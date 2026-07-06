De espectador a piloto: a transformação da Fórmula 1 em produto de turismo
Experiências exclusivas aproximam viajantes dos bastidores do automobilismo e transformam a paixão pela Fórmula 1 em jornadas que combinam performance, acesso raro e hospitalidade de alto padrão
Durante décadas, a relação da maior parte dos fãs com a Fórmula 1 acontecia das arquibancadas, pela televisão ou, mais recentemente, pelas plataformas de streaming. O acesso ao cotidiano dos pilotos, das equipes e dos grandes autódromos era reservado a um grupo restrito de profissionais, patrocinadores e convidados.
Hoje, esse cenário começa a mudar. Mais do que assistir a uma corrida, um número crescente de viajantes busca mergulhar na cultura da velocidade, aproximando-se de ambientes historicamente inacessíveis ao público e transformando uma paixão em uma jornada memorável.
É justamente nesse espaço que empresas como a Driveness vêm construindo propostas inéditas no mercado brasileiro, conectando turismo de luxo, performance e acesso privilegiado.
O automobilismo além das pistas
A F1 vive um dos momentos mais populares de sua história recente. O crescimento da audiência global, impulsionado por novas plataformas de mídia e pela curiosidade em torno do que acontece além das corridas, ampliou o interesse de um público que vai muito além dos fãs tradicionais.
Ao mesmo tempo, aumentou o desejo de vivenciar esse ambiente de forma mais próxima e personalizada.
Além de acompanhar provas, muitos viajantes passaram a incluir em seus roteiros visitas a fábricas históricas, circuitos lendários, museus automotivos, coleções privadas e sessões de pilotagem em autódromos que marcaram a história do esporte.
“Existe um desejo crescente de viver o automobilismo de forma mais profunda. Não apenas assistir, mas entender as histórias e sentir de perto aquilo que torna esse universo tão fascinante”, afirma Gustavo Zschaber, fundador e CEO da Driveness.
A proposta da empresa parte justamente dessa premissa. Em vez de organizar roteiros centrados apenas em corridas, a marca desenvolve jornadas que utilizam o automobilismo como fio condutor para uma imersão mais ampla, envolvendo cultura, gastronomia, hospitalidade e estilo de vida.
Quando a viagem se torna parte da paixão
Um dos exemplos é a experiência Itália by Felipe Massa, que será realizada entre 23 e 31 de outubro de 2026 ao lado do ex-piloto de Fórmula 1, sócio e embaixador da Driveness.
O roteiro inclui passagens por autódromos históricos, atividades de pilotagem, visitas ligadas ao legado da Ferrari e contato com alguns dos cenários mais emblemáticos da cultura automotiva italiana.
Mas a proposta vai além dos carros. Ao longo da jornada, os participantes vivenciam o estilo de vida italiano por meio de restaurantes estrelados Michelin, experiências vínicas, hospedagens de alto padrão, spas, moda e cultura local.
“A principal diferença da Driveness é unir curadoria automotiva profunda, experiências em autódromos, estradas e off-road em uma mesma viagem”, explica Gustavo.
A presença de Felipe Massa adiciona uma dimensão difícil de reproduzir em roteiros convencionais. Ele participa da construção da jornada e aproxima os participantes de histórias, personagens e ambientes normalmente inacessíveis ao público.
A economia da experiência chega ao automobilismo
O crescimento desse tipo de iniciativa acompanha uma transformação mais ampla no mercado de luxo.
Em vez de concentrar investimentos apenas em bens materiais, consumidores de alta renda passaram a valorizar cada vez mais acesso, exclusividade e vivências capazes de gerar repertório e memória emocional.
Nesse contexto, o automobilismo se torna uma plataforma particularmente poderosa.
Poucos segmentos combinam com tanta intensidade tecnologia, performance, competição, design, legado e prestígio internacional. “A Driveness não vende apenas viagens. Vendemos jornadas completas, desenhadas para criar memória, pertencimento e conexão emocional”, afirma Gustavo.
A empresa já participou de iniciativas ligadas à Ferrari, esteve presente na celebração dos 60 anos da McLaren no autódromo de Sonoma, patrocinou pilotos na Porsche Cup e no Rally dos Sertões e promoveu ações voltadas a comunidades de supercarros.
Mais do que deslocar pessoas entre destinos, a proposta é transformar uma paixão em uma forma de explorar culturas, conhecer histórias e acessar ambientes normalmente reservados a poucos.
Um novo território para o turismo de luxo
O objetivo da Driveness não é substituir a emoção de assistir a uma corrida, mas ampliar a forma como os participantes se relacionam com esse universo.
Ao aproximar viajantes de autódromos históricos, da cultura Ferrari e de uma curadoria que integra gastronomia, hospitalidade e estilo de vida, a empresa ajuda a consolidar um território ainda pouco explorado no Brasil.
Um espaço onde a paixão pelo automobilismo deixa de ser observada à distância. E passa a ser vivida em primeira pessoa.
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: McLaren admite surpresa com nova 'omissão' de informação por parte da Mercedes
F1: Leclerc teria 'copiado' setup de Hamilton para garantir vitória em Silverstone
Primeira pole e pontos nas duas provas na China marcam belo fim de semana de Drugovich na Fórmula E
Pedro Clerot conquista top 10 na etapa de Silverstone da Fórmula 3
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários