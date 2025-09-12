Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Fórmula 1

Corrida de Verstappen em Nurburgring tem motivação inusitada; entenda

Motorsport.com transmite a corrida com Verstappen aqui no site, em inglês, via Motorsport.tv, no sábado (13), às 6h15min

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Porsche 718 Cayman GT4

Foto de: Sönke Brederlow

Max Verstappen nunca está longe das pistas. O tetracampeão mundial de Fórmula 1 tem uma agenda cheia, mas é muito apaixonado por corridas em geral e quer participar de etapas de endurance em pistas de corrida icônicas em todo o mundo, como em um GT3 em Nürburgring-Nordschleife. Para isso, o holandês terá que competir em classes inferiores para garantir a licença para correr no "Inferno Verde".

Leia também:

Depois de testar em uma Ferrari 296 GT3 com a equipe suíça Emil Frey Racing em Nordschleife em maio, sob o pseudônimo de Franz Hermann, Max agora dá o próximo passo. Para poder correr em Nordschleife com um carro GT3, a categoria mais rápida que corre nessa pista, todos os participantes precisam de uma licença de corrida especial: uma DMSB (Deutscher Motor Sport Bund) Permit Nordschleife.

Para isso, Max correrá com um Porsche GT4 Cayman, com a pintura Verstappen.com Racing x Red Bull será, durante o NLS7, emuma corrida de endurance de 4 horas no sábado (13), com transmissão do Motorsport.com, em inglês, às 6h15min no horário de Brasília. 

Max terá a companhia de Chris Lulham, o piloto britânico de 22 anos que está competindo no GT World Challenge Europe Endurance e na Sprint Cup pela Verstappen.com Racing.

"A corrida não é apenas minha profissão, mas também meu hobby", diz Max. "Neste fim de semana, estou em Nordschleife com o objetivo de me qualificar para a licença de corrida obrigatória necessária para correr aqui em um carro GT3, o que eu adoraria. Nordschleife está no topo da minha lista de pistas em que quero correr, pois é extremamente desafiador e exigente, com sua enorme extensão e layout histórico apertado. Mal posso esperar!"

Nürburgring Nordschleife, que já sediou GPs da F1, ainda é vista como uma das pistas mais difíceis do mundo e, com seus 22 quilômetros, é amada ou temida, mas, na maioria das vezes, ambos, sendo apelidada de "Inferno Verde".

McLAREN SE SABOTARÁ? BORTOLETO e MAX brilham. DRUGO NA ALPINE? Ferrari e RAFA CÂMARA! Tiago Mendonça

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Redação Motorsport.com Endurance Fórmula 1
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Verstappen visita fábrica de motores da Red Bull e é atualizado sobre projetos de 2026
Próximo artigo F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Mercedes veta participação de Bottas em teste da Cadillac

F1: Mercedes veta participação de Bottas em teste da Cadillac

Fórmula 1
F1: Mercedes veta participação de Bottas em teste da Cadillac
F1 - Lawson defende Hadjar como substituto de Tsunoda para 2026: "Está fazendo tudo certo"

F1 - Lawson defende Hadjar como substituto de Tsunoda para 2026: "Está fazendo tudo certo"

Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1 - Lawson defende Hadjar como substituto de Tsunoda para 2026: "Está fazendo tudo certo"
F1: "Eu daria a vaga na Red Bull para Bortoleto", diz Johnny Herbert

F1: "Eu daria a vaga na Red Bull para Bortoleto", diz Johnny Herbert

Fórmula 1
Pirelli Monza testing
F1: "Eu daria a vaga na Red Bull para Bortoleto", diz Johnny Herbert

Últimas notícias

MotoE: Vivo na briga pelo título, Granado crava as poles da etapa de Misano

MotoE: Vivo na briga pelo título, Granado crava as poles da etapa de Misano

MotE MotoE
MotoE: Vivo na briga pelo título, Granado crava as poles da etapa de Misano
Citroen retorna ao automobilismo com equipe de Fórmula E para temporada 2025-26

Citroen retorna ao automobilismo com equipe de Fórmula E para temporada 2025-26

FE Fórmula E
Citroen retorna ao automobilismo com equipe de Fórmula E para temporada 2025-26
F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México

F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México

F1 Fórmula 1
F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México
Em noite de gala, MotoGP lança "Hall da Fama" e novo troféu dos campeões

Em noite de gala, MotoGP lança "Hall da Fama" e novo troféu dos campeões

MGP MotoGP
GP de San Marino
Em noite de gala, MotoGP lança "Hall da Fama" e novo troféu dos campeões

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros