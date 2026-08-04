Confira o 'placar' do duelo entre companheiros de equipe em classificações até as férias da F1
Veja como estão as batalhas internas em relação aos resultados de treinos classificatórios após o GP da Hungria
A Fórmula 1 deu início à tradicional pausa de meio de ano na semana passada, após 11 etapas disputadas. Um dos principais assuntos da primeira metade do ano foram as sessões classificatórias. Agora, o Motorsport.com aproveita as "férias das pistas" para fazer um balanço entre os companheiros de equipe dos 11 times do grid utilizando como base as sessões classificatórias.
Vale destacar que este registro se baseia exclusivamente nos resultados da classificação, para que as penalizações no grid não alterem as estatísticas. Sessões classificatórias de corridas sprint também foram contabilizadas.
Quando um piloto não consegue fazer um tempo de volta representativo devido a um problema técnico ou um incidente, isso será mencionado na tabela.
Duelos em destaque
Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton estão equilibrados
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images
Em 2025, sua primeira temporada pela Ferrari, Lewis Hamilton teve uma dificuldade notória para se adaptar a Scuderia, registrando uma pesada derrota de 23-7 em relação a Charles Leclerc em classificações. Porém, a maré do heptacampeão virou em 2026.
Os pilotos da Scuderia têm estado equilibrados este ano, com Hamilton na liderança por 8-7, embora fique atrás por 6-5 quando sprints são retiradas da equação.
Curiosamente, Hamilton parou de usar o simulador de Maranello antes da etapa de Shanghai e também desde o Canadá. Quando o usa, está em desvantagem por 4-0. Quando não o usa, está em vantagem por 8-3.
Red Bull:Isack Hadjar dá um fim à maldição do segundo carro
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Photo by: Clive Mason / Getty Images
Antes de Isack Hadjar ser promovido à Red Bull para a temporada de 2026, Max Verstappen tinha superado Sergio Perez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda por 80-2 nas 82 sessões classificatórias anteriores.
Estava se tornando óbvio que ninguém além de Verstappen conseguia lidar com os carros da Red Bull, mas Hadjar provou que isso estava errado. Não está claro se o francês merece todo o crédito ou se isto também se deve à mudança da F1 para regras completamente diferentes, mas os resultados falam por si.
Hadjar já superou Verstappen na classificação em três ocasiões e, na maioria das vezes, se classifica a menos de dois décimos do tetracampeão mundial.
Haas: Tudo está dando errado para Ocon
Esteban Ocon, Haas F1 Team
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Depois de ter sido superado por 18-12 na classificação pelo companheiro estreante Oliver Bearman no ano passado, a situação de Ocon só piorou este ano, com o veterano francês em desvantagem por 11-4, tudo isso enquanto circulam rumores sobre seu futuro na F1.
No entanto, Ocon há muito que se queixa da inconsistência do carro, com o seu VF-26 supostamente funcionando como esperado em apenas três das 11 etapas até agora. O chefe de equipe Ayao Komatsu destacou que os dois pilotos foram vítimas da inconsistência, e na Hungria foi Bearman quem sofreu com isso. Parece que o confronto direto entre eles continuará entre interessante e difícil de decifrar.
McLaren
|Oscar Piastri
|
4-11
(4-7 sem sprints)
|Lando Norris
|
5
