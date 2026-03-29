Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão

Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta

F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli

Fórmula 1
GP do Japão
De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli

Porsche Cup AO VIVO: Acompanhe a corrida da Trophy no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup AO VIVO: Acompanhe a corrida da Trophy no Velocitta

FIA promete discutir segurança dos carros da F1 em abril

Fórmula 1
GP do Japão
FIA promete discutir segurança dos carros da F1 em abril

F1: "Foi tudo terrível; espero um motor novo em Miami", desabafa Hamilton após fim de corrida difícil no Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1: "Foi tudo terrível; espero um motor novo em Miami", desabafa Hamilton após fim de corrida difícil no Japão

F1: Russell lamenta "má sorte" que o tirou da liderança do campeonato

Fórmula 1
GP do Japão
F1: Russell lamenta "má sorte" que o tirou da liderança do campeonato
Fórmula 1 GP do Japão

De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli

Chefe da Mercedes refletiu sobre a rápida transformação do jovem de 19 anos

Alex Harrington
Editado:

Após o sucesso de Kimi Antonelli no GP do Japão de Fórmula 1Toto Wolff estava muito animado ao comentar sobre a ascensão meteórica do jovem astro italiano. Em entrevista à Sky Sports F1, o austríaco aceitou, em tom de brincadeira, o título de “gênio” que lhe foi atribuído pela comentarista Natalie Pinkham.

Leia também:

Ao ser lembrado da rápida ascensão de Antonelli em uma idade tão jovem, o chefe da Mercedes relembrou a visita do agora duas vezes vencedor de GPs à fábrica da equipe quando era um piloto júnior. 

“Você vê como tudo passa rápido e como envelhecemos rápido também, não é?”, ele riu quando questionado sobre observar a rápida ascensão de seu piloto. “Porque parecia que já fazia anos quando ele era criança. Quando ele entrou no escritório, conheceu James Allison, e James Allison achou que era uma criança que tinha perdido os pais e estava procurando por alguém".

“E é incrível. Ontem ele tinha 14 anos, hoje tem 19, está vencendo duas corridas seguidas na F1, e estamos muito felizes com o desenvolvimento que ele está tendo".

Quando Pinkham sugeriu, em tom de brincadeira, que o imenso sucesso de Antonelli fazia o chefe da equipe parecer um gênio, Wolff reagiu rapidamente com modéstia, perguntando se poderiam contar para sua esposa, Susie Wolff, sobre esse elogio. 

“Claro, sim. Claro”, ele riu. “Você pode contar para a Susie? Ela nem sempre acredita nisso".

Toto Wolff, Mercedes

Toto Wolff, Mercedes

Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ele imediatamente voltou o foco para sua equipe, à qual atribuiu o mérito pelo desenvolvimento do jovem de 19 anos. Ele detalhou a extensa rede de apoio que ajudou Antonelli a se tornar o piloto que viram neste fim de semana.

“A verdade é que nós, como equipe, começando pelo Gwen [Lagrue], que lidera nosso programa júnior e o descobriu quando ele tinha 11 anos, passando por toda a equipe, os engenheiros que lhe deram a oportunidade, o pessoal de marketing que tem acompanhado e protegido ele..."

"Esse é outro fator agora. Precisamos protegê-lo das pessoas que falam sobre campeonatos mundiais. Todos nós, é um esforço conjunto ter dois pilotos juniores na liderança deste campeonato".

Apesar de uma largada ruim, Antonelli conseguiu aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas, enquanto seu companheiro de equipe, George Russell, foi prejudicado pelo safety car. 

“Não, pensei ‘de novo não’”, disse Wolff sobre a largada que fez Antonelli cair para o sexto lugar, atrás de Lewis Hamilton, da Ferrari. “Porque, obviamente, não estamos dando a eles as ferramentas mais fáceis; nossas largadas têm sido, em geral, um pouco medíocres, e precisamos melhorar isso".

"Mas, nesse caso, o piloto teve uma influência enorme para que o carro não perdesse a aderência. Parecia bom com a derrapagem das rodas, mas não era rápido".

“Mas então, na corrida, ele foi subindo, e, obviamente, foi no momento em que importava que ele estava realmente rápido e conseguimos prolongar seus stint em mais uma volta, e isso fez com que a corrida de George fosse por água abaixo e fez a diferença".

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior FIA promete discutir segurança dos carros da F1 em abril

Principais comentários

Mais de
Alex Harrington

F1 - Albon não esconde dificuldades da Williams e alerta: 'Ainda não é o pior'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1 - Albon não esconde dificuldades da Williams e alerta: 'Ainda não é o pior'

F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

F1: Russell destaca margem mínima para erros sob novo regulamento

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Austrália
F1: Russell destaca margem mínima para erros sob novo regulamento
Mais de
Toto Wolff

F1 - "Há dois lados da moeda": Wolff explica superioridade da Mercedes no início da temporada

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - "Há dois lados da moeda": Wolff explica superioridade da Mercedes no início da temporada

F1 - Steiner critica Wolff após vitória de Antonelli na China: "Autopromoção"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da China
F1 - Steiner critica Wolff após vitória de Antonelli na China: "Autopromoção"

F1: Toto e Susie Wolff são vistos passeando com Mercedes rara avaliada em mais de R$5 milhões

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Toto e Susie Wolff são vistos passeando com Mercedes rara avaliada em mais de R$5 milhões
Mais de
Mercedes

F1: Russell lamenta "má sorte" que o tirou da liderança do campeonato

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Russell lamenta "má sorte" que o tirou da liderança do campeonato

F1 - Antonelli comemora vitória no Japão, mas reconhece sorte e encontra ponto fraco: "Vou treinar na pausa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Antonelli comemora vitória no Japão, mas reconhece sorte e encontra ponto fraco: "Vou treinar na pausa"

F1: Wolff avisa que Russell terá desvantagem no GP do Japão contra Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Japão
F1: Wolff avisa que Russell terá desvantagem no GP do Japão contra Antonelli

Últimas notícias

F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Hadjar: Carro da Red Bull é tão difícil de pilotar que chegou a ser “perigoso” no Japão

Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta

Porsche Cup
Velocitta - Sprint
Porsche Cup: Denis Ferrer brilha e vence corrida da Trophy no Velocitta

F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

Fórmula 1
GP do Japão
F1 - Norris: "Ainda não me sinto tão confortável no carro"

De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli

Fórmula 1
GP do Japão
De "criança perdida" para vencedor de corridas na F1: Wolff brinca sobre papel de mentor de Antonelli