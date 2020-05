Da raiva à redenção: Ricciardo relembra principais momentos na F1

Bahrein 2012: Sendo espancado 1 / 6 Foto de: Sutton Motorsport Images Após passagem pela HRT, Ricciardo, protegido da Red Bull, subiu à Toro Rosso em 2012 para fazer sua estreia em tempo integral na F1. Depois de passar o segundo semestre de 2011 na parte de trás do pelotão, Ricciardo sofreu um rude despertar quando se classificou em sexto no GP do Bahrain. Ricciardo teve um início ruim, caiu para 11º na curva 1 e, em seguida, fez contato com a Caterham, de Heikki Kovalainen. Depois de optar por uma nova asa dianteira, Ricciardo terminou em 15º. “O Bahrein foi doloroso. Sábado, incrível. Classificado em sexto lugar pela Toro Rosso. Todo mundo estava falando sobre o que eu tinha feito... e então eu fui absolutamente espancado 24 horas depois.”

Japão 2012: conquistando o respeito de Schumacher 2 / 6 Foto de: Sutton Motorsport Images Ricciardo finalmente se recuperou depois disso e conquistou cinco top-10 na segunda metade da temporada. Seu décimo lugar no GP do Japão se destaca, conquistando um ponto após um intenso duelo com Michael Schumacher. "Em Suzuka 2012, eu tinha Michael Schumacher em cima de mim nas últimas voltas e o prendi pelo décimo lugar. Foi o meu primeiro ano completo na F1, então não me cagar era algo grande. Lembro que ele veio no briefing da próxima corrida e me elogiou pela maneira como defendi a posição. Ele não precisava dizer aquilo, então isso foi legal.”

Alemanha 2014: provando um ponto para Alonso 3 / 6 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Ricciardo foi promovido à Red Bull em 2014 e conquistou sua primeira vitória na F1 no Canadá. Ainda assim, ele sentiu que precisava conquistar o respeito de Fernando Alonso, o que ele fez em Hockenheim. "Senti como se não tivesse merecido o respeito de Alonso até aquele dia. Ainda tinha um ponto a provar com ele. Ele saiu dos pits atrás de mim com pneus mais frescos e me passou na reta, mas deixou a porta aberta, provavelmente não esperava que eu tentasse passar novamente, então fui em frente.” "Tivemos esse jogo de gato e rato depois disso e foi bom mostrar a ele que eu estava preparado para lutar com pneus desgastados, me mantendo limpo. Ele disse algumas coisas boas sobre mim depois, então acho que ele olhou para mim diferente depois disso."

Hungria 2014: Confiança com um toque de arrogância 4 / 6 Foto de: LAT Images Ricciardo venceu mais duas corridas naquela temporada, incluindo uma impressionante corrida em Hungaroring. "Pura diversão. Durante toda aquela corrida, nunca senti que seria derrotado por qualquer motivo. Liderei uma grande parte dela, mas tive que passar por Fernando e Lewis [Hamilton] no final, mas tinha muita confiança em mim mesmo e senti que estava presente o dia todo. "Foi uma vitória com um toque de arrogância. As emoções naquele dia eram super poderosas."

Mônaco 2016: Raiva pura e um abraço de Helmut Marko 5 / 6 Foto de: Red Bull Content Pool No GP de Mônaco de 2016, Ricciardo conquistou sua primeira pole. Todo o seu trabalho duro foi desfeito devido a uma parada angustiante e lenta, quando a Red Bull não tinha os pneus certos prontos. Ricciardo perdeu a liderança e a vitória para Lewis Hamilton e ficou furioso após a prova. “Até hoje, me lembro desse dia com muitos detalhes. Eu não queria falar com ninguém depois, certamente não queria nenhuma simpatia. Foi apenas pura raiva. Me lembro de estar no pódio com Lewis, só não queria estar lá." "Tive um momento de clareza na mídia depois, onde pensei que, se terminar em segundo em Mônaco é o pior dia da minha vida, provavelmente eu deveria acordar. Foi aí que a raiva começou a se transformar em decepção.” "Eu queria ficar sozinho no meu quarto depois, mas Helmut Marko veio me ver e ficou com o coração partido. Ele apenas pediu desculpas e me deu um abraço, e não havia como reagir agressivamente a isso. Ele estava sofrendo tanto quanto eu.”