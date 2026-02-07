Confira os capacetes dos pilotos da F1 para 2026
A temporada de 2026 da Fórmula 1 está prestes a começar e, com isso, a maioria das equipes já mostraram as pinturas de seus carros - falta apenas a McLaren, Aston Martin e Cadillac. Os pilotos também entram nessa lista para mostrarem seus capacetes para o ano.
Oscar Piastri
Neste ano, o australiano mantém o desenho muito parecido com o da última temporada. No novo design, o rosa ficou mais avermelhado e a bandeira da Austrália segue no topo, com o número #81 pintado em amarelo.
Max Verstappen
O tetracampeão voltou a usar o número #3, mas não abriu mão de seu desenho pessoal: o leão. O piloto segue usando a cor branca como principal, misturando detalhes em vermelho e azul.
Gabriel Bortoleto
O brasileiro manteve a cor branca predominante no novo capacete, incorporando um pouco de amarelo e verde. O topo do design também sofreu uma pequena mudança.
Nico Hulkenberg
O piloto alemão da Audi conseguiu misturar o prateado com o branco de forma bastante clássica, dando espaço para a logo de seus patrocinadores serem os principais pontos de detalhes.
Charles Leclerc
O monegasco manteve a cor vermelha como principal em seu novo casco e adicionou alguns pequenos detalhes em azul. Vale lembrar que o desenho é feito pensando na bandeira de Mônaco, onde o piloto nasceu e cresceu.
Pierre Gasly
O francês optou por usar um capacete totalmente azul com detalhes mais limpos, sem tantos detalhes quanto o anterior. Vale lembrar que esse design foi feito pelo brasileiro Thiago Barra.
Andrea Kimi Antonelli
O italiano também faz referência a suas origens no capacete. O piloto misturou o branco, vermelho e verde, além de trazer um pouco de azul.
Esteban Ocon
Outro piloto que abusou do vermelho foi Esteban Ocon. O piloto apresentou o novo capacete com detalhes em branco, com um desenho mais simples, mas elegant.
Franco Colapinto
O argentino tomou a decisão de não mudar muito o design de seu capacete para a nova temporada, mas ele tem a possibilidade de fazer alguns cascos especiais ao longo do ano.
