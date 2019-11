Piloto da McLaren na Fórmula 1, Carlos Sainz Jr revelou ao Motorsport.com que é corintiano. Questionado sobre seu time de preferência no Brasil, o espanhol respondeu: "Sei que a Estrella Galicia patrocina o Corinthians, então gosto do Corinthians". Torcedor do Real Madrid, o filho de Carlos Sainz também elogiou Vinícius Júnior e Rodrygo, joias brasileiras do clube da capital. Além disso, a estrela da F1 afirmou preferir o brasileiro Ronaldo ao português Cristiano Ronaldo.

"Para mim, Ronaldo é o melhor. Pessoalmente, acho que Ronaldo foi um talento que o futebol não voltará a ver em muito tempo", comentou Sainz, que também já passou por Toro Rosso e Renault na F1.

O espanhol também apontou dois atletas brasileiros do Real Madrid como jogadores que agradam: "Vinícius Júnior. Rodrygo também". De acordo com o piloto, é preciso dar tranquilidade aos 'garotos'.

"Os dois são muitos jovens e temos que dar-lhes tempo. No Brasil e na Espanha, coloca-se muita pressão sobre os jogadores jovens. Mas gosto de jogadores brasileiros", completou o competidor da McLaren, que disputa o GP do Brasil neste fim de semana.

