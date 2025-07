Bernie Ecclestone, dez anos depois de sair do comando da Fórmula 1, fez uma aparição no GP da Áustria para entregar a "medalha do presidente" para o vencedor Lando Norris. Mesmo com três décadas de chefia da categoria máxima do automobilismo (até 2017), é a primeira vez que Ecclestone sobe no pódio para entregar um prêmio.

O ex-dono da F1 substituiu o atual presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, na entrega da "medalha do presidente", instituída no final de 2022, em Abu Dhabi e que, dessa vez, marcava o número 1136, celebrando o número de corridas da F1 em sua história.

“Acho muito legal que o presidente dê os parabéns pessoais ao competidor vencedor”, disse Ecclestone. “Como ele não pôde comparecer à corrida de F1 aqui na Áustria, ele me pediu para entregar sua medalha, o que é uma honra e um prazer fazer".

"Também foi ótimo estar lá. Por mais estranho que pareça, esta foi a primeira vez em quase 70 anos neste esporte que subi ao pódio! Então, isso também foi ótimo", revelou.

Bernie Ecclestone permaneceu como presidente emérito da F1 depois da venda para Liberty Media, em 2017, até 2020, quando foi removido do cargo por se envolver em uma polêmica relacionada aos protestos antirracistas de Lewis Hamilton.

