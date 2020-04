Coronavírus: Sainz faz quarentena voluntária após GP da Austrália

A McLaren, equipe do espanhol Carlos Sainz Jr, esteve no centro de uma infecção de coronavírus no último final de semana na Austrália, quando foi confirmado que um membro havia testado positivo. Rapidamente, a equipe britânica confirmou que estava fora da corrida, o que desencadeou uma série de eventos, levando ao eventual cancelamento do GP, que seria a etapa inaugural da Fórmula 1 em 2020.

Enquanto outros 14 membros da equipe foram colocados em isolamento em Melbourne, Sainz se juntou ao resto do pessoal que voltaram para seus países antes do início do fechamento das fronteiras.

Em seu perfil no Twitter, Sainz divulgou um vídeo nesta terça-feira sobre sua situação: "No momento, estou bem, mas como vocês já sabem, isso não necessariamente significa que não estou infectado ou que não terei os sintomas nos próximos dias. Para o bem de todos, é muito importante ser responsável e seguir as recomendações dos especialistas".

Ele acrescentou: "Foram dias movimentados organizando a minha vida. Obviamente, estou um pouco entediado. Na realidade, todos que estão de quarentena devem estar um pouco entediados. Mas, ao mesmo tempo, estou tentando me exercitar, me manter ocupado e fazer coisas que eu não teria tempo de fazer devido às viagens".

Sainz também mandou um "grande abraço" para os membros da McLaren que ainda estão na Austrália, e afirmou que mal pode esperar pelo início da temporada.

"Eu só queria mandar uma mensagem para todos os mecânicos e pessoal que ficaram na Austrália. Estou mandando para eles vibrações positivas e um grande abraço, porque tenho certeza de que todos vamos sair dessa quarentena o mais rápido possível. E logo que terminarmos, vamos voltar ao trabalho. E logo que esse vírus sumir, vamos voltar às corridas. Para ser sincero, mal posso esperar".

"Sinto falta de correr, de viajar pelo mundo com minha equipe. Mas, no fim, como sabem, isso é algo passageiro, que vamos resolver o mais rápido possível e, para que isso aconteça, é melhor ficar em casa, de quarentena, sem fazer nada".

GALERIA: Relembre todos os carros da McLaren na história da F1

Galeria Lista 1966: McLaren-Ford M2B 1 / 58 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967: McLaren-BRM M4B 2 / 58 Foto de: LAT Images Piloto: Bruce McLaren 1967-1968: McLaren-BRM M5A 3 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1968-1970: McLaren-Ford M7A 4 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Dan Gurney, Denis Hulme 1969-1971: McLaren-Ford M7C 5 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme 1969: McLaren-Ford M9A 6 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Derek Bell 1970: McLaren-Alfa-Romeo M7D 7 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970: McLaren-Ford M14D 8 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Bruce McLaren, Denis Hulme, Peter Gethin, Dan Gurney, Andrea de Adamich 1970-1971: McLaren-Ford M14A 9 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Gethin, Jackie Oliver 1972-1973: McLaren-Ford M19C 10 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Peter Revson, Brian Redman, Jody Scheckter 1973-1978: McLaren-Ford M23 11 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Denis Hulme, Emerson Fittipaldi, Mike Hailwood, David Hobbs, Jochen Mass, James Hunt, Gilles Villeneuve 1976-1979: McLaren-Ford M26 12 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: James Hunt, Patrick Tambay, Bruno Giacomelli 1979: McLaren-Ford M28 13 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Patrick Tambay, John Watson 1979-1981: McLaren-Ford M29F 14 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andre de Cesaris 1980: McLaren M30 15 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Alain Prost 1981-1982: McLaren-Ford MP4/1 16 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Andrea de Cesaris 1982: McLaren-Ford MP4/1B 17 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1983: McLaren-Porsche MP4/1E 18 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: John Watson, Niki Lauda 1984: McLaren-Porsche MP4/2 19 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1985: McLaren-Porsche MP4/2B 20 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Niki Lauda, Alain Prost 1986: McLaren-Porsche MP4/2C 21 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Alain Prost, Keke Rosberg 1987: McLaren-Porsche MP4/3 22 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Stefan Johansson 1988: McLaren-Honda MP4/4 23 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1989: McLaren-Honda MP4/5 24 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Alain Prost, Ayrton Senna 1990: McLaren-Honda MP4/5B 25 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1991: McLaren-Honda MP4/6 26 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren-Honda MP4/6B 27 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1992: McLaren MP4/7A 28 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Gerhard Berger 1993: McLaren-Ford MP4/8 29 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Ayrton Senna, Michael Andretti, Mika Häkkinen 1994: McLaren-Peugeot MP4/9 30 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, Martin Brundle, Philippe Alliot 1995: McLaren-Mercedes MP4/10 31 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1995: McLaren-Mercedes MP4/10B 32 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell, Nigel Mansell, Jan Magnussen 1995: McLaren-Mercedes MP4/10C 33 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, Mark Blundell 1996: McLaren-Mercedes MP4/11 34 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1996: McLaren-Mercedes MP4/11B 35 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1997: McLaren-Mercedes MP4/12 36 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1998: McLaren-Mercedes MP4/13 37 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 1999: McLaren-Mercedes MP4/14 38 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2000: McLaren-Mercedes MP4/15 39 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2001: McLaren-Mercedes MP4-16 40 / 58 Foto de: LAT Images Pilotos: Mika Häkkinen, David Coulthard 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17 41 / 58 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2002-2003: McLaren-Mercedes MP4-17D 42 / 58 Foto de: Michael Kim Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2004: McLaren-Mercedes MP4-19 43 / 58 Foto de: DaimlerChrysler Pilotos: David Coulthard, Kimi Räikkönen 2005: McLaren-Mercedes MP4-20 44 / 58 Foto de: McLaren Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Alexander Wurz 2006: McLaren-Mercedes MP4-21 45 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Juan Pablo Montoya, Pedro de la Rosa 2007: McLaren-Mercedes MP4-22 46 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Fernando Alonso 2008: McLaren-Mercedes MP4-23 47 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2009: McLaren-Mercedes MP4-24 48 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen 2010: McLaren-Mercedes MP4-25 49 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2011: McLaren-Mercedes MP4-26 50 / 58 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2012: McLaren-Mercedes MP4-27 51 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Lewis Hamilton, Jenson Button 2013: McLaren-Mercedes MP4-28 52 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Sergio Perez 2014: McLaren-Mercedes MP4-29 53 / 58 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Kevin Magnussen 2015: McLaren-Honda MP4-30 54 / 58 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Kevin Magnussen 2016: McLaren-Honda MP4-31 55 / 58 Foto de: McLaren Pilotos: Jenson Button, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2017: McLaren-Honda MCL32 56 / 58 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne, Jenson Button 2018: McLaren-Renault MCL33 57 / 58 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne 2019: McLaren-Renault MCL34 58 / 58 Foto de: McLaren Pilotos: Carlos Sainz Jr, Lando Norris

VÍDEO: A queda de braço das equipes no cancelamento da F1 na Austrália