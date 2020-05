Nesta semana Pastor Maldonado completou oito anos de sua única vitória na Fórmula 1, no GP da Espanha de 2012, que também acabou se tornando a última vitória da Williams na categoria.

O feito do venezuelano, muitas vezes encarado como zebra, não é único na F1, com pouco mais de 20 pilotos que passaram pela categoria sentindo o gosto de subir ao lugar mais alto do pódio apenas uma vez.

Confira quem são eles, lembrando que não estão na lista aqueles que venceram as 500 Milhas de Indianápolis, quando a icônica corrida fazia parte do calendário da F1.

Galeria Lista Luigi Fagioli: GP da França de 1951 1 / 23 Foto de: LAT Images Piero Taruffi: GP da Suíça de 1952 2 / 23 Foto de: LAT Images Luigi Musso: GP da Argentina de 1952 3 / 23 Foto de: LAT Images Jo Bonnier: GP da Holanda de 1959 4 / 23 Foto de: LAT Images Giancarlo Baghetti: GP da França de 1961 5 / 23 Foto de: LAT Images Innes Ireland: GP dos EUA de 1961 6 / 23 Foto de: LAT Images Lorenzo Bandini: GP da Áustria de 1964 7 / 23 Foto de: LAT Images Richie Ginther: GP do México de 1965 8 / 23 Foto de: LAT Images Ludovico Scarfiotti: GP da Itália de 1966 9 / 23 Foto de: LAT Images Peter Gethin: GP da Itália de 1971 10 / 23 Foto de: Lucien Harmegnies Francois Cevert: GP dos EUA de 1971 11 / 23 Foto de: David Phipps Jean-Pierre Beltoise: GP de Mônaco de 1972 12 / 23 Foto de: LAT Images José Carlos Pace: GP do Brasil de 1975 13 / 23 Foto de: LAT Images Jochen Mass: GP da Espanha de 1975 14 / 23 Foto de: Dave Dyer Vittorio Brambilla: GP da Áustria de 1975 15 / 23 Foto de: LAT Images Gunnar Nilsson: GP da Bélgica de 1977 16 / 23 Foto de: LAT Images Alessandro Nannini: GP do Japão de 1989 17 / 23 Foto de: LAT Images Jean Alesi: GP do Canadá de 1995 18 / 23 Foto de: Ercole Colombo Olivier Panis: GP de Mônaco de 1996 19 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Jarno Trulli: GP de Mônaco de 2004 20 / 23 Foto de: LAT Images Robert Kubica: GP do Canadá de 2008 21 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Heikki Kovalainen: GP da Hungria de 2008 22 / 23 Foto de: Sutton Motorsport Images Pastor Maldonado: GP da Espanha de 2012 23 / 23 Foto de: XPB Images

