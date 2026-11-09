Desafios e planos da Audi na F1: bastidores com Binotto

Um café da manhã com Mattia Binotto na hospitalidade da Audi em Interlagos foi um dos eventos mais interessantes do fim de semana do GP de São Paulo de Fórmula 1. Foram 30 minutos de uma conversa informal com o chefe da equipe para avaliar a temporada, o desempenho dos engenheiros e mecânicos e, é claro, conversar sobre Gabriel Bortoleto.

A conversa foi marcada por muitos elogios ao Bortoleto, mas também por destaques importantes sobre a personalidade do brasileiro durante as etapas. Inclusive, o italiano comentou a resposta que o próprio Gabriel havia dado durante o dia de mídia, na quinta-feira.

"Acho que [a lição de 2025], provavelmente, foi aprender a lidar com minhas emoções ao correr no meu país. Porque, normalmente, consigo lidar bem com isso. Mas você corre pelo mundo inteiro e não está acostumado a competir diante de centenas de milhares de brasileiros que estão acompanhando você no autódromo", comentou o brasileiro durante a coletiva da FIA.

Depois de rasgar elogios sobre o profissionalismo de Bortoleto, Binotto destacou o quão jovem o piloto ainda é, inclusive dizendo que sente que trabalha em um ambiente "apenas com pessoas jovens", já que muitos dos engenheiros e mecânicos foram contratados logo após a formatura da faculdade.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

O chefe da Audi ainda disse que Gabriel precisa desenvolver o controle de suas emoções, admitindo que o brasileiro costuma se deixar levar por suas emoções quando as situações são frustrantes.

Inclusive, Binotto contou, com muita tranquilidade, que Gabriel, na noite de sábado, após a frustração na classificação, preferiu deixar o autódromo o mais cedo possível e teve uma breve ligação com o italiano. Foi nesse momento que Mattia pediu para que o piloto focasse na preparação para a corrida, já que era o único resultado que ainda poderia ser modificado.

"Gabi precisa amadurecer suas emoções", comentou Binotto, antes de explicar que o piloto ainda é muito jovem e tem muito tempo para se desenvolver e aprender a separar os momentos corretos para ficar frustrado.

Além disso, Mattia também contou sobre como o brasileiro costuma ser muito exigente com todos na fábrica e quer ter um carro competitivo para brigar por vitórias e pódios já em 2028, apesar da equipe ter colocado como meta pública a temporada de 2030.

"Não é fácil para nós, somos uma equipe nova, com pessoas novas e estamos aprendendo", destacou. O chefe da Audi ainda deixou claro que a idade dos funcionários da equipe alemã tem uma média mais baixa do que a das outras escuderias, o que exige um tempo maior de preparação e aprendizado.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Binotto voltou a afirmar que 2030 é uma temporada mais plausível para começar a pensar em vitórias, pódios e aparições regulares no Q3, mesmo que o brasileiro faça parte da "geração exige velocidade".

Os desafios da Audi

A Audi assumiu a vaga da Sauber, que deixou o grid da F1 em 2026. Por isso, muitos dos funcionários continuaram contratados e já estavam acostumados a uma equipe que raramente tinha resultados positivos e conquistava pontos com frequência.

Ao ser questionado pelo Motorsport.com Brasil sobre o maior desafio da atual temporada, Binotto confessou que "a mudança de mentalidade" foi bastante difícil.

O italiano contou que a Sauber já estava conformada com a situação negativa na F1 e não tinha grandes esperanças de que deixariam o pelotão do fundo, por isso precisou trabalhar o mental - não só dos pilotos, mas também dos engenheiros e mecânicos - para exigir que todos entendessem a chegada da Audi como uma história completamente nova.

Binotto passou a cobrar ainda mais a equipe para que todos entendessem que a chegada da montadora alemã significava uma mudança completa.

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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