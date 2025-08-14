De férias na F1, Bortoleto é atração para jovens talentos do kart na Granja Viana
Piloto da Sauber aproveitou o dia de folga para treinar de Shifter no Kartódromo Granja Viana com a Car Racing e também deu atenção a jovens talentos do kart
Foto de: Divulgacao
O que os pilotos de Fórmula 1 fazem na folga? Aceleram! Nesta quinta-feira, Gabriel Bortoleto participou de um treino no Kartódromo Granja Viana e fez a alegria de diversos jovens kartistas que sonham também em chegar na categoria máxima do automobilismo mundial.
Um deles foi Gabriel Tesser, vice-líder da Copa São Paulo de Kart, que viveu a experiência de dividir a pista nesta quinta-feira com Bortoleto, que andou com o modelo shifter (o modelo mais rápido do kartismo, com marchas).
Tesser admitiu surpresa ao ver o piloto da F1 vestindo um macacão inteiro na cor preta acelerando na pista. “Eu vim treinar normalmente no kartódromo e eu vi um piloto andando de shifter com o macacão preto e com um capacete igualzinho ao do Bortoleto. Eu fiquei na dúvida se era ele mesmo, me falaram que era e aí, no meio do treino, quando eu tinha acabado de voltar da pista, fui lá pedir foto e falar com ele”, afirmou.
Apesar da surpresa dos participantes do treino livre desta quinta, o vínculo de Bortoleto com o kartódromo é bem antigo. O piloto da Sauber teve grande parte da sua formação no kart justamente na Granja Viana, circuito onde correu durante anos antes de se mudar para Itália e seguir acelerando nos grandes campeonatos internacionais como o WSK, além do Europeu e Mundial de Kart.
Antes ser campeão da F2 e F3 e chegar à F1, Bortoleto também venceu a tradicional 500 Milhas de Kart em 2019 e 2023 com a Car Racing.
“Ele foi muito gente boa, ele estava andando de shifter e eu andando de F4. O Bortoleto foi super simpático com todos e tirou uma foto comigo”, resumiu Tesser, que volta a competir na Copa SP justamente no KGV, em 30 de agosto. No mesmo dia, mas em Zandvoort, seu xará Gabriel disputará a classificação para o GP da Holanda de F1 com a Sauber.
