David Croft, comentarista da Sky Sports F1, afirmou que, apesar de a Red Bull ter trocado Liam Lawson por Yuki Tsunoda, a equipe ainda tem o "piloto errado" se quiser lutar pelo título de construtores nesta temporada da Fórmula 1.

Depois de contratar o novato Lawson para substituir Sergio Pérez em 2025, a equipe de Milton Keynes precisou de apenas dois fins de semana para transferi-lo de volta para a equipe irmã, a Racing Bulls. Tsunoda foi promovido para a posição que o australiano ocupava antes mesmo da corrida em casa no Japão e, desde então, teve três resultados entre os 10 primeiros.

Enquanto a equipe trabalha para recuperar o título de construtores após o sucesso da McLaren em 2024, Croft argumenta que o time precisa de um piloto diferente ao lado do tetracampeão Max Verstappen se quiser competir seriamente. Após oito corridas, a Red Bull está em terceiro lugar na classificação, 176 pontos atrás da líder do campeonato, McLaren.

Durante o podcast Sky Sports F1 Show, Croft foi questionado se outro piloto poderia lidar com o temperamental RB21. Ele respondeu:

"Acho que a resposta à sua pergunta é sim, mas eles não vão contratar Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz ou pilotos desse calibre. E com todo o respeito a Yuki, que eu sei que agora é o piloto japonês mais experiente da história da Fórmula 1, ele não é um Lando Norris. É um bom piloto, mas ainda não é um vencedor de corridas. Espero que um dia ele seja."

"Suponho que a tentação da Red Bull seja continuar fazendo o que está fazendo, e talvez eles encontrem em Arvid Lindblad ou em quem quer que venha depois dele - ou até mesmo em Isack Hadjar - um piloto que possa conviver com Max, mas Max é excepcional. Max tem um talento fenomenal e, no momento, acho que ele consegue extrair muito mais desempenho de qualquer carro do que a maioria dos pilotos do grid. Ele é o piloto em forma do grid", continua Croft.

"E dizer que ele tem que chegar a dois ou três décimos de Max é uma tarefa difícil, mas a Red Bull é uma equipe vencedora de campeonatos e, portanto, não é um pedido irrealista para esse segundo piloto."

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Foto de: Erik Junius

"Pessoalmente, acho que eles ainda têm o piloto errado, e deveriam ter ido - se quiserem ganhar o campeonato de construtores - buscar um piloto que seja bom o suficiente. E Yuki pode muito bem estar na hora certa. Não acho que ele tenha provado isso [ainda]."

Quando perguntado pelo apresentador Simon Lazenby sobre quem ele achava que a equipe deveria ter contratado, Croft acrescentou:

"Eles deveriam ter contratado Carlos Sainz, mas, por qualquer motivo, isso não aconteceu. Sainz era o piloto disponível no mercado para o próximo ano. Agora, uma vez que você não tem Carlos Sainz, quem você está procurando no futuro? Lando tem um contrato de longo prazo, Russell está sem contrato no final deste ano... Seria uma combinação interessante, que nos daria muito o que falar. Não acho que exista qualquer animosidade entre George e Max, eles são apenas seres humanos ferozmente competitivos que nem sempre se viram na pista em um determinado momento. Mas esse é o calibre do piloto que eles terão que conseguir."

Apesar dos comentários de Croft, o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, deixou claro que o foco deste ano é o campeonato de pilotos. Ele disse à Sky Sports em Mônaco:

"Para o campeonato de construtores, é preciso ter dois carros que pontuem bastante. A McLaren tem e está fazendo um ótimo trabalho. Enfrentá-los nos construtores será muito, muito difícil este ano. Portanto, para nós, nossa prioridade absoluta são os pilotos. Apenas um outro piloto venceu cinco campeonatos mundiais consecutivos, o que mostra como é difícil, e é isso que vamos tentar fazer com Max. Ainda estamos a uma distância considerável. As duas vitórias que ele teve até agora e foi uma vitória oportuna no último fim de semana. O caminho a percorrer é tão longo que parece que temos de manter contato durante o verão, porque quando a pressão realmente chega no último quarto do campeonato, é aí que ele se destaca."