|Austrália
|
6
(+0.095s no Q3)
|
5
(+0.083s no SQ3)
|China (sprint)
|
3
|
5
|China
|
6
(+0.058s no Q3)
|
3
|Japão
|
5
(+0.277s no Q3)
|
3
(+0.239s no SQ3)
|Miami (sprint)
|
1
|
7
(+0.317s no Q3)
|Miami
|
4
|
4
(+0.019s no SQ3)
|Canadá (sprint)
|
3
|
4
(+0.052s no Q3)
|Canadá
|
3
|
7
|Mônaco
|
8
(+0.141s no Q3)
|
7
|Barcelona
|
4
|
7
(+0.009 no Q3)
|Áustria
|
6
|
7
(+0.032s no SQ3)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
6
|
8
(+0.155s no Q3)
|Grã-Bretanha
|
6
|
7
(+0.215s no Q3)
|Bélgica
|
3
|
5
(+0.477s no Q3)
|Hungria
|
1
Mercedes
|George Russell
|6-9
(4-7 sem sprints)
|Kimi Antonelli
|
1
|Austrália
|
2
(+0.293s no Q3)
|1
|China (sprint)
|
2
(+0.289s no SQ3)
|
2
(+0.222s no Q3)
|China
|
1
|
2
(+0.298s no Q3)
|Japão
|
1
|
6
(+0.402s no SQ3)
|Miami (sprint)
|
2
|
5
(+0.399s no Q3)
|Miami
|
1
|
1
|Canadá (sprint)
|
2
(+0.068s no SQ3)
|
1
|Canadá
|
2
(+0.068s no Q3)
|
6
(+0.394s no Q3)
|Mônaco
|
1
|
1
|Barcelona
|
3
(+0.319s no Q3)
|
1
|Áustria
|
4
(+0.301 no Q3)
|
5
(+0.346s no SQ3)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
2
|
4
(+0.370s no Q3)
|Grã-Bretanha
|1
|
4
(+0.508s no Q3)
|Bélgica
|1
|
7
(+0.281s no Q3)
|Hungria
|4
Red Bull
|Max Verstappen
|12-3
(8-3 sem sprints)
|Isack Hadjar
|sem tempo no Q1 – saiu da pista
|Austrália
|
3
|8
|China (sprint)
|
10
(+0.469s no SQ3)
|8
|China
|
9
(+0.119s no Q3)
|
11
(+0.158s no Q2)
|Japão
|
8
|
5
|Miami (sprint)
|
9
(+0.961s no SQ3)
|
2
|Miami
|
DSQ - infração técnica
(+0.825s no Q3)
|
7
|Canadá (sprint)
|
8
(+0.101s no SQ3)
|
6
|Canadá
|
7
(+0.028s no Q3)
|
2
|Mônaco
|
5
(+0.340s no Q3)
|
5
|Barcelona
|
6
(+0.056s no Q3)
|
5
|Áustria
|
8
(+0.157 no Q3)
|
3
|Grã-Bretanha (sprint)
|
8
(+0.138s no SQ3)
|
7
(+0.147s no Q3)
|Grã-Bretanha
|
5
|
2
|Bélgica
|
10
(sem tempo - punição no grid)
|
6
|Hungria
|
8
(+0.131s no Q3)
Ferrari
|Charles Leclerc
|
7-8
(6-5 sem sprints)
|Lewis Hamilton
|4
|Austrália
|
7
(+0.151s no Q3)
|
6
(+0.367s no SQ3)
|China (sprint)
|
4
|
4
(+0.013s no Q3)
|China
|3
|
4
|Japão
|
6
(+0.162s no Q3)
|
4
|Miami (sprint)
|
7
(+0.379s no SQ3)
|
3
|Miami
|
6
(+0.176s no Q3)
|
6
(+0.084s no SQ3)
|Canadá (sprint)
|
5
|
8
(+0.108s no Q3)
|Canadá
|
5
|
5
(+0.072s no Q3)
|Mônaco
|
3
|
10
(sem tempo - batida no Q3)
|Barcelona
|
2
|
2
|Áustria
|
3
(+0.059 no Q3)
|
4
(+0.327s no SQ3)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
1
|
2
|Grã-Bretanha
|
3
(+0.172s no Q3)
|
5
|Bélgica
|
6
(+0.002s no Q3)
|
3
(+0.226s no Q3)
|Hungria
|
2
Williams
|Alexander Albon
|2-11
(1-9 sem sprints)
|Carlos Sainz
|
15
|Austrália
|DNS
|
18
(+0.544s no SQ1)
|China (sprint)
|
17
|
18
(+0.455s no Q1)
|China
|
17
|
17
(+0.161s no Q1)
|Japão
|
16
|
14
|Miami (sprint)
|
15
(+0.008s no SQ2)
|
16
(+0.378s no Q2)
|Miami
|
14
|
DNS - batida no FP1
|Canadá (sprint)
|
10
|
18
(+0.575s no Q1)
|Canadá
|
15
|
11
|Mônaco
|
12
|
18
(+0.543s no Q1)
|Barcelona
|
16
|
18
(+0.257 no Q1)
|Áustria
|
17
|
16
(+0.453s no SQ2)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
15
|
16
(+0.120s no Q2)
|Grã-Bretanha
|
15
|
17
(+0.040s no Q1)
|Bélgica
|
15
|
19
(+0.037s no Q1)
|Hungria
|
18
Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|6-8
(5-6 sem sprints)
|Liam Lawson
|
9
(+1.253s no Q3)
|Austrália
|
8
|
15
(+0.334s no SQ2)
|China (sprint)
|13
|
15
(+0.019s no Q2)
|China
|14
|
10
|Japão
|
14
(+0.386s no Q2)
|
16
|Miami (sprint)
|
17
(+0.171s no SQ1)
|
17
(+0.538s no Q1)
|Miami
|
12
|
9
|Canadá (sprint)
|
DNS
|
9
|Canadá
|
12
(+0.349s no Q2)
|
15
(+0.777s no Q2)
|Mônaco
|
10
|
11
(+0.255s no Q2)
