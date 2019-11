Grid com seis carros, 500 Milhas e pistas variadas: curiosidades da F1 nos EUA

Os Estados Unidos é um local em que a Fórmula 1 sempre buscou ter maior sucesso, desde os tempos de Bernie Ecclestone no comando da categoria. As esperanças aumentaram ainda mais quando uma companhia norte-americana ficou no controle, a Liberty Media. Agora, há a possibilidade da realização do GP de Miami, que planeja entrar em 2021.

Mas se engana quem acha que a F1 nunca esteve mais de uma vez em uma mesma temporada nos Estados Unidos. Os casos são diversos, desde a época das 500 Milhas de Indianápolis até os anos 1970 e 1980 em que até três provas foram realizadas no país.

Confira as principais curiosidades do GP dos EUA