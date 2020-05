Confira recordes de Alberto Ascari, último campeão italiano da F1, morto há 65 anos

Notavelmente, a Itália é um dos países mais tradicionais da Fórmula 1, muito pelo sucesso da Ferrari e também pelo GP realizado no país, bem como a indústria automotiva. Mas, por ironia do destino, o país não produz um piloto campeão do mundo desde 1953, a quarta temporada da história da categoria.

O feito foi realizado por Alberto Ascari, que nesta terça-feira é lembrado por causa do 65º aniversário de morte, após acidente em Monza, depois de ter sobrevivido a outro em Mônaco poucos dias antes, quando acabou caindo no mar.

Mas, mais do que sua trágica morte, vale lembrar que Ascari, protagonista de uma F1 completamente diferente da que vemos hoje, foi campeão mundial de 1952 e 1953, com 13 vitórias, 15 pódios, 14 poles em apenas 32 provas.

À primeira vista, os números são modestos, já que o volume de corridas hoje representa menos de duas temporadas para um piloto da atualidade. Mesmo assim, o nome de Ascari ainda aparece em listas de recordes da F1, quando seus feitos são proporcionais às suas participações. Confira quais:

Galeria Lista Taxa de vitórias: 2º lugar (39,39%) 1 / 10 Foto de: LAT Images Taxa de vitórias em uma só temporada: 1º lugar (75%) - em 1952 2 / 10 Foto de: LAT Images Vitórias consecutivas: 2º lugar - 7 vitórias (Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha, Holanda, Itália em 1952 e Argentina em 1953) 3 / 10 Foto de: LAT Images Taxa de poles: 3º lugar (42,42%) 4 / 10 Taxa de voltas mais rápidas: 5º lugar (37,50%) 5 / 10 Foto de: LAT Images Taxa de voltas mais rápidas em uma única temporada: 1º lugar (75% em 1952) 6 / 10 Foto de: LAT Images Taxa de pódios: 6º lugar (51,52%) 7 / 10 Foto de: LAT Images Maior número de voltas consecutivas na liderança: 1º lugar (304) 8 / 10 Pole, vitória e volta mais rápida: 7º lugar (7 vezes) 9 / 10 Foto de: LAT Images Pole, vitória, volta mais rápida e de ponta a ponta: 3º lugar (5 vezes) 10 / 10 Foto de: LAT Images

