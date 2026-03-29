Após o sucesso de Kimi Antonelli no GP do Japão de Fórmula 1, Toto Wolff estava muito animado ao comentar sobre a ascensão meteórica do jovem astro italiano. Em entrevista à Sky Sports F1, o austríaco aceitou, em tom de brincadeira, o título de “gênio” que lhe foi atribuído pela comentarista Natalie Pinkham.

Ao ser lembrado da rápida ascensão de Antonelli em uma idade tão jovem, o chefe da Mercedes relembrou a visita do agora duas vezes vencedor de GPs à fábrica da equipe quando era um piloto júnior.

“Você vê como tudo passa rápido e como envelhecemos rápido também, não é?”, ele riu quando questionado sobre observar a rápida ascensão de seu piloto. “Porque parecia que já fazia anos quando ele era criança. Quando ele entrou no escritório, conheceu James Allison, e James Allison achou que era uma criança que tinha perdido os pais e estava procurando por alguém".

“E é incrível. Ontem ele tinha 14 anos, hoje tem 19, está vencendo duas corridas seguidas na F1, e estamos muito felizes com o desenvolvimento que ele está tendo".

Quando Pinkham sugeriu, em tom de brincadeira, que o imenso sucesso de Antonelli fazia o chefe da equipe parecer um gênio, Wolff reagiu rapidamente com modéstia, perguntando se poderiam contar para sua esposa, Susie Wolff, sobre esse elogio.

“Claro, sim. Claro”, ele riu. “Você pode contar para a Susie? Ela nem sempre acredita nisso".

Toto Wolff, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ele imediatamente voltou o foco para sua equipe, à qual atribuiu o mérito pelo desenvolvimento do jovem de 19 anos. Ele detalhou a extensa rede de apoio que ajudou Antonelli a se tornar o piloto que viram neste fim de semana.

“A verdade é que nós, como equipe, começando pelo Gwen [Lagrue], que lidera nosso programa júnior e o descobriu quando ele tinha 11 anos, passando por toda a equipe, os engenheiros que lhe deram a oportunidade, o pessoal de marketing que tem acompanhado e protegido ele..."

"Esse é outro fator agora. Precisamos protegê-lo das pessoas que falam sobre campeonatos mundiais. Todos nós, é um esforço conjunto ter dois pilotos juniores na liderança deste campeonato".

Apesar de uma largada ruim, Antonelli conseguiu aproveitar as oportunidades que lhe foram dadas, enquanto seu companheiro de equipe, George Russell, foi prejudicado pelo safety car.

“Não, pensei ‘de novo não’”, disse Wolff sobre a largada que fez Antonelli cair para o sexto lugar, atrás de Lewis Hamilton, da Ferrari. “Porque, obviamente, não estamos dando a eles as ferramentas mais fáceis; nossas largadas têm sido, em geral, um pouco medíocres, e precisamos melhorar isso".

"Mas, nesse caso, o piloto teve uma influência enorme para que o carro não perdesse a aderência. Parecia bom com a derrapagem das rodas, mas não era rápido".

“Mas então, na corrida, ele foi subindo, e, obviamente, foi no momento em que importava que ele estava realmente rápido e conseguimos prolongar seus stint em mais uma volta, e isso fez com que a corrida de George fosse por água abaixo e fez a diferença".

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