Corrida de Verstappen em Nurburgring tem motivação inusitada; entenda
Motorsport.com transmite a corrida com Verstappen aqui no site, em inglês, via Motorsport.tv, no sábado (13), às 6h15min
Foto de: Sönke Brederlow
Max Verstappen nunca está longe das pistas. O tetracampeão mundial de Fórmula 1 tem uma agenda cheia, mas é muito apaixonado por corridas em geral e quer participar de etapas de endurance em pistas de corrida icônicas em todo o mundo, como em um GT3 em Nürburgring-Nordschleife. Para isso, o holandês terá que competir em classes inferiores para garantir a licença para correr no "Inferno Verde".
Depois de testar em uma Ferrari 296 GT3 com a equipe suíça Emil Frey Racing em Nordschleife em maio, sob o pseudônimo de Franz Hermann, Max agora dá o próximo passo. Para poder correr em Nordschleife com um carro GT3, a categoria mais rápida que corre nessa pista, todos os participantes precisam de uma licença de corrida especial: uma DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) Permit Nordschleife.
Para isso, Max correrá com um Porsche GT4 Cayman, com a pintura Verstappen.com Racing x Red Bull será, durante o NLS7, emuma corrida de endurance de 4 horas no sábado (13), com transmissão do Motorsport.com, em inglês, às 6h15min no horário de Brasília.
Max terá a companhia de Chris Lulham, o piloto britânico de 22 anos que está competindo no GT World Challenge Europe Endurance e na Sprint Cup pela Verstappen.com Racing.
"A corrida não é apenas minha profissão, mas também meu hobby", diz Max. "Neste fim de semana, estou em Nordschleife com o objetivo de me qualificar para a licença de corrida obrigatória necessária para correr aqui em um carro GT3, o que eu adoraria. Nordschleife está no topo da minha lista de pistas em que quero correr, pois é extremamente desafiador e exigente, com sua enorme extensão e layout histórico apertado. Mal posso esperar!"
Nürburgring Nordschleife, que já sediou GPs da F1, ainda é vista como uma das pistas mais difíceis do mundo e, com seus 22 quilômetros, é amada ou temida, mas, na maioria das vezes, ambos, sendo apelidada de "Inferno Verde".
