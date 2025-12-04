Chegou a hora! Neste fim de semana, a Fórmula 1 desembarca em Abu Dhabi para a última etapa da temporada 2025, com muito em jogo e histórias a serem observadas. O Motorsport.com traz para você cinco pontos para prestar atenção em Yas Marina.

Há um título em jogo em Abu Dhabi - Owen Bellwood

É a última corrida da temporada e, depois de 23 GPs, o Mundial de Pilotos chega a Abu Dhabi ainda em aberto. Lando Norris, da McLaren, lidera com 408 pontos, mas Max Verstappen, da Red Bull, está apenas 12 pontos atrás, e Oscar Piastri está a mais quatro de distância.

Norris tem a vantagem e estará em busca de redenção depois que a McLaren perdeu a chance de conquistar o primeiro lugar no Catar, graças a um erro de estratégia. Verstappen, por sua vez, é definitivamente o piloto com o momento a seu favor. Apesar de um início difícil, o ano do holandês mudou depois de uma atualização em Monza e, desde então, ele venceu cinco das últimas oito corridas - incluindo as duas etapas mais recentes.

No entanto, Norris só precisa terminar entre os três primeiros para conquistar seu primeiro título (sem depender dos outros). Mesmo assim, só um tolo deixaria Verstappen de lado - especialmente porque sua equipe tem um histórico de superar déficits semelhantes no circuito. E, caso o holandês se desentenda com seu rival nas primeiras voltas, Piastri só precisará estar ali para resolver o problema e conquistar seu primeiro título.

É claro que Norris é o favorito, mas um Verstappen em forma e uma McLaren que parece aproveitar todas as oportunidades para tomar a decisão errada significam que a luta ainda será emocionante - não importa o quanto as ultrapassagens possam ser difíceis no circuito de Yas Marina.

Posições no pelotão do meio ainda serão decididas - Ed Hardy

Esqueça a luta pelo título da F1 2025, porque a verdadeira batalha está no pelotão do meio, onde várias posições ainda não foram decididas. A Racing Bulls está em sexto, apenas 12 pontos acima da Aston Martin, sétima - que está sete pontos à frente da Haas, em oitavo. Há apenas cinco pontos que separam a Haas da Sauber, a nona colocada, portanto, há muito em jogo.

Pode não parecer importante à primeira vista, porque, francamente, ninguém está sintonizado para ver quem termina em sétimo, mas é de grande importância para as equipes porque a diferença entre essas posições significa aproximadamente 10 milhões de dólares (aproximadamente R$53 milhões) em dinheiro.

E em um mundo em que a batalha no pelotão do meio é incrivelmente acirrada, esse tipo de dinheiro pode ajudar a dar a uma equipe a vantagem para os próximos anos - portanto, essas ainda não vão descansar.

Isso se deve principalmente ao fato de que muita coisa pode mudar em um instante, pois, embora a Racing Bulls possa parecer segura na frente com uma diferença de 12 pontos, não faz muito tempo que, no México, a Haas conquistou um total de 14 pontos com um quarto e um nono lugares.

Também na semana passada, no Catar, por exemplo, a Aston Martin marcou seis pontos graças a Fernando Alonso, que chegou em sétimo - portanto, há grandes chances de que pelo menos uma dessas posições na classificação dos construtores mude no domingo.

Antonelli está a caminho de superar Hamilton - Haydn Cobb

No início do ano, se você tivesse previsto que Andrea Kimi Antonelli terminaria à frente de Lewis Hamilton no Mundial de Pilotos, teria levantado algumas sobrancelhas. Se você tivesse previsto essa mesma façanha no final da temporada europeia, teriam rido de você. Mas quem está rindo agora?

Se Antonelli não tivesse escapado da pista no final da corrida no Catar, dando uma posição a Norris no processo, o novato da Mercedes e o sete vezes campeão estariam empatados indo para a final. Embora as acusações de ter deixado o piloto da McLaren passar deliberadamente em Losail sejam "sem noção", de acordo com a avaliação de Toto Wolff sobre Helmut Marko, parece lógico que ele tem chances de passar Hamilton em Abu Dhabi.

Antonelli está em uma fase de resultados positivos; segundo na sprint e no GP de São Paulo, um terceiro lugar em Las Vegas após a dupla desqualificação da McLaren, um sexto lugar na sprint e um quinto lugar no GP do Catar, totalizando 53 pontos. Em contraste, o registro de seis pontos de Hamilton nesse mesmo período é triste.

A Ferrari impressionou em Abu Dhabi há 12 meses com um pódio duplo, o que a deixou a um passo de superar a McLaren no campeonato mundial de construtores. Mas essa forma não é esperada da equipe neste fim de semana, o que significa que as chances de Hamilton de barrar Antonelli são pequenas. O fato de o britânico terminar em sexto ou sétimo lugar no Mundial pouco importa. Mas será que terminar atrás do novato escolhido para tomar seu lugar é um grande golpe?

Uma última corrida para os carros com efeito de solo- Ed Hardy

O GP de Abu Dhabi de 2024 foi uma oportunidade de se despedir de vários pilotos que estavam deixando a F1 para 2025. Essa lista incluía Zhou Guanyu, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen e Franco Colapinto, já que todos eles estavam competindo em seu último GP em um futuro próximo - embora alguns deles estarão correndo em 2026 - com muitos novatos chegando para 2025.

Embora esse não seja exatamente o caso novamente neste fim de semana - apenas Yuki Tsunoda está deixando o grid -, o GP de Abu Dhabi de 2025 será uma oportunidade de dizer adeus à era do efeito solo. Isso porque um novo conjunto de regulamentações entrará em vigor em 2026, com os carros se tornando mais leves e menores, enquanto haverá uma maior ênfase na energia elétrica, que terá uma divisão de quase 50-50 com a unidade de combustão interna no próximo ano.

As corridas prometem ser muito diferentes em 2026. Isso é bom? Bem, é discutível. Alguns argumentam que a era do efeito solo não funcionou como pretendido porque ainda há falta de ultrapassagens e os carros não têm sido os mais agradáveis para os pilotos, mas a hierarquia tem sido incrivelmente próxima e constantemente alterada...

Yuki Tsunoda pode encerrar sua carreira na F1 em alta - Owen Bellwood

A Red Bull confirmou as duplas de pilotos para suas equipes nesta semana, com Isack Hadjar se juntando a Verstappen na Red Bull e Arvid Lindblad subindo para a F1 como parceiro de Liam Lawson na Racing Bulls. Em meio às mudanças, Yuki Tsunoda perde seu assento integral para assumir uma função de reserva na Red Bull - encerrando sua trajetória na F1 após cinco temporadas.

As notícias significam que Abu Dhabi pode ser a última corrida de Tsunoda na F1, encerrando uma temporada difícil e encerrando uma carreira que mostrou lampejos de verdadeira promessa. O melhor resultado de Tsunoda foi o quarto lugar em Abu Dhabi para a AlphaTauri em sua primeira temporada na categoria e, desde então, ele tem lutado por pontos para tentar garantir seu futuro na F1.

Agora, o japonês espera emular seu resultado de 2021 e terminar o ano em alta, apesar de ter passado a maior parte da temporada lutando com seu RB21. Isso parecia uma possibilidade real nos estágios iniciais do GP do Catar do último fim de semana, com Tsunoda superando Verstappen pela primeira vez no quali sprint. No entanto, sua forma não foi bem-sucedida no GP do domingo.

Esperamos que ele possa finalmente ter um fim de semana forte com a Red Bull em Abu Dhabi.

