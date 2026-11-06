De arroz e feijão à F1: a história por trás de foto de Bortoleto e Rafa Câmara com a “Tia Lê”

Antes de dividirem o grid da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara compartilharam momentos de uma infância dedicada ao automobilismo na Itália. Uma fotografia publicada por Alessandra Porto, mãe do também piloto Gaetano di Mauro, nas redes sociais resgatou parte dessa história e revelou uma convivência que ia muito além das pistas de kart.

Em entrevista ao Motorsport.com, ela contou como sua casa se tornou um ponto de encontro para alguns dos jovens pilotos brasileiros que buscavam construir carreira na Europa.

"O Francesco, meu marido, era coach do Gabriel, que foi morar conosco na Itália quando tinha 11 anos. Já o Rafinha era treinado pelo meu filho, Gaetano. Também tínhamos uma amizade muito próxima com os pais dele. Diferentemente do Gabriel, o Rafinha não morava na Itália em tempo integral. Ele ia e voltava, às vezes acompanhado pelo pai, outras vezes pela mãe", relembrou Alessandra.

A proximidade entre as famílias fez com que a residência de Alessandra e Francesco se transformasse em um ambiente de convivência para os jovens brasileiros que competiam no kart europeu. Além de Bortoleto e Câmara, outros nomes que posteriormente avançaram no automobilismo internacional também frequentavam a casa.

"Como o Gabriel ainda era criança e o Gaetano já era um pouco mais velho, achávamos importante reunir os meninos na nossa casa. O Caio Collet, o Rafinha, o Felipe Drugovich, o Gianluca Petecof e o Dudu Barrichello iam lá com frequência. Eu preparava comida, eles saíam com o Gaetano para andar de kart, e nós também os levávamos para passear nos parques."

Entre treinamentos e competições, os encontros proporcionavam momentos de descontração para pilotos que, ainda muito jovens, precisavam lidar com a rotina de viagens e com as exigências do automobilismo europeu. Alessandra recordou com carinho o ambiente familiar criado naquela época.

"Nossa casa acabou se tornando um ponto de encontro para esses jovens pilotos. Era uma convivência muito gostosa, e todos passavam bastante tempo com a gente", contou.

A fotografia publicada em seu perfil no Instagram, acompanhada de uma brincadeira sobre a relação entre sua comida e a chegada dos jovens à F1, registra justamente um desses encontros. Segundo Alessandra, naquele dia, Rafa Câmara havia ido à residência para desfrutar de uma refeição tipicamente brasileira.

"Naquele dia específico, eu tinha preparado um almoço e o Rafinha foi lá para comer arroz, feijão preto, bife e ovo", revelou.

Na publicação, Alessandra brincou com o fato de dois daqueles jovens terem alcançado a principal categoria do automobilismo mundial: "E se eu te dissesse que para entrar na F1 você precisa comer a minha comida??? Você acreditaria??".

A lembrança ganha um significado especial neste fim de semana, quando Bortoleto e Câmara voltarão a compartilhar as pistas, agora no GP de São Paulo. Enquanto Gabriel representa a Audi, Rafael fará sua estreia na categoria pela Haas, antes de iniciar sua primeira temporada completa em 2027.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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