para que as penalizações no grid não alterem as estatísticas. Sessões classificatórias de corridas sprint também foram contabilizadas. 

Quando um piloto não consegue fazer um tempo de volta representativo devido a um problema técnico ou um incidente, isso será mencionado na tabela.

Duelos em destaque

Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton estão equilibrados

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Em 2025, sua primeira temporada pela Ferrari, Lewis Hamilton teve uma dificuldade notória para se adaptar a Scuderia, registrando uma pesada derrota de 23-7 em relação a Charles Leclerc em classificações. Porém, a maré do heptacampeão virou em 2026. 

Os pilotos da Scuderia têm estado equilibrados este ano, com Hamilton na liderança por 8-7, embora fique atrás por 6-5 quando sprints são retiradas da equação.

Curiosamente, Hamilton parou de usar o simulador de Maranello antes da etapa de Shanghai e também desde o Canadá. Quando o usa, está em desvantagem por 4-0. Quando não o usa, está em vantagem por 8-3.

Red Bull:Isack Hadjar dá um fim à maldição do segundo carro

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Antes de Isack Hadjar ser promovido à Red Bull para a temporada de 2026, Max Verstappen tinha superado Sergio Perez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda por 80-2 nas 82 sessões classificatórias anteriores.

Estava se tornando óbvio que ninguém além de Verstappen conseguia lidar com os carros da Red Bull, mas Hadjar provou que isso estava errado. Não está claro se o francês merece todo o crédito ou se isto também se deve à mudança da F1 para regras completamente diferentes, mas os resultados falam por si.

Hadjar já superou Verstappen na classificação em três ocasiões e, na maioria das vezes, se classifica a menos de dois décimos do tetracampeão mundial.

Haas: Tudo está dando errado para Ocon 

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Depois de ter sido superado por 18-12 na classificação pelo companheiro estreante Oliver Bearman no ano passado, a situação de Ocon só piorou este ano, com o veterano francês em desvantagem por 11-4, tudo isso enquanto circulam rumores sobre seu futuro na F1.

No entanto, Ocon há muito que se queixa da inconsistência do carro, com o seu VF-26 supostamente funcionando como esperado em apenas três das 11 etapas até agora. O chefe de equipe Ayao Komatsu destacou que os dois pilotos foram vítimas da inconsistência, e na Hungria foi Bearman quem sofreu com isso. Parece que o confronto direto entre eles continuará entre interessante e difícil de decifrar.

McLaren

Oscar Piastri

4-11

(4-7 sem sprints)

 Lando Norris

5

 Australia Austrália

6

(+0.095s no Q3)

5

(+0.083s no SQ3)

 China China (sprint)

3

5

 China China

6

(+0.058s no Q3)

3

 Japan  Japão

5

(+0.277s no Q3)

3

(+0.239s no SQ3)

 United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s no Q3)

 United States Miami

4

4

(+0.019s no SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

3

4

(+0.052s no Q3)

 Canada Canadá

3

7

 Monaco Mônaco

8

(+0.141s no Q3)

 7
(+0.089s no Q3) 

 Spain Barcelona 

4

7

(+0.009 no Q3)

 Austria Áustria

6

7

(+0.032s no SQ3)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

6

8

(+0.155s no Q3)

 United Kingdom Grã-Bretanha

6

7

(+0.215s no Q3)

 Belgium Bélgica

3

5

(+0.477s no Q3)

 Hungary Hungria

1

Mercedes

George Russell 6-9

(4-7 sem sprints)

 Kimi Antonelli

1

 Australia Austrália

2

(+0.293s no Q3)
1 China China (sprint)

2

(+0.289s no SQ3)

2

(+0.222s no Q3)

 China China

1

2

(+0.298s no Q3)

 Japan  Japão

1

6

(+0.402s no SQ3)

 United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s no Q3)

 United States Miami

1

1

 Canada Canadá (sprint)

2

(+0.068s no SQ3)

1

 Canada Canadá

2

(+0.068s no Q3)

6

(+0.394s no Q3)

 Monaco Mônaco

1

1

 Spain Barcelona 

 3

(+0.319s no Q3)

1

 Austria Áustria

4

(+0.301 no Q3)

5

(+0.346s no SQ3)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

2

4

(+0.370s no Q3)

 United Kingdom Grã-Bretanha 1

4

(+0.508s no Q3)

 Belgium Bélgica  1

7

(+0.281s no Q3)

 Hungary Hungria 4

Red Bull

Max Verstappen 12-3

(8-3 sem sprints)

 Isack Hadjar
sem tempo no Q1 – saiu da pista Australia Austrália

3
8 China China (sprint)

10

(+0.469s no SQ3)
8 China China

9

(+0.119s no Q3)

11

(+0.158s no Q2)

  Japan Japão

8

5

 United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s no SQ3)

2

 United States Miami

DSQ - infração técnica

(+0.825s no Q3)

7

 Canada Canadá (sprint)

8

(+0.101s no SQ3)

6

 Canada Canadá

7

(+0.028s no Q3)

2

 Monaco Mônaco

5

(+0.340s no Q3)

5

 Spain Barcelona 

6

(+0.056s no Q3) 

5

 Austria Áustria

8

(+0.157 no Q3)

3

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

8

(+0.138s no SQ3)

7

(+0.147s no Q3)

 United Kingdom Grã-Bretanha

5

2

 Belgium Bélgica

10

(sem tempo - punição no grid)

6

 Hungary Hungria

8

(+0.131s no Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

7-8

(6-5 sem sprints)

 Lewis Hamilton
4 Australia Austrália

7

(+0.151s no Q3)

6

(+0.367s no SQ3)

 China China (sprint)

4

4

(+0.013s no Q3)

 China China 3

4

 Japan  Japão

6

(+0.162s no Q3)

4

 United States Miami (sprint)

7

(+0.379s no SQ3)

3

 United States Miami

6

(+0.176s no Q3)

6

(+0.084s no SQ3)

 Canada Canadá (sprint)

5

8

(+0.108s no Q3)

 Canada Canadá

5

5

(+0.072s no Q3)

 Monaco Mônaco

3

10

(sem tempo - batida no Q3) 

 Spain Barcelona 

 2

2

 Austria Áustria

 3

(+0.059 no Q3)

4

(+0.327s no SQ3)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

1

2

 United Kingdom Grã-Bretanha

3

(+0.172s no Q3)

5

 Belgium Bélgica

6

(+0.002s no Q3)

3

(+0.226s no Q3)

 Hungary Hungria

2

Williams

Alexander Albon 2-11

(1-9 sem sprints)

 Carlos Sainz

15

 Australia Austrália DNS

18

(+0.544s no SQ1)

 China China (sprint)

17

18

(+0.455s no Q1)

 China China

17

17

(+0.161s no Q1)

 Japan  Japão

16

14

 United States Miami (sprint)

15

(+0.008s no SQ2)

16

(+0.378s no Q2)

 United States Miami

14

DNS - batida no FP1 

 Canada Canadá (sprint)

10

18

(+0.575s no Q1)

 Canada Canadá

15

11

 Monaco Mônaco

12
(+0.028s no Q2)

 18

(+0.543s no Q1)

 Spain Barcelona 

16

18

(+0.257 no Q1)

 Austria Áustria

17

16

(+0.453s no SQ2)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

15

16

(+0.120s no Q2)

 United Kingdom Grã-Bretanha

15

17

(+0.040s no Q1)

 Belgium Bélgica

15

19

(+0.037s no Q1)

 Hungary Hungria

18

Racing Bulls

Arvid Lindblad 6-8

(5-6 sem sprints)

 Liam Lawson

9

(+1.253s no Q3)

 Australia Austrália

8

15

(+0.334s no SQ2)

 China China (sprint) 13

15

(+0.019s no Q2)

 China China 14

10

 Japan  Japão

14

(+0.386s no Q2)

16

 United States Miami (sprint)

17

(+0.171s no SQ1)

17

(+0.538s no Q1)

 United States Miami

12

9

 Canada Canadá (sprint)

DNS

9

 Canada Canadá

12

(+0.349s no Q2)

15

(+0.777s no Q2)

 Monaco Mônaco

10

11

(+0.255s no Q2)

 Spain Barcelona 

8

10

(+0.052 no Q3)

 Austria Áustria

9

10

(+0.440s no SQ3)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

9

9

 United Kingdom Grã-Bretanha

10

(+0.411s no Q3)

8

 Belgium Bélgica

11

(+0.491s no Q2)

9

 Hungary Hungria

11

(+0.405s no Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 2-11

(2-8 sem sprints)

 Fernando Alonso
DNS Australia Austrália

17

20

(+0.570s no SQ1)

 China China (sprint) 19

21

(+0.792s no Q1)

 China China 19

22

(+0.274s no Q1)

 Japan  Japão  21

sem tempo

 United States Miami (sprint)  não se classificou

19

(+0.066s no Q1)

 United States Miami 18

18

(+0.594s no SQ1)

 Canada Canadá (sprint)

16

21

(+0.999s no Q1)

 Canada Canadá

19

22

(+0.712s np Q1)

 Monaco Mônaco

21

21

 Spain Barcelona 

 22

(+0.057s no Q1)

 22
(+0.421 no Q1)

 Austria Áustria

21

22

(+0.078s no SQ1)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

21

21

 United Kingdom Grã-Bretanha

22

(+0.162s no Q1)

22

(+0.175s no Q1)

 Belgium Bélgica

21

20

(+0.533s no Q1)

 Hungary Hungria

16

Haas

Esteban Ocon 4-11

(3-8 sem sprints)

 Oliver Bearman

13

(+0.180s no Q2)

 Australia Austrália

12

12

(+0.138s no SQ2)

 China China (sprint) 9

13

(+0.341s no Q2)

 China China 10

12

 Japan  Japão

18

(+0.175s no Q1)

18

(+0.631s no SQ1)

 United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s no Q2)

 United States Miami 13

14

 Canada Canadá (sprint)

15

(+0.269s no SQ2)

17

(+0.396s no Q1)

 Canada Canadá

16

17

 Monaco Mônaco

19

(+0.092s no Q1)

 17

(+0.502s no Q1)

 Spain Barcelona 

15

15

(+0.294 no Q2)

 Austria Áustria

13

18

(+0.631s no SQ1)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

17

17

(+0.110s no Q1)

 United Kingdom Grã-Bretanha

14

18

(+0.688s no Q1)

 Belgium Bélgica

16

15

 Hungary Hungria

17

(+0.223s no Q1)

Audi

Nico Hulkenberg 8-7

(6-5 sem sprints)

 Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s no Q2)

 Australia Austrália

10
11 China China (sprint)

14

(+0.139s no SQ2)
11 China China

16

(+0.611s no Q2 - acidente)

13

(+0.397s no Q2)

 Japan  Japão

9

12

(+0.025s no SQ2)

 United States Miami (sprint)

11

11

 United States Miami

22

(+4,092s no Q1 - problema no freio)

11

 Canada Canadá (sprint)

12

(+0.032 no SQ2)

11

 Canada Canadá

13

(+0.185s no Q2)

13

 Monaco Mônaco

16

(sem tempo no Q2 – acidente no Q1)

9

 Spain Barcelona 

12

(+0.233s no Q2) 

14

(+0.318 no Q2)

 Austria Áustria

12

13

(+0.028s no SQ2)

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

12

13

(+0.615s no Q2)

 United Kingdom Grã-Bretanha

11 

14

(+0.589s no Q2 - vazamento hidráulico)

 Belgium Bélgica

9

10

 Hungary Hungria

14

(+0.466s no Q2)

Alpine

Pierre Gasly 10-5

(8-3 sem sprints)

 Franco Colapinto

14

 Australia Austrália

16

(+0.769s no Q2)
7 China China (sprint)

16

(+0.922s no SQ2)
7 China China

12

(+0.354s no Q2)
7 Japan  Japão

15

(+0.753s no Q2)

10

(+0.154s no SQ3)

 United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s no Q3)

 United States Miami 8

19

(+1.158s no SQ1)

 Canada Canadá (sprint) 13

14

(+0.330s no Q2)

 Canada Canadá 10

9

 Monaco Mônaco

14

(+0.233s no Q2)

14

(+0.070s no Q2)

 Spain Barcelona 

13

11

 Austria Áustria

16

(+0.948 no Q2)

11

 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

14

(+0.501s no SQ2)

12

 United Kingdom Grã-Bretanha

19

(+0.976s no Q1)

12

 Belgium Bélgica

13

(+0.061s no Q2)

12

 Hungary Hungria

13

(+0.183s no Q2)

Cadillac

Sergio Perez 9-5

(6-5 sem sprints)

 Valtteri Bottas

18

 Australia Austrália

19

(+0.639s no Q1)

DNS

 China China (sprint) 21

22

(+1.470s no Q1)

 China China 20

19

 Japan Japão

20

(+0.124s no Q1)

19

 United States Miami (sprint)

20

(+0.571s no SQ1)

21

(+0.338s no Q1)

 United States Miami

20

17

 Canada Canadá (sprint)

20

(+0.864s no SQ1)
20 Canada Canadá

22

(+0.843s no Q1)
18 Monaco Mônaco

20

(+0.536s no Q1)
19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s no Q1) 
19 Austria Áustria

20

(+0.085 no Q1)
19 United Kingdom Grã-Bretanha (sprint)

20

(+0.244s no SQ1)

20

(+0.713s no Q1)

 United Kingdom Grã-Bretanha

18

20

(+0.148s no Q1 - problema na bateria)

 Belgium Bélgica

19

22

(+0.436s no Q1)

 Hungary Hungria

21

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