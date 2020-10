DIRETO DO PADDOCK: A novela da renovação de contrato de Hamilton e tudo sobre a F1 em Ímola

O DIRETO DO PADDOCK chega com as primeiras notícias da F1 antes do GP da Emilia Romagna, na volta de Ímola à categoria. Enquanto o campeonato terá um fim de semana mais curto, as notícias sobre o mercado de pilotos e equipes continuam quentes.

O programa destaca o difícil nó a ser desatado na Mercedes, quanto à renovação de contrato de Lewis Hamilton com a equipe e também a do chefe, Toto Wolff. Além disso, as palavras – sempre polêmicas – de Bernie Ecclestone sobre Nico Hulkenberg e Sebastian Vettel.

