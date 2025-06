Está claro que a mão de George Russell não está tremendo em meio às incertezas, pois, embora seu contrato com a Mercedes expire no final da temporada, ele está tendo um desempenho melhor do que nunca neste ano e, o que é mais importante, de forma consistente. A imprensa alemã aponta que o anúncio de sua extensão de contrato com a equipe das 'flechas de prata' de Fórmula 1 já tem local marcado.

No passado, grandes equipes como a Red Bull e a Mercedes anunciaram extensões de contrato para alguns de seus pilotos a fim de incentivá-los a ter um desempenho melhor, mas nem Valtteri Bottas nem Sergio Pérez conseguiram aproveitar a confiança que depositaram neles.

Russell é capaz de fazer isso semana após semana, sabendo que a mídia está constantemente ligando Max Verstappen a uma vaga na Mercedes. O holandês poderia substituir o britânico, mas, de acordo com a imprensa alemã, Russell não tem com o que se preocupar, pois logo receberá um novo contrato.

"Muitos acreditam que o novo contrato poderá ser anunciado em Silverstone", diz Michael Schmidt, da Auto Motor und Sport. De acordo com uma fonte anônima da Red Bull, uma dupla Verstappen-Antonelli é improvável, pois colocaria em risco a carreira do jovem italiano: "Se Wolff aceitar Verstappen, ele estará trocando dois pilotos. Verstappen destruiria Antonelli".

O que é certo é que a vitória de Russell no GP do Canadá foi um sinal de que ele está pronto para lutar pelo campeonato, e isso pode ser suficiente para que Toto Wolff finalmente renove com o britânico.

