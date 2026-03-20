Ex-piloto e comentarista de F1, David Coulthard afirmou que o pódio de Lewis Hamilton no GP da China prova que o heptacampeão ainda tem muito a oferecer na Fórmula 1. O britânico garantiu seu primeiro pódio em um GP com a Ferrari desde que ingressou na equipe de Maranello em 2025.

Após um início difícil na Scuderia, enquanto se adaptava à nova equipe, começaram a circular rumores de que o piloto de 41 anos poderia se aposentar no final da temporada de 2026. Coulthard acredita que o sucesso no GP da China deve acabar com as especulações, já que ele mostrou que “ainda não está acabado”.

“Não acho que sim. Acho que a mentalidade de um esportista, e mais especificamente de um piloto, está totalmente voltada para o aqui e agora”, explicou Coulthard durante o podcast Up To Speed, quando questionado se achava que Hamilton poderia ter se arrependido de sua decisão de trocar a Mercedes pela Ferrari.

“É uma questão de oportunidade. Ele pode refletir sobre as decisões que tomou quando sua carreira finalmente chegar ao fim. Mas, neste momento, ele está na rotina. Ele faz parte disso. Foi uma notícia bombástica quando ele assinou para ir para a Ferrari".

“O ano passado foi extremamente decepcionante do ponto de vista emocional. E todos nós ficamos pensando: será que ele está acabado? E, para seu crédito, ele veio e nos mostrou que tem muito a oferecer. Mas esse é sempre o jogo, não é?"

Lewis Hamilton, Ferrari, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Acho que ele facilitou as coisas para a Mercedes ao sair para ir para a Ferrari. Teria sido difícil para o Toto, eventualmente, dizer: 'Lewis, precisamos seguir em frente. Precisamos da próxima geração'. Então, essa é uma questão resolvida em termos de a Mercedes ter se livrado dessa pressão. E se ele continuar assim, este ano, com pódios, talvez uma vitória, será que isso o fará pensar novamente que pode conquistar o campeonato no ano que vem?"

Hamilton tem se mostrado desafiado em suas próprias mensagens antes da nova temporada, insistindo que se sente rejuvenescido após uma renovação pessoal. Após o GP da China, ele afirmou que foi uma das corridas mais divertidas que teve nos últimos anos.

"3º LUGAR EM XANGAI! Foi uma luta do início ao fim, mas uma das corridas mais divertidas que tive nos últimos anos. Adorei cada batalha com o Charles – nós nos incentivamos mutuamente a ser melhores e fazemos tudo o que podemos para trazer pontos para a equipe. Os fãs aqui foram incríveis, não teríamos conseguido sem a energia deles. Um grande abraço à equipe e parabéns à Mercedes e ao Kimi. Vamos continuar assim!!"

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