|Barcelona
|
8
|
10
(+0.052 no Q3)
|Áustria
|
9
|
10
(+0.440s no SQ3)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
9
|
9
|Grã-Bretanha
|
10
(+0.411s no Q3)
|
8
|Bélgica
|
11
(+0.491s no Q2)
|
9
|Hungria
|
11
(+0.405s no Q2)
Aston Martin
|Lance Stroll
|2-11
(2-8 sem sprints)
|Fernando Alonso
|DNS
|Austrália
|
17
|
20
(+0.570s no SQ1)
|China (sprint)
|19
|
21
(+0.792s no Q1)
|China
|19
|
22
(+0.274s no Q1)
|Japão
|21
|
sem tempo
|Miami (sprint)
|não se classificou
|
19
(+0.066s no Q1)
|Miami
|18
|
18
(+0.594s no SQ1)
|Canadá (sprint)
|
16
|
21
(+0.999s no Q1)
|Canadá
|
19
|
22
(+0.712s np Q1)
|Mônaco
|
21
|
21
|Barcelona
|
22
(+0.057s no Q1)
|
22
|Áustria
|
21
|
22
(+0.078s no SQ1)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
21
|
21
|Grã-Bretanha
|
22
(+0.162s no Q1)
|
22
(+0.175s no Q1)
|Bélgica
|
21
|
20
(+0.533s no Q1)
|Hungria
|
16
Haas
|Esteban Ocon
|4-11
(3-8 sem sprints)
|Oliver Bearman
|
13
(+0.180s no Q2)
|Austrália
|
12
|
12
(+0.138s no SQ2)
|China (sprint)
|9
|
13
(+0.341s no Q2)
|China
|10
|
12
|Japão
|
18
(+0.175s no Q1)
|
18
(+0.631s no SQ1)
|Miami (sprint)
|
13
|
15
(+0.205s no Q2)
|Miami
|13
|
14
|Canadá (sprint)
|
15
(+0.269s no SQ2)
|
17
(+0.396s no Q1)
|Canadá
|
16
|
17
|Mônaco
|
19
(+0.092s no Q1)
|
17
(+0.502s no Q1)
|Barcelona
|
15
|
15
(+0.294 no Q2)
|Áustria
|
13
|
18
(+0.631s no SQ1)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
17
|
17
(+0.110s no Q1)
|Grã-Bretanha
|
14
|
18
(+0.688s no Q1)
|Bélgica
|
16
|
15
|Hungria
|
17
(+0.223s no Q1)
Audi
|Nico Hulkenberg
|8-7
(6-5 sem sprints)
|Gabriel Bortoleto
|
11
(+0.082s no Q2)
|Austrália
|
10
|11
|China (sprint)
|
14
(+0.139s no SQ2)
|11
|China
|
16
(+0.611s no Q2 - acidente)
|
13
(+0.397s no Q2)
|Japão
|
9
|
12
(+0.025s no SQ2)
|Miami (sprint)
|
11
|
11
|Miami
|
22
(+4,092s no Q1 - problema no freio)
|
11
|Canadá (sprint)
|
12
(+0.032 no SQ2)
|
11
|Canadá
|
13
(+0.185s no Q2)
|
13
|Mônaco
|
16
(sem tempo no Q2 – acidente no Q1)
|
9
|Barcelona
|
12
(+0.233s no Q2)
|
14
(+0.318 no Q2)
|Áustria
|
12
|
13
(+0.028s no SQ2)
|Grã-Bretanha (sprint)
|
12
|
13
(+0.615s no Q2)
|Grã-Bretanha
|
11
|
14
(+0.589s no Q2 - vazamento hidráulico)
|Bélgica
|
9
|
10
|Hungria
|
14
(+0.466s no Q2)
Alpine
|Pierre Gasly
|10-5
(8-3 sem sprints)
|Franco Colapinto
|
14
|Austrália
|
16
(+0.769s no Q2)
|7
|China (sprint)
|
16
(+0.922s no SQ2)
|7
|China
|
12
(+0.354s no Q2)
|7
|Japão
|
15
(+0.753s no Q2)
|
10
(+0.154s no SQ3)
|Miami (sprint)
|
8
|
9
(0.048s no Q3)
|Miami
|8
|
19
(+1.158s no SQ1)
|Canadá (sprint)
|13
|
14
(+0.330s no Q2)
|Canadá
|10
|
9
|Mônaco
|
14
(+0.233s no Q2)
|
14
(+0.070s no Q2)
|Barcelona
|
13
|
11
|Áustria
|
16
(+0.948 no Q2)
|
11
|Grã-Bretanha (sprint)
|
14
(+0.501s no SQ2)
|
12
|Grã-Bretanha
|
19
(+0.976s no Q1)
|
12
|Bélgica
|
13
(+0.061s no Q2)
|
12
|Hungria
|
13
(+0.183s no Q2)
Cadillac
|Sergio Perez
|9-5
(6-5 sem sprints)
|Valtteri Bottas
|
18
|Austrália
|
19
(+0.639s no Q1)
|
DNS
|China (sprint)
|21
|
22
(+1.470s no Q1)
|China
|20
|
19
|Japão
|
20
(+0.124s no Q1)
|
19
|Miami (sprint)
|
20
(+0.571s no SQ1)
|
21
(+0.338s no Q1)
|Miami
|
20
|
17
|Canadá (sprint)
|
20
(+0.864s no SQ1)
|20
|Canadá
|
22
(+0.843s no Q1)
|18
|Mônaco
|
20
(+0.536s no Q1)
|19
|Barcelona
|
20
(+0.212s no Q1)
|19
|Áustria
|
20
(+0.085 no Q1)
|19
|Grã-Bretanha (sprint)
|
20
(+0.244s no SQ1)
|
20
(+0.713s no Q1)
|Grã-Bretanha
|
18
|
20
(+0.148s no Q1 - problema na bateria)
|Bélgica
|
19
|
22
(+0.436s no Q1)
|Hungria
|
21
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