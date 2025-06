O confronto entre o GP do Canadá da Fórmula 1 e as 500 Milhas de Indianápolis da Fórmula Indy só acontecerá uma vez a cada cinco anos, segundo o Motorsport.com.

Na terça-feira, a F1 anunciou o calendário de 24 corridas para o próximo ano, que prevê a saída de Ímola em favor de uma nova corrida em Madri, já que a capital espanhola assume o título de GP da Espanha em vez de Barcelona. O calendário também apresenta mudanças de data em maio e junho, com Mônaco adiado em duas semanas e o Canadá sendo de 22 a 24 de maio.

Antes de o calendário ser publicado na íntegra, a mudança já anunciada de Mônaco parecia ser uma notícia animadora para a IndyCar, já que a ausência de confrontos com a F1 talvez levasse a uma maior atenção da mídia internacional e, potencialmente, até mesmo de alguns pilotos, se a classificação também fosse em um fim de semana que não tivesse F1.

No entanto, a confirmação de que o GP do Canadá será realizado no mesmo dia da Indy 500 e que, devido aos fusos horários, entrará em conflito direto com a 'joia da coroa' da IndyCar, será uma pílula amarga para os fãs de automobilismo.

O Motorsport.com entende, no entanto, que esse conflito será uma exceção e não a nova norma e, como o calendário vai e vem, ele só deve ocorrer uma vez a cada cinco anos, com a expectativa de que Montreal ocorra no fim de semana anterior à Indy em 2027.

Ao mudar Montreal para maio, a direção da F1 atingiu um objetivo antigo de aproximar a etapa do Canadá de Miami, o que é visto como um elemento fundamental para tornar o calendário de 24 corridas mais sustentável.

O fato de poder enviar uma parte maior do frete diretamente da Flórida para Quebec sem ter que voltar para a Europa ajuda a F1 a trabalhar em direção à campanha Net Zero 2030 (nenhuma emissão de carbono até 2030), embora a categoria quisesse que as duas etapas fossem mais próximas uma da outra do que o compromisso atual: Miami acontece em 3 de maio e o Canadá em 24 de maio, após um intervalo de duas semanas.

Christian Lundgaard, Arrow McLaren Foto de: Brandon Badraoui / Motorsport Images via Getty Images

Isso significa que, embora a situação melhore em relação às emissões de CO2 e ao fluxo de carga, as pessoas que viajam ainda terão que fazer duas viagens independentes em maio.

O principal motivo para a insistência de Montreal em funcionar o mais tarde possível naquele mês é principalmente operacional. Como qualquer pessoa que tenha viajado para Montreal pode atestar, o clima em maio pode ser bastante imprevisível. Vindo do mês de abril, no qual não são raras as fortes tempestades de neve, cada semana que a corrida é antecipada aumenta o risco de mau tempo e temperaturas glaciais.

Isso também afeta o tempo de preparação necessário para a realização do evento, que teve vários problemas logísticos nos últimos anos e que os organizadores esperam resolver na edição deste fim de semana. A escolha do último fim de semana de maio representa um compromisso em ambos os casos. Além disso, sabe-se que Montreal estava hesitante em correr em paralelo com Miami devido a preocupações com a concorrência entre os dois eventos na venda de ingressos.

Então, o que dizer da Indy 500, que começa mais de uma hora antes, mas que, devido à sua duração, entrará em conflito total com o GP do Canadá? O fato é que a F1 não parece se importar e certamente não se espera que leve em consideração outras categorias de corrida. Como exemplo, ela também não se incomodou em correr em Montreal durante as 24 Horas de Le Mans, como acontecerá mais uma vez neste fim de semana.

No final das contas, a grande maioria dos espectadores de TV simplesmente escolherá o evento favorito, e um segmento menor de fãs, os mais apaixonados, que será realmente afetado.

Perder alguns telespectadores norte-americanos parece ser um preço que vale a pena pagar pela meta geral de simplificar o calendário congestionado, já que se sabe que a F1 acha que o público-alvo que está perseguindo não coincide muito com o da Indy 500.

Por que o GP da Espanha em Madri será em setembro

IFEMA Madri Foto de: Fórmula 1

Curiosamente, o intervalo de duas semanas entre Miami e Montreal parece deixar espaço para outra corrida, caso a pista de Madri não esteja pronta. Houve alguma preocupação com o tempo que levou para finalmente iniciar a construção do circuito de Madring, próximo ao aeroporto de Barajas, com sugestões de que Ímola poderia retornar em 2026.

Mas esses temores diminuíram agora que a construção finalmente parece estar em andamento e o objetivo principal da mudança de Montreal, que levou muito tempo para os organizadores concordarem, era não retornar à Europa depois de Miami.

Uma alternativa de emergência, no entanto, poderia ser transferir Barcelona para o lugar de Madri em setembro e trazer Ímola de volta em junho.

O lugar de Madri no calendário foi comemorado no último fim de semana com uma corrida de exibição do piloto da Williams, Carlos Sainz, na parte de rua já existente da pista híbrida de rua/permanente, que também contará com uma seção rápida construída especificamente para esse fim, incluindo uma curva inclinada de alta velocidade.

O GP da Espanha agora está marcado para 13 de setembro, o que o torna uma dupla lógica com o GP da Itália em Monza, uma semana antes. Essa data, como a última corrida europeia do ano - a menos que se conte com Baku - significa que os organizadores têm a melhor chance de se preparar a tempo e também criará uma saudável diferença de três meses em relação à corrida existente da Espanha em Barcelona, que está entrando no último ano de contrato.

A corrida no Circuito de Barcelona-Catalunha ainda não recebeu um novo nome, sendo "GP da Catalunha" uma opção sensata, dado o apoio do governo regional ao evento.

Quantas rodadas triplas a F1 2026 terá?

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Carlos Sainz, Ferrari SF-24, George Russell, Mercedes F1 W15, Pierre Gasly, Alpine A524, o restante do campo na largada Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Os ajustes no calendário em maio e junho têm um efeito positivo para as equipes de F1, já que a temporada europeia não apresenta mais uma rodada tripla. Mônaco e Barcelona estão voltando para formar uma rodada dupla, seguida por um intervalo de uma semana na Áustria e em Silverstone, com a última rodada dupla permanecendo complicada para a logística de caminhões.

O que não melhorou foi o final brutal do ano da F1, com seis corridas em um espaço de sete semanas entre meados de outubro e o início de dezembro. Depois de um ano de corrida autônoma, o Brasil foi reconectado com a lógica dupla Austin-México mais uma vez, enquanto o trio Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi permanece em vigor pelo terceiro ano consecutivo.

O que antes era visto como uma medida de emergência durante a pandemia agora é algo que foi aceito a contragosto. Os eventos triplos são inevitáveis se a F1 continuar interessada em sediar 24 corridas - o que é o caso - e ainda manter uma paralisação obrigatória no verão e uma pausa razoável fora da temporada.

Em vez disso, as equipes estão alternando cada vez mais o pessoal que viaja, enquanto algumas funções foram transferidas para a fábrica graças à moderna tecnologia de comunicação.

