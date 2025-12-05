Todas as categorias

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA
F-E: Andretti cancela compromissos de mídia de Drugovich, mas garante presença de brasileiro na pista
F1 - Líder da sexta, Norris se mantém realista: "Sem sorrir ainda"; Piastri "precisa de ritmo" em briga pela pole
F1: Bortoleto avalia sexta "encorajadora" em Abu Dhabi, mas vê janela para melhoras
F1: Verstappen se diz feliz com o carro mas aponta necessidade de melhorias
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

Defesa de Sutil faz declaração após prisão do ex-F1 na Alemanha

Ex-Sauber, atualmente em prisão preventiva na Alemanha, rejeitou as acusações feitas contra ele

Lydia Mee
Publicado:
Adrian Sutil, Force India F1 VJM01

Na semana passada, o ex-piloto de Fórmula 1AdrianSutil foi preso por uma suposta conexão com um esquema de fraude envolvendo carros de luxo. O advogado de Sutil, Dirk Schmitz, divulgou uma declaração em nome do ex-Sauber negando a acusação.

Leia também:

Os relatórios afirmam que o piloto alemão está sendo mantido em prisão preventiva em uma prisão em Baden-Württemberg e é suspeito de "fraude conjunta agravada e desfalque conjunto".

Sutil negou veementemente as alegações feitas contra ele na declaração de seu advogado. "De sua perspectiva, nenhum dano financeiro foi causado a terceiros até o momento", disse Schmitz.

Schmitz também explicou por que Sutil está atualmente detido na Alemanha, alegando que isso se deve "ao fato de que o Sr. Sutil não tem residência na Alemanha, mas apenas em Mônaco".

A declaração acrescenta que Sutil está confiante de que a investigação o considerará inocente e também afirmou que Adrian é vítima de "um grande crime contra a propriedade dentro da esfera europeia".

Declaração completa (traduzida) de Adrian Sutil e do advogado Dirk Schmitz

"Nos últimos dias, os meios de comunicação noticiaram investigações criminais do Ministério Público e medidas tomadas pelas autoridades investigativas em relação ao Sr. Sutil. As alegações dizem respeito a delitos relacionados à propriedade em relação às suas atividades comerciais internacionais. Adrian Sutil está atualmente em prisão preventiva na Alemanha. Isso se deve principalmente ao fato de que o Sr. Sutil não tem residência na Alemanha, mas apenas em Mônaco".

F3 drivers photoshoot: Adrian Sutil

Sessão de fotos dos pilotos da F3: Adrian Sutil

Foto de: Stella-Maria Thomas

"Adrian Sutil deseja deixar claro que rejeita as acusações feitas contra ele. Do seu ponto de vista, nenhum dano financeiro foi causado a terceiros até o momento. As alegações estão relacionadas a contratos de leasing internacionais e internacionais e a acordos de segurança que devem ser avaliados de acordo com diferentes normas jurídicas nacionais e, portanto, levam a avaliações diferentes".

"Os gatilhos e as circunstâncias circundantes sugerem uma tentativa de prejudicar sua reputação de forma deliberada e enganosa. Em particular, o próprio Adrian Sutil foi vítima de um grande delito contra a propriedade na esfera europeia. Mais informações sobre isso serão fornecidas em breve".

"Independentemente disso, o Sr. Sutil está cooperando totalmente com as autoridades investigativas competentes para contribuir para um esclarecimento rápido e abrangente do assunto. Ele está confiante de que, à medida que as investigações progridem, as alegações se mostrarão infundadas sob a lei criminal e que seu nome proeminente como piloto de Fórmula 1 será totalmente reabilitado. Para ele, é inquestionável que o esclarecimento deve ser baseado exclusivamente em fatos e provas. Apesar das experiências traumáticas pelas quais está passando atualmente, ele deseja agradecer ao Ministério Público e ao Departamento de Investigação Criminal do Estado por sua conduta correta e objetiva até o momento".

"Adrian Sutil solicita expressamente que o público e a mídia respeitem a presunção de inocência e se abstenham de influenciar negativamente os processos em andamento por meio de reportagens especulativas ou prejudiciais. Quaisquer avaliações devem ser feitas somente quando as autoridades competentes tiverem concluído seu trabalho e houver conclusões confiáveis disponíveis".

"Ao mesmo tempo, o Sr. Sutil deseja agradecer a todos os amigos, colegas e parceiros de negócios em Mônaco, na Alemanha e em todo o mundo que estão lhe oferecendo apoio e confiança nessa situação particularmente difícil e, em sua opinião, injusta".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Artigo anterior F1: Ralf Schumacher aborda 'verdade inconveniente' sobre Piastri em Abu Dhabi
Próximo artigo F1: Norris volta a bater Verstappen e lidera TL2 em Abu Dhabi, com Piastri 11º e Bortoleto 6º

F1 - CEO da McLaren ajusta tom sobre ordens de equipe: "Seria loucura não fazer isso"
F1: Chefe da Williams celebra "sonho realizado" com quinto lugar em 2025
F1: "Não precisa de um doutorado pra entender a estratégia certa", critica Ralf Schumacher sobre decisão da McLaren
GALERIA: 25 pilotos que mais correram na F1 e nunca ganharam
Por que a Force India tem o melhor custo-benefício da F1?
Em seu 250º GP, Button quebra, mas festeja ritmo da McLaren

ANÁLISE F1: Onde estão os pontos fortes de McLaren e Red Bull na pista de Abu Dhabi?
F1: Red Bull "não pode depender dos erros da McLaren três vezes", reconhece Marko
MotoGP - Márquez quer virar página do confronto com Rossi: "Aprendi a respeitar meus rivais"
Dudu Barrichello destaca grande final da NASCAR Brasil ao lado de Rubens e revela futuro na IMSA